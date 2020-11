Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29216c3e-fcb2-497b-9fa3-7513d9b96877","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Horváth Péter elnök szerint jó, hogy maradt két napjuk a felkészülésre, bár az ő javaslatuk az lett volna, hogy az iskolák saját hatáskörben is dönthessenek az online oktatás bevezetéséről. ","shortLead":"Horváth Péter elnök szerint jó, hogy maradt két napjuk a felkészülésre, bár az ő javaslatuk az lett volna...","id":"20201109_Nemzeti_Pedagogus_Kar_iskolabezaras_online_oktatas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29216c3e-fcb2-497b-9fa3-7513d9b96877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46b2fbf-4cfc-4ed4-84a6-2056154543e5","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Nemzeti_Pedagogus_Kar_iskolabezaras_online_oktatas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 12:09","title":"Pedagógus Kar elnöke: Jobb lett volna az iskolákra bízni, de ezeket a döntéseket el tudom fogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ab121c-22fd-4cee-a245-8c142bc3ee86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka SUV-ja új motorokat és felfrissített infotainment rendszert kapott. ","shortLead":"A brit márka SUV-ja új motorokat és felfrissített infotainment rendszert kapott. ","id":"20201110_itt_a_megujult_land_rover_discovery","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16ab121c-22fd-4cee-a245-8c142bc3ee86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e060f962-699f-48cd-a4d7-6e5fa7990792","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_itt_a_megujult_land_rover_discovery","timestamp":"2020. november. 10. 09:24","title":"Itt a megújult Land Rover Discovery","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc1068e-c714-4873-896b-41637a1a59cc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapatában egy játékos tesztje pozitív lett, az egész NK Osijek karanténba került.","shortLead":"A csapatában egy játékos tesztje pozitív lett, az egész NK Osijek karanténba került.","id":"20201109_kleinheisler_karanten_izland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbc1068e-c714-4873-896b-41637a1a59cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be1f27c-ff5c-455a-ab5b-e542c46e1a96","keywords":null,"link":"/sport/20201109_kleinheisler_karanten_izland","timestamp":"2020. november. 09. 09:58","title":"Kleinheisler karanténba került, nem játszhat Izland ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Két különböző érdek létezik, két egymással nem feltétlenül összeegyeztethető cél. Vélemény.","shortLead":"Két különböző érdek létezik, két egymással nem feltétlenül összeegyeztethető cél. Vélemény.","id":"20201109_Hont_Ujabb_szigoritasok_ezt_most_be_kell_vallalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b57558-a1dd-43c8-a65f-4aa6e1efc6d8","keywords":null,"link":"/360/20201109_Hont_Ujabb_szigoritasok_ezt_most_be_kell_vallalni","timestamp":"2020. november. 09. 15:20","title":"Hont: Újabb szigorítások, ezt most be kell vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a772a459-6aea-4aa5-a204-fdcf1e6b2192","c_author":"HVG","category":"360","description":"Barta-Eke Gyula Palkovics László miniszter egyik kedvenc projektjében vesz részt vezetői poszton.","shortLead":"Barta-Eke Gyula Palkovics László miniszter egyik kedvenc projektjében vesz részt vezetői poszton.","id":"202045_autoipari_probapalya_levitezlett_kancellar_pozicioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a772a459-6aea-4aa5-a204-fdcf1e6b2192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e88f84-b4be-40f1-9a73-e8c4171de41a","keywords":null,"link":"/360/202045_autoipari_probapalya_levitezlett_kancellar_pozicioban","timestamp":"2020. november. 08. 13:45","title":"Tesztpályára küldik a szexista kiszólásáról hírhedt exkancellárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7c46f3-528d-47e7-bfd9-8ae0dc41e535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG-től sosem állt távol az innováció, mégis mintha mostanában egészen megtáltosodott volna. A Project Explorer elképzelés alatt egészen különleges okostelefonok jelenhetnek meg.\r

","shortLead":"Az LG-től sosem állt távol az innováció, mégis mintha mostanában egészen megtáltosodott volna. A Project Explorer...","id":"20201109_lg_szabadalom_oldalra_kihuzhato_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a7c46f3-528d-47e7-bfd9-8ae0dc41e535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6810dd-a761-4068-83a7-df6637d2e8c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_lg_szabadalom_oldalra_kihuzhato_telefon","timestamp":"2020. november. 09. 11:03","title":"Az LG kitalált egy egészen különleges telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy budai kávéházban zajló találkozóról készített titokban videófelvételeket a titkosszolgálat, hogy megtudja, ki az a rejtélyes megbízó, akivel a “Gödör” fedőnevű akció célszemélyei kapcsolatban állnak. Amikor a felvételekből azonosították az ismeretlent, kiderült: ő Balogh Sándor, a nemzeti közvagyonért felelős miniszter, Bártfai-Mager Andrea exférje. A titkosítás alól feloldott lehallgatási anyagok arról árulkodnak, hogy egy alkalommal még a miniszter asszony is belefutott egy telefonlehallgatásba, a jelenleg körözés alatt álló Balogh pedig Orbán Viktor egyik államtitkárától kért tanácsot, amikor ki akarták szorítani a szinkronúszók szövetségének elnöki székéből.","shortLead":"Egy budai kávéházban zajló találkozóról készített titokban videófelvételeket a titkosszolgálat, hogy megtudja, ki...","id":"20201110_A_nemzeti_kozvagyonert_felelo_miniszter_is_belefutott_a_volt_ferje_miatti_lehallgatasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b114b78-a7c0-4756-ac90-592b5c046412","keywords":null,"link":"/360/20201110_A_nemzeti_kozvagyonert_felelo_miniszter_is_belefutott_a_volt_ferje_miatti_lehallgatasba","timestamp":"2020. november. 10. 06:30","title":"A Balogh Sándor elleni titkos akcióban a miniszterré lett volt feleség is \"belefutott\" a lehallgatásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fec3aa-54db-4496-a8c2-a3be308c54fb","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az okosvárosról a legtöbbeknek a technológia és az adat jut eszébe, a hollandoknak viszont egy fánk. Kreatív ötletek az élhetőbb városokért.","shortLead":"Az okosvárosról a legtöbbeknek a technológia és az adat jut eszébe, a hollandoknak viszont egy fánk. Kreatív ötletek...","id":"20201108_Mit_valtoztatna_meg_azon_a_varoson_ahol_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0fec3aa-54db-4496-a8c2-a3be308c54fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fbef5c-8457-4580-b16a-9ae8cdef1a2e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201108_Mit_valtoztatna_meg_azon_a_varoson_ahol_el","timestamp":"2020. november. 08. 18:00","title":"Mit változtatna meg azon a városon, ahol él?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]