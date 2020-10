Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddf9a525-93a6-4b19-8f6f-c69033d919be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékokra optimalizált telefonok piacára érkezhet egy olyan márka, amelyet egészen más területen ismerhettünk meg. Úgy tűnik, hogy a mobilok világába eddig csak bedolgozó Qualcomm is beszáll a készülékek piacába.","shortLead":"A játékokra optimalizált telefonok piacára érkezhet egy olyan márka, amelyet egészen más területen ismerhettünk meg...","id":"20201012_qualcomm_asus_gamer_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddf9a525-93a6-4b19-8f6f-c69033d919be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312885f1-7e48-406d-9747-4238ccd32215","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_qualcomm_asus_gamer_telefon","timestamp":"2020. október. 12. 08:38","title":"Jön az új mobilgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e25b720-8515-45a0-a5ae-72a7e2733507","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Majd azzal dicsekedett, hogy \"kultúrnemzet vagyunk\", példaként a Liget Budapest projektet, a filmipar támogatását és a Magyar Állami Operaház felújítását hozta.","shortLead":"Majd azzal dicsekedett, hogy \"kultúrnemzet vagyunk\", példaként a Liget Budapest projektet, a filmipar támogatását és...","id":"20201010_A_vasarnapi_szerencsi_valasztasra_is_uzent_Orban_Viktor_a_Kertesz_Imre_Intezet_atadasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e25b720-8515-45a0-a5ae-72a7e2733507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc068057-39d0-4584-a0fd-410deb5170a8","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_A_vasarnapi_szerencsi_valasztasra_is_uzent_Orban_Viktor_a_Kertesz_Imre_Intezet_atadasan","timestamp":"2020. október. 10. 12:41","title":"A vasárnapi szerencsi választásra is üzent Orbán Viktor a Kertész Imre Intézet átadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lengyelországban már a köztereken is kötelező maszkot viselni.","shortLead":"Lengyelországban már a köztereken is kötelező maszkot viselni.","id":"20201010_Romaniaban_lakossagi_riasztast_Lengyelorszagban_vasarlasi_idosavot_vezettek_be_a_jarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512b4a78-5a27-4be3-98b1-a587ee36353e","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_Romaniaban_lakossagi_riasztast_Lengyelorszagban_vasarlasi_idosavot_vezettek_be_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. október. 10. 15:55","title":"Romániában lakossági riasztást, Lengyelországban vásárlási idősávot vezettek be a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db32802d-ac8a-47d0-bdd8-847904fe4203","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyedi hirdetések, harapásnyomokkal.","shortLead":"Egyedi hirdetések, harapásnyomokkal.","id":"20201011_Megragott_reklamtablakkal_lepte_meg_Parizst_a_McDonalds","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db32802d-ac8a-47d0-bdd8-847904fe4203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e723cea-1a6c-4a44-a3d3-2900d0129451","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Megragott_reklamtablakkal_lepte_meg_Parizst_a_McDonalds","timestamp":"2020. október. 11. 15:05","title":"Megrágott reklámtáblákkal lepte meg Párizst a McDonald's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bírálják ugyanakkor a szakma azon képviselőit, akik szakmaiatlan nyilatkozataikkal a gyűlöletkeltés és a társadalmi kirekesztés fokozásához járulnak hozzá. ","shortLead":"Bírálják ugyanakkor a szakma azon képviselőit, akik szakmaiatlan nyilatkozataikkal a gyűlöletkeltés és a társadalmi...","id":"20201010_Mar_tobb_mint_otszaz_pszichologus_all_ki_a_Meseorszag_mindenki_konyv_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cb3b77-d748-4634-afeb-45f510286547","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Mar_tobb_mint_otszaz_pszichologus_all_ki_a_Meseorszag_mindenki_konyv_mellett","timestamp":"2020. október. 10. 18:47","title":"Már több mint ötszáz pszichológus áll ki a Meseország mindenkié című könyv mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 25 862 fő.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 25 862 fő.","id":"20201011_1068_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_koronavirusos_21_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd48a35-6413-43e9-82b7-0f6d672c63f3","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_1068_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_koronavirusos_21_beteg","timestamp":"2020. október. 11. 08:59","title":"1068 új koronavírus-fertőzöttet találtak, elhunyt 21 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy autó négy másiknak ment neki a IX. kerületben történt balesetben - írja a police.hu.","shortLead":"Egy autó négy másiknak ment neki a IX. kerületben történt balesetben - írja a police.hu.","id":"20201011_Komoly_baleset_a_Soroksari_uton_ot_serultet_szallitottak_korhazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed383ab7-6722-4586-8994-b86c672b79ab","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Komoly_baleset_a_Soroksari_uton_ot_serultet_szallitottak_korhazba","timestamp":"2020. október. 11. 13:01","title":"Komoly baleset a Soroksári úton, öt sérültet szállítottak kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533398ef-1a47-494d-b722-2f1c436110c6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Három kategóriában hirdették ki Magyarország legszebb szólóbirtokait, a helyezettek többsége a szekszárdi borvidékről került ki.","shortLead":"Három kategóriában hirdették ki Magyarország legszebb szólóbirtokait, a helyezettek többsége a szekszárdi borvidékről...","id":"20201011_Megvalasztottak_Magyarorszag_legszebb_szolobirtokait_Szekszard_tarolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=533398ef-1a47-494d-b722-2f1c436110c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9d2a00-073a-4176-92b9-a7aa871f2d17","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Megvalasztottak_Magyarorszag_legszebb_szolobirtokait_Szekszard_tarolt","timestamp":"2020. október. 11. 17:49","title":"Megválasztották Magyarország legszebb szőlőbirtokait, Szekszárd tarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]