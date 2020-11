Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"027e37d5-315a-4cc0-8d88-71f636343909","c_author":"HVG","category":"360","description":"Terhességi hullám a szegény országokban, kevesebb bébi a gazdagabbaknál – ez lehet a koronavírus hatása, legalábbis átmenetileg.","shortLead":"Terhességi hullám a szegény országokban, kevesebb bébi a gazdagabbaknál – ez lehet a koronavírus hatása, legalábbis...","id":"202047__koronabebik__enszovszer__abortuszveszely__gyermekallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=027e37d5-315a-4cc0-8d88-71f636343909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbaf07c-256b-4511-a8d3-830bca8e3561","keywords":null,"link":"/360/202047__koronabebik__enszovszer__abortuszveszely__gyermekallas","timestamp":"2020. november. 22. 08:15","title":"Most akkor több vagy kevesebb gyerek lesz a járvány után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc62c6a-f57a-482d-8a19-bcd28e364d65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3334 új koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak az elmúlt egy napban.","shortLead":"3334 új koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak az elmúlt egy napban.","id":"20201123_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cc62c6a-f57a-482d-8a19-bcd28e364d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e05d73-1691-42f0-b765-381cda7642ee","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2020. november. 23. 09:13","title":"91 újabb áldozata van a koronavírusnak, közel háromezerrel nőtt az aktív esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9c91d-753e-4183-83b9-5b71c5b24bea","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mautner Zsófia a Babkában lett tulajdonos.","shortLead":"Mautner Zsófia a Babkában lett tulajdonos.","id":"202047_babka_budapest_gasztrobloggerrelerosit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9c91d-753e-4183-83b9-5b71c5b24bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43287244-a39f-415e-a8da-3590b16d9205","keywords":null,"link":"/360/202047_babka_budapest_gasztrobloggerrelerosit","timestamp":"2020. november. 23. 12:00","title":"Sztár gasztrobloggerrel erősít Újlipótváros jellegzetes étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097e90e8-af72-4fd5-8de8-d3bf6bb2db0b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az otthonokban oly elterjedt égésgátló anyagok akár az újszülöttek későbbi egészségét is veszélyeztethetik, vélik amerikai kutatók, akik egérkísérletek során fedezték fel ezt a hatást. 