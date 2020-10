Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcfe9b05-0ba2-40d7-b310-3c8095237905","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Ádám és B. Anett előtte még gyorsétteremben fizetett az otthon nyomott bankjegyekkel.","shortLead":"P. Ádám és B. Anett előtte még gyorsétteremben fizetett az otthon nyomott bankjegyekkel.","id":"20201001_kobanya_penzhamisitas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcfe9b05-0ba2-40d7-b310-3c8095237905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096bfcdf-7fb9-45b1-b22c-6d6503e210f0","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_kobanya_penzhamisitas_rendorseg","timestamp":"2020. október. 01. 14:40","title":"Egy kőbányai benzinkútig tartott a hamis pénzt nyomtató pár kalandja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c96a67-906d-4e5c-96e2-bf2cde2c6067","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A párizsi éttermet vezető Taku Sekine 39 éves volt.","shortLead":"A párizsi éttermet vezető Taku Sekine 39 éves volt.","id":"20201001_Ongyilkos_lett_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_sef","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6c96a67-906d-4e5c-96e2-bf2cde2c6067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c1d617-2bef-4dbd-a5e0-a867c510b392","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Ongyilkos_lett_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_sef","timestamp":"2020. október. 01. 11:10","title":"Öngyilkos lett a szexuális zaklatással megvádolt séf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök lányának harmadik gyereke októberben születhet meg.","shortLead":"A miniszterelnök lányának harmadik gyereke októberben születhet meg.","id":"20201001_Orban_Rahel_ismet_gyereket_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc9db50-7b35-474d-94be-d83f2ec1d0c6","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Orban_Rahel_ismet_gyereket_var","timestamp":"2020. október. 01. 07:12","title":"Orbán Ráhel ismét gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af507bad-85bf-41c7-bf41-dbeb696acf13","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Bár Magyarországon is vannak tanárok, akik már a járványhelyzet előtt használtak mobilapplikációkat vagy online platformokat az oktatás során, tavasszal hirtelen mindenkinek szembesülnie kellett a digitális oktatás kihívásaival. Az otthontanulás tapasztalataira építkezve azonban nemcsak egy új karanténhelyzetre, hanem az oktatás átfogó digitalizációjára is fel lehet készülni.","shortLead":"Bár Magyarországon is vannak tanárok, akik már a járványhelyzet előtt használtak mobilapplikációkat vagy online...","id":"20200930_Mit_nyerunk_a_digitalis_oktatassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af507bad-85bf-41c7-bf41-dbeb696acf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64ba311-c870-4e6e-9c00-95c34e3775ef","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200930_Mit_nyerunk_a_digitalis_oktatassal","timestamp":"2020. szeptember. 30. 19:30","title":"Mit nyerünk a digitális oktatással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3aa896-5ef5-4779-8ae1-a5ee1e1b8db7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Budapesti kiállításán az önkéntes karanténban készült művei is láthatók.","shortLead":"Budapesti kiállításán az önkéntes karanténban készült művei is láthatók.","id":"202039_tarlat__csillagcipeles_pinczehelyi_sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a3aa896-5ef5-4779-8ae1-a5ee1e1b8db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921cf4ec-045a-4542-b831-8d754c6c3eb5","keywords":null,"link":"/360/202039_tarlat__csillagcipeles_pinczehelyi_sandor","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:30","title":"Most is művészien bánik a csillagokkal Pinczehelyi Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d17dcb-ad2c-4a00-8d3d-82abe5a2af83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Zhvg és a WWF Magyarország szervezésében egy videós kerekasztalbeszélgetésen neves szakemberekkel beszélgettünk arról, hol tart most a társadalom, a gazdaság és a környezet – és hogy milyen úton kellene továbblépni. ","shortLead":"A Zhvg és a WWF Magyarország szervezésében egy videós kerekasztalbeszélgetésen neves szakemberekkel beszélgettünk...","id":"20201001_Zold_Ujratervezes_Merre_tovabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7d17dcb-ad2c-4a00-8d3d-82abe5a2af83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60111431-9120-4253-a688-827c2da8d202","keywords":null,"link":"/zhvg/20201001_Zold_Ujratervezes_Merre_tovabb","timestamp":"2020. október. 01. 19:00","title":"Zöld Újratervezés: Merre tovább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb06898c-f8d1-40ca-ba16-57b854be5631","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektorhelyettesi kinevezésekre válaszul újabb épületet vettek blokád alá.","shortLead":"A rektorhelyettesi kinevezésekre válaszul újabb épületet vettek blokád alá.","id":"20201001_szfe_Film_es_Mediaintezet_blokad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb06898c-f8d1-40ca-ba16-57b854be5631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0932fbda-62b7-44fe-9bbc-d0c97be7842b","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_szfe_Film_es_Mediaintezet_blokad","timestamp":"2020. október. 01. 06:49","title":"A Film- és Médiaintézetet is blokád alá vették a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16","c_author":"Serdült Viktória","category":"kultura","description":"Ezredesi kinevezése óta folyamatosan lépked előre a ranglétrán Szarka Gábor, a Színház-és Filmművészeti Egyetem új kancellárja: miniszteri biztosi posztja után az állami ipari parkokért, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusáért felelt. Bár hivatalos életrajzán kívül szinte semmilyen információ nem lelhető fel róla, ha a Vidnyánszky Attila vezette kuratórium egy lojális, jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező tisztségviselőt keresett a posztra, tökéletes választásnak tűnik. Legfeljebb újságírói képzettsége miatt vonhatják fel néhányan a szemöldöküket. ","shortLead":"Ezredesi kinevezése óta folyamatosan lépked előre a ranglétrán Szarka Gábor, a Színház-és Filmművészeti Egyetem új...","id":"20200930_Szinmuveszeti_uj_kancellar_Szarka_Gabor_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b22e66f-8062-449e-9784-b7306b1fe3da","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_Szinmuveszeti_uj_kancellar_Szarka_Gabor_portre","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:35","title":"Megbízható katona tűzközelben: még újságírói végzettsége is van a Színművészeti új kancellárjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]