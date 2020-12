Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c7ffd2e-0c70-4412-96b0-7332ef9685a3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kuncz László 63 éves volt. ","shortLead":"Kuncz László 63 éves volt. ","id":"20201206_Elhunyt_Kuncz_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c7ffd2e-0c70-4412-96b0-7332ef9685a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c352b4ef-26c0-4fb7-a9a3-43526ece453f","keywords":null,"link":"/sport/20201206_Elhunyt_Kuncz_Laszlo","timestamp":"2020. december. 06. 12:53","title":"Elhunyt Kuncz László vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1baeeba7-d94f-40ba-ae7d-3a6adfecf20a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a szupergyors középmotoros közúti versenyautóból nagyon kevés példány készült.","shortLead":"Ebből a szupergyors középmotoros közúti versenyautóból nagyon kevés példány készült.","id":"20201207_nem_veletlenul_er_72_millio_forintot_ez_a_regi_peugeot_205","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1baeeba7-d94f-40ba-ae7d-3a6adfecf20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a083ead4-f56a-4d55-8d39-f536728e4b86","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_nem_veletlenul_er_72_millio_forintot_ez_a_regi_peugeot_205","timestamp":"2020. december. 07. 06:41","title":"Nem véletlenül ér 72 millió forintot ez a régi Peugeot 205","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1ad66f-0c5a-4036-8f3c-cd0628f26931","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az államfői kabinetfőnök próbál rendet tenni a jogállamisági feltétel miatt az EU-s költségvetés vétója körüli vitában.","shortLead":"Az államfői kabinetfőnök próbál rendet tenni a jogállamisági feltétel miatt az EU-s költségvetés vétója körüli vitában.","id":"20201206_Probaljak_megakadalyozni_a_lengyel_kormanytagok_egymasnak_ellentmondo_nyilatkozatait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c1ad66f-0c5a-4036-8f3c-cd0628f26931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4046e0-a156-4daf-bbca-a7d0d5aaaa81","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Probaljak_megakadalyozni_a_lengyel_kormanytagok_egymasnak_ellentmondo_nyilatkozatait","timestamp":"2020. december. 06. 12:29","title":"Próbálják megakadályozni a lengyel kormánytagok egymásnak ellentmondó nyilatkozatait a vétóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc60f78-21e2-4c66-9f91-39c9ed44d057","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint az RMDSZ bejutása a parlamentbe azt jelenti, hogy az erdélyi és partiumi magyarságnak a következő időszakban is lesz beleszólása a róla szóló döntésekbe.","shortLead":"A miniszterelnök szerint az RMDSZ bejutása a parlamentbe azt jelenti, hogy az erdélyi és partiumi magyarságnak...","id":"20201207_Orban_Viktor_romania_valasztas_rmdsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffc60f78-21e2-4c66-9f91-39c9ed44d057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b32c5f0-2c95-42b1-adff-f1c5f93c5ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Orban_Viktor_romania_valasztas_rmdsz","timestamp":"2020. december. 07. 15:35","title":"Orbán Viktor levélben gratulált Kelemen Hunornak a romániai választás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a Fidesz valódi arcát plakátolták ki. ","shortLead":"A párt szerint a Fidesz valódi arcát plakátolták ki. ","id":"20201206_Fideszirodaknal_plakatolt_a_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55eb4019-0975-4f7b-a60f-0aac3d21909a","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Fideszirodaknal_plakatolt_a_Momentum","timestamp":"2020. december. 06. 11:35","title":"Fidesz-irodáknál plakátolt a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1022570-1960-4696-a03b-07ba65f046b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők szerint simán el lehet vele járni töltés nélkül.","shortLead":"A fejlesztők szerint simán el lehet vele járni töltés nélkül.","id":"20201207_Ezt_a_villanyautot_elvileg_mar_nem_is_kell_tolteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1022570-1960-4696-a03b-07ba65f046b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cece37-0b14-48f3-9d10-ae2508fca7cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_Ezt_a_villanyautot_elvileg_mar_nem_is_kell_tolteni","timestamp":"2020. december. 07. 15:02","title":"Ezt az elektromos járművet elvileg már nem is kell tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az állam republikánus tisztségviselői újra elmondták: nincs bizonyíték arra, hogy tömeges csalások történtek volna.","shortLead":"Az állam republikánus tisztségviselői újra elmondták: nincs bizonyíték arra, hogy tömeges csalások történtek volna.","id":"20201207_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_georgia_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2450542d-00b5-4e74-a3db-a6916637d1b1","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_georgia_allam","timestamp":"2020. december. 07. 21:53","title":"A második újraszámlálást is Biden nyerte Georgiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd3ed62-f022-46fe-87e7-a44d6f13c021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség elutasította a feljelentéseket, az ügyészség azonban hatályon kívül helyezte a határozataikat.","shortLead":"A rendőrség elutasította a feljelentéseket, az ügyészség azonban hatályon kívül helyezte a határozataikat.","id":"20201207_lenkei_gabor_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fd3ed62-f022-46fe-87e7-a44d6f13c021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c9e745-290b-466c-9e02-50c769bd3e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_lenkei_gabor_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 07. 15:46","title":"Víruskritikus megjegyzései miatt feljelentették Lenkei Gábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]