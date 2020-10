Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újabb tizenegyesgóllal segítette hozzá Szoboszlai a Salzburgot a BL-részvételhez.","shortLead":"Újabb tizenegyesgóllal segítette hozzá Szoboszlai a Salzburgot a BL-részvételhez.","id":"20201001_Szoboszlai_Dominik_bajnokok_ligaja_foci_salzburg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48dd05c-3ea5-4572-97d0-512f24695e61","keywords":null,"link":"/sport/20201001_Szoboszlai_Dominik_bajnokok_ligaja_foci_salzburg","timestamp":"2020. október. 01. 05:41","title":"Szoboszlai Dominik csapata is bejutott a Bajnokok Ligájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604da99d-1731-4cdb-8562-a8bc9da38148","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szárazság és a tavaszi fagy miatt 15-20 százalékos terméskiesés várható az egyes fajtáknál. A kiváló évjárat lehetősége viszont így is megvan.","shortLead":"A szárazság és a tavaszi fagy miatt 15-20 százalékos terméskiesés várható az egyes fajtáknál. A kiváló évjárat...","id":"20201001_bor_szolotermes_szolo_szarazsag_legli_otto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=604da99d-1731-4cdb-8562-a8bc9da38148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ea7ab7-0e2d-4304-b72c-311aad063bbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_bor_szolotermes_szolo_szarazsag_legli_otto","timestamp":"2020. október. 01. 16:52","title":"Kevesebb bor lesz idén, de a minőségre nem lehet panasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarka Gábor a katonai pályáról érkezett az SZFE-re.","shortLead":"Szarka Gábor a katonai pályáról érkezett az SZFE-re.","id":"20200930_szinmuveszeti_szarka_gabor_szfe_kancellar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc87adf-4182-4af9-a460-6e1117cc409c","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_szinmuveszeti_szarka_gabor_szfe_kancellar","timestamp":"2020. szeptember. 30. 20:08","title":"A Színművészeti új kancellárja azzal fenyegetett, hogy ha nem engedik be, nem ad fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af507bad-85bf-41c7-bf41-dbeb696acf13","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Bár Magyarországon is vannak tanárok, akik már a járványhelyzet előtt használtak mobilapplikációkat vagy online platformokat az oktatás során, tavasszal hirtelen mindenkinek szembesülnie kellett a digitális oktatás kihívásaival. Az otthontanulás tapasztalataira építkezve azonban nemcsak egy új karanténhelyzetre, hanem az oktatás átfogó digitalizációjára is fel lehet készülni.","shortLead":"Bár Magyarországon is vannak tanárok, akik már a járványhelyzet előtt használtak mobilapplikációkat vagy online...","id":"20200930_Mit_nyerunk_a_digitalis_oktatassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af507bad-85bf-41c7-bf41-dbeb696acf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64ba311-c870-4e6e-9c00-95c34e3775ef","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200930_Mit_nyerunk_a_digitalis_oktatassal","timestamp":"2020. szeptember. 30. 19:30","title":"Mit nyerünk a digitális oktatással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c80b25d-60d8-433f-9172-a7448f20f1bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár 90 százalékkal is csökkenhet a fővárosi turisztikai vállalkozások ingatlan bérleti díja, de feltétel, hogy ne bocsássanak el alkalmazottakat. A taxisoknak a drosztíjkedvezményen kívül megszavaztak még egy plusz könnyítést is.","shortLead":"Akár 90 százalékkal is csökkenhet a fővárosi turisztikai vállalkozások ingatlan bérleti díja, de feltétel, hogy ne...","id":"20200930_budapest_gazdasagi_mentocsomag_fovarosi_kozgyules_hatarozat_taxisok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c80b25d-60d8-433f-9172-a7448f20f1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f6389d-2dde-4ff3-bcd7-2b0ad3a6b727","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_budapest_gazdasagi_mentocsomag_fovarosi_kozgyules_hatarozat_taxisok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 20:24","title":"Elfogadták a budapesti gazdasági mentőcsomagot, a taxisok kaptak egy plusz kedvezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a4a850-324e-494a-8c20-e88bf967712b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Red Bullnak és az AlphaTaurinak új motorszállítót kell keresnie, mert a japán gyártó a 2021-es szezon végén kiszáll a sorozatból.","shortLead":"A Red Bullnak és az AlphaTaurinak új motorszállítót kell keresnie, mert a japán gyártó a 2021-es szezon végén kiszáll...","id":"20201002_forma1_honda_motorszallito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0a4a850-324e-494a-8c20-e88bf967712b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb327f3-0839-419b-8c1d-3b1a3e77ee22","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_forma1_honda_motorszallito","timestamp":"2020. október. 02. 11:31","title":"Kivonul a Honda az F1-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c71785e-3ee7-4386-aacd-70d3a19496a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két fél mást állít: Pávkovics Gábor szerint fontos iratokat is elvittek az irodából, az előző polgármester viszont azt mondja, csak a személyes tárgyait hordta el.","shortLead":"A két fél mást állít: Pávkovics Gábor szerint fontos iratokat is elvittek az irodából, az előző polgármester viszont...","id":"20201001_pavkovics_gabor_csorbai_ferenc_mohacs_feljelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c71785e-3ee7-4386-aacd-70d3a19496a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8fed10-c4fd-4416-b71f-907cee531311","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_pavkovics_gabor_csorbai_ferenc_mohacs_feljelentes","timestamp":"2020. október. 01. 11:34","title":"Valaki kipakolta Mohács expolgármesterének irodáját, feljelentést tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportember 86 éves volt.","shortLead":"A sportember 86 éves volt.","id":"20201002_Tauber_Zoltan_paralimpiai_bajnok_gyasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d610f9-1cce-4249-9e7a-838a338fb0eb","keywords":null,"link":"/sport/20201002_Tauber_Zoltan_paralimpiai_bajnok_gyasz","timestamp":"2020. október. 02. 14:44","title":"Elhunyt Tauber Zoltán, az első magyar paralimpiai bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]