[{"available":true,"c_guid":"71756caf-32f5-46e5-a398-189bfb4f0c5f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életciklusának felénél alaposan felfrissítették a francia gyártó kompakt crossoverét.","shortLead":"Életciklusának felénél alaposan felfrissítették a francia gyártó kompakt crossoverét.","id":"20210212_semmi_mashoz_nem_hasonlithato_arcot_kapott_a_megujult_citroen_c3_aircross","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71756caf-32f5-46e5-a398-189bfb4f0c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86d5b04-493f-4a12-96ed-a66ecaa48230","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_semmi_mashoz_nem_hasonlithato_arcot_kapott_a_megujult_citroen_c3_aircross","timestamp":"2021. február. 12. 09:21","title":"Semmi máshoz nem hasonlítható arcot kapott a megújult Citroën C3 Aircross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több brit futballista is arról számolt be, hogy rasszista üzeneteket kapnak az oldalon. A cég jelezte, a jövőben szigorúbban veszi az ilyen eseteket.","shortLead":"Több brit futballista is arról számolt be, hogy rasszista üzeneteket kapnak az oldalon. A cég jelezte, a jövőben...","id":"20210211_instagram_online_zaklatas_bullying_uzenetkuldes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b25ac88-c386-469e-a0db-0ebfad9312c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_instagram_online_zaklatas_bullying_uzenetkuldes","timestamp":"2021. február. 11. 18:03","title":"Keményebben odacsap a zaklatóknak az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem csak az ismert zenei producernek állítanak emléket, de azoknak a pszichés problémákkal küzdő embereknek is, akik idő előtt hunytak el.\r

","shortLead":"Nem csak az ismert zenei producernek állítanak emléket, de azoknak a pszichés problémákkal küzdő embereknek is, akik...","id":"20210211_avicii_emlekhely_stockholm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bd40f4-31d8-41e9-8f9b-1251bfee57da","keywords":null,"link":"/elet/20210211_avicii_emlekhely_stockholm","timestamp":"2021. február. 11. 20:46","title":"Avicii-emlékhely lesz Stockholm központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A müncheni klub már negyedik alkalommal hódította el a trófeát.\r

","shortLead":"A müncheni klub már negyedik alkalommal hódította el a trófeát.\r

","id":"20210212_A_Bayern_Munchen_nyerte_a_klubvilagbajnoksagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424d979b-c1d9-410c-b046-16d7973dbf82","keywords":null,"link":"/sport/20210212_A_Bayern_Munchen_nyerte_a_klubvilagbajnoksagot","timestamp":"2021. február. 12. 05:16","title":"A Bayern München nyerte a klubvilágbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a2224a-d0a3-4ead-91cd-1ce9538da14f","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Immár a harmadik kiadónál jelennek meg Bereményi Géza életművének legfontosabb novellái, mégis három, markánsan különböző kötetről van szó. Más sorrendben, más csoportosításban, olykor más címek alatt bontakozik ki egy széteső család regénye. ","shortLead":"Immár a harmadik kiadónál jelennek meg Bereményi Géza életművének legfontosabb novellái, mégis három, markánsan...","id":"202106__beremenyi_geza__tenyek_es_legendak__cseh_tamas__csaladi_korok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73a2224a-d0a3-4ead-91cd-1ce9538da14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d011f1-6fa2-4589-a600-e4e4eac701f3","keywords":null,"link":"/360/202106__beremenyi_geza__tenyek_es_legendak__cseh_tamas__csaladi_korok","timestamp":"2021. február. 11. 19:00","title":"A mostani már a második sorsformáló járvány Bereményi Géza életében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e35efc5-53b2-4103-a02b-538a2cc4f3b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Dél-Franciaországban talált csigaház régészek szerint a legrégebbi ismert fúvós hangszer.","shortLead":"Egy Dél-Franciaországban talált csigaház régészek szerint a legrégebbi ismert fúvós hangszer.","id":"20210211_kagylo_hangszer_regeszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e35efc5-53b2-4103-a02b-538a2cc4f3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99469229-2d5a-410e-a28c-d3884f52fd2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_kagylo_hangszer_regeszek","timestamp":"2021. február. 11. 12:03","title":"17 ezer éves hangszerre bukkantak kutatók, még ma is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Covid-kórházként működő galántai intézményt segítenek ki.","shortLead":"Egy Covid-kórházként működő galántai intézményt segítenek ki.","id":"20210211_lelegeztetogep_ajandek_galantai_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f38ed4-3470-417d-bc8c-52d2195273c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_lelegeztetogep_ajandek_galantai_korhaz","timestamp":"2021. február. 11. 17:34","title":"Tíz lélegeztetőgépet ajándékozott egy felvidéki kórháznak a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Németországban 17 terrortámadást hiúsítottak meg 2009 óta.","shortLead":"Csak Németországban 17 terrortámadást hiúsítottak meg 2009 óta.","id":"20210212_meghiusult_merenylet_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a7720f-59d8-4eaa-9688-595b58e82590","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_meghiusult_merenylet_nemetorszag","timestamp":"2021. február. 12. 16:15","title":"Terrortámadást akadályoztak meg a német és dán hatóságok, 10 kiló robbanószer volt a gyanúsítottaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]