[{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A létesítmény uniós pályázat keretein belül készülhet el, és uniós központi bázis is lenne.","shortLead":"A létesítmény uniós pályázat keretein belül készülhet el, és uniós központi bázis is lenne.","id":"20200917_koronavirus_lelegezteto_gepek_raktar_resceu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cb476c-c57d-4352-82b5-5e2b21619bdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_koronavirus_lelegezteto_gepek_raktar_resceu","timestamp":"2020. szeptember. 17. 08:06","title":"Raktárt építenek a lélegeztetőgépeknek, 2,5 milliárdot ad rá a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz iskola teljesen digitális oktatásra állt át, de az intézkedések ideiglenesek.","shortLead":"Tíz iskola teljesen digitális oktatásra állt át, de az intézkedések ideiglenesek.","id":"20200918_koronavirus_iskola_es_ovodabezarasok_digitalis_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26026f7-22ce-4c38-80e8-f2dcc5724f5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_koronavirus_iskola_es_ovodabezarasok_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 08:03","title":"Emmi: 13 óvoda és egy iskola van zárva a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81954003-afd1-4b05-901c-cdfed5542515","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 91 éves Filaret korábban arról beszélt, hogy \"a koronavírus Isten büntetése az emberiség bűneiért\". ","shortLead":"A 91 éves Filaret korábban arról beszélt, hogy \"a koronavírus Isten büntetése az emberiség bűneiért\". ","id":"20200916_filaret_patriarka_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81954003-afd1-4b05-901c-cdfed5542515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add00431-6957-4304-abf6-0f4085f26087","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_filaret_patriarka_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:48","title":"Kigyógyult az ukrán főpap a koronavírusból, aki a melegeket okolta a járványért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke képet is mutatott Facebookon étkezőpartneréről, hogy elhiggyék, nem Simicskával evett együtt.","shortLead":"A DK elnöke képet is mutatott Facebookon étkezőpartneréről, hogy elhiggyék, nem Simicskával evett együtt.","id":"20200916_Gyurcsany_Ferenc_simicska_kormanymedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbd40eb-ba54-4b14-86e6-c61cc8c5a10b","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Gyurcsany_Ferenc_simicska_kormanymedia","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:10","title":"Gyurcsány Ferenc bemutatta a barátját, akit Simicska Lajosnak nézett a kormánysajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784c3c70-6fae-4ec1-81ee-0c6ead6311a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Visszavágott a magyar bajnok a horvát csapatnak, az Európa-ligája csoportkörében már biztosan szerepelhetnek, de egy kör választja el őket a Bajnokok Ligájától is.","shortLead":"Visszavágott a magyar bajnok a horvát csapatnak, az Európa-ligája csoportkörében már biztosan szerepelhetnek, de...","id":"20200916_Egy_csoportkor_mar_biztos_megerdemelten_ejtette_ki_a_Fradi_a_Dinamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=784c3c70-6fae-4ec1-81ee-0c6ead6311a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cab155-47a1-4614-914e-7f517e5a5bff","keywords":null,"link":"/sport/20200916_Egy_csoportkor_mar_biztos_megerdemelten_ejtette_ki_a_Fradi_a_Dinamot","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:56","title":"Egy csoportkör már biztos: megérdemelten ejtette ki a Fradi a Dinamót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4796dca1-14e0-432c-831b-5330701e001d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az incidens tényét megerősítette a cseh nagykövet. Az ügyet a magyar rendőrség vizsgálja.","shortLead":"Az incidens tényét megerősítette a cseh nagykövet. Az ügyet a magyar rendőrség vizsgálja.","id":"20200917_cseh_busz_incidens_horvat_magyar_hatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4796dca1-14e0-432c-831b-5330701e001d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a82ee9-d8e2-4f06-a90f-d399668e48d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_cseh_busz_incidens_horvat_magyar_hatar","timestamp":"2020. szeptember. 17. 17:56","title":"Határőrök teperték le a sofőrt, másnapig vesztegelt egy cseh turistabusz a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a88e2a-d3cb-454a-8b5b-34023172d318","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió valaha volt leghosszabb évértékelőjét mondta el Ursula von der Leyen, de még így is csak a következő 12 hónap feladatait tudta felsorolni. A koronavírus-járvány árnyékában nemcsak az egészségügy és a gazdaság helyreállítására jutott idő, az Európa Bizottság elnöke azt is bejelentette, hogy 40 százalékról 55 százalékra módosítják a 2030-ra kitűzött szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési célt. A komoly kritikákból jutott Oroszországnak és a jogállamiságot megsértő tagállamoknak is. ","shortLead":"Az Európai Unió valaha volt leghosszabb évértékelőjét mondta el Ursula von der Leyen, de még így is csak a következő 12...","id":"20200916_von_der_leyen_evertekelo_brusszel_europai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a88e2a-d3cb-454a-8b5b-34023172d318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c96a26a-a520-448e-9cb5-6f3d98acb685","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_von_der_leyen_evertekelo_brusszel_europai_bizottsag","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:15","title":"Magyarországot nem említette, de Orbánnak is üzent Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"7+1 pontos javaslatot tett le az asztalra a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a katára vonatkozó jogszabályok módosítására. ","shortLead":"7+1 pontos javaslatot tett le az asztalra a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a katára vonatkozó jogszabályok...","id":"20200916_BKIK_a_katarol_vonjak_vissza_a_Lex_Parragh_szabalyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1614c12d-9675-4996-bab0-3412aaf93cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_BKIK_a_katarol_vonjak_vissza_a_Lex_Parragh_szabalyt","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:21","title":"BKIK a katáról: vonják vissza a Lex Parragh-szabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]