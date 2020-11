Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKK kompenzálja azokat, akik nem tudják kihasználni a bérletüket.","shortLead":"A BKK kompenzálja azokat, akik nem tudják kihasználni a bérletüket.","id":"20201104_November_vleallas_MOL_Bubi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3b43a5-eacd-4533-8b34-88647377fa3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_November_vleallas_MOL_Bubi","timestamp":"2020. november. 04. 17:51","title":"Télre leállítják a MOL Bubit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök szerint, ha a szakemberek kiutaztak, akkor már maradjanak is ott \"sok pénzt keresni\".","shortLead":"A fehérorosz elnök szerint, ha a szakemberek kiutaztak, akkor már maradjanak is ott \"sok pénzt keresni\".","id":"20201105_Aljakszandr_Lukasenka_Lengyelorszag_orvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e06479-4554-4798-a121-baf3f84785fd","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Aljakszandr_Lukasenka_Lengyelorszag_orvosok","timestamp":"2020. november. 05. 20:51","title":"Lukasenka nem engedi vissza a Lengyelországban munkát vállaló orvosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook az álhíreket és kamu információkat megelőzve, a nagy szerkesztőségekre támaszkodva jelzi majd a felhasználóknak, ha megszületik az amerikai elnökválasztás végeredménye.","shortLead":"A Facebook az álhíreket és kamu információkat megelőzve, a nagy szerkesztőségekre támaszkodva jelzi majd...","id":"20201106_amerikai_elnokvalasztas_2020_gyoztese_facebook_instagram_ertesites_donald_trump_joe_biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb00a9c4-9a19-4b5b-a004-d9816cbd5354","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_amerikai_elnokvalasztas_2020_gyoztese_facebook_instagram_ertesites_donald_trump_joe_biden","timestamp":"2020. november. 06. 10:03","title":"A hírfolyam tetején közli majd a Facebook és az Instagram, ki nyerte az amerikai elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b3e02c-1c0a-4240-b65f-0db31d381337","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Németország importálna is hidrogént, ammónia formájában és vezetékrendszert is kiépítenének a terveik szerint, hogy megújuló energiaforrásokból előállított hidrogént tudjanak behozni az országba. ","shortLead":"Németország importálna is hidrogént, ammónia formájában és vezetékrendszert is kiépítenének a terveik szerint...","id":"20201105_Ammoniabol_csinalnanak_uzemanyagot_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96b3e02c-1c0a-4240-b65f-0db31d381337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e002b0c-20f0-4312-a44f-75975d12537f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201105_Ammoniabol_csinalnanak_uzemanyagot_Nemetorszagban","timestamp":"2020. november. 05. 17:17","title":"Ammóniával hajtanák az ipart Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az állami cég szerint szabályosan, nyílt beszerzésen nyerte le a trieszti kereskedőház üzemeltetését a Heves Megyei Közgyűlés volt alelnöke, aki ráadásul már nem is politikus.\r

","shortLead":"Az állami cég szerint szabályosan, nyílt beszerzésen nyerte le a trieszti kereskedőház üzemeltetését a Heves Megyei...","id":"20201104_CED_A_trieszti_kereskedohaz_vezetoje_2019_ota_nem_politikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b9d0fb-ec22-4c3b-94e7-fcf8f1072763","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_CED_A_trieszti_kereskedohaz_vezetoje_2019_ota_nem_politikus","timestamp":"2020. november. 04. 15:18","title":"CED: A trieszti kereskedőház vezetője 2019 óta nem politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fa8506-39b7-4a99-b00c-d44357c2fc4d","c_author":"Földvári Zsuzsa, Szabó Yvette","category":"360","description":"Csaknem négy évtizede nem látott véres terrortámadás rázta meg az osztrák fővárost. Szakértők szerint a bécsi merénylet a franciaországi mészárlásokkal együtt sem feltétlenül jelenti azt, hogy terrorhullámmal van dolgunk, bár a végső mérleg megvonására azért illik pár hetet várni.","shortLead":"Csaknem négy évtizede nem látott véres terrortámadás rázta meg az osztrák fővárost. Szakértők szerint a bécsi merénylet...","id":"20201104_Becs_terror_merenylet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70fa8506-39b7-4a99-b00c-d44357c2fc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fee4c99-e64a-4702-94e1-d9d62c23e536","keywords":null,"link":"/360/20201104_Becs_terror_merenylet","timestamp":"2020. november. 04. 17:00","title":"A gyilkos bécsi ámokfutás kikezdheti a járvány miatt is feszült Európa idegrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1c9d29-e533-405b-a194-1449e54a739b","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A lengyel katolikus egyház, amely nyíltan áll be a Kaczyns­ki-kormány mögé, maga alatt vágja a fát – miközben a pápa szélesre tárja az elfogadás kapuját. Látjuk: a vallásos normák kikényszerítése ma már nem járható út. Vélemény.","shortLead":"A lengyel katolikus egyház, amely nyíltan áll be a Kaczyns­ki-kormány mögé, maga alatt vágja a fát – miközben a pápa...","id":"20201105_Tota_W_Csoda_Varsoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e1c9d29-e533-405b-a194-1449e54a739b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594d572e-c55c-4c2e-a097-e40918fbc5f6","keywords":null,"link":"/360/20201105_Tota_W_Csoda_Varsoban","timestamp":"2020. november. 05. 15:30","title":"Tóta W.: Csoda Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579d3c52-be8f-4115-a552-d385216a6d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","shortLead":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","id":"20201104_Eltunt_12_eves_lany_XIII_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=579d3c52-be8f-4115-a552-d385216a6d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d9d218-6f7f-41cd-afd5-1da1d4be4927","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Eltunt_12_eves_lany_XIII_kerulet","timestamp":"2020. november. 04. 21:57","title":"Eltűnt egy 12 éves lány a XIII. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]