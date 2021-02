Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea18cf2f-3111-4a6f-baa9-9d4797a72dea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hamarosan hivatalosan is leleplezendő Golf GTI 45 várhatóan 300 lóerős lesz. ","shortLead":"A hamarosan hivatalosan is leleplezendő Golf GTI 45 várhatóan 300 lóerős lesz. ","id":"20210225_45_eves_a_vw_golf_gti_ido_elott_kiszivargott_a_jubileumi_modell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea18cf2f-3111-4a6f-baa9-9d4797a72dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc896bb-a22c-4fe2-b6ad-3d6d11b576a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_45_eves_a_vw_golf_gti_ido_elott_kiszivargott_a_jubileumi_modell","timestamp":"2021. február. 25. 09:23","title":"45 éves a VW Golf GTI, idő előtt kiszivárgott a jubileumi modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori magyar válogatott focista szerint a kapus szivárványcsaládok melletti kiállása akkor is becsülendő, ha valaki nem ért vele egyet.","shortLead":"Az egykori magyar válogatott focista szerint a kapus szivárványcsaládok melletti kiállása akkor is becsülendő, ha...","id":"20210226_Hrutka_Janos_Gulacsi_szivarvanycsaladok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5863bc-f7fb-4aff-8509-f4f2594aa646","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Hrutka_Janos_Gulacsi_szivarvanycsaladok","timestamp":"2021. február. 26. 08:22","title":"Hrutka János a Gulácsi-kiállásról: Így születnek hősök, példaképek, a pályán és a pályán kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22f0065-d0c7-4867-acf5-058b4fdfeac9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A paneleket még mindig gyorsan viszik, a téglalakások eladásához viszont több időre van szükség országos átlagban.","shortLead":"A paneleket még mindig gyorsan viszik, a téglalakások eladásához viszont több időre van szükség országos átlagban.","id":"20210226_Ingatlan_panel_tegla_csaladi_haz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d22f0065-d0c7-4867-acf5-058b4fdfeac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37059378-6b14-4c08-b5a6-7139decba326","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210226_Ingatlan_panel_tegla_csaladi_haz","timestamp":"2021. február. 26. 16:06","title":"Válság? Egy évtizede nem keltek el ilyen gyorsan a Pest megyei családi házak, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019c05f3-5bef-4eba-b6db-70f6b0799505","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Ez az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Ez az e heti HVG ajánlója.","id":"202108_szent_koronavirustan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=019c05f3-5bef-4eba-b6db-70f6b0799505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843f38b8-d9dc-42cb-8be5-a7a6e150083a","keywords":null,"link":"/itthon/202108_szent_koronavirustan","timestamp":"2021. február. 25. 09:45","title":"Gergely Márton: Szent koronavírustan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Januártól több olyan otthonteremtési támogatási elem is elérhetővé vált, amelynek előfeltétele, hogy az igénylő csokkal vásároljon lakást. Az ügyfélérdeklődésben látszik, hogy megmozgatta a lakásvásárlók fantáziáját az új program, de egyelőre csak kevés bank tapasztal kirobbanó növekedést az igényléseknél.","shortLead":"Januártól több olyan otthonteremtési támogatási elem is elérhetővé vált, amelynek előfeltétele, hogy az igénylő csokkal...","id":"20210225_Csok_igenyles_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcd81c6-251b-4593-809d-fef69a92e22b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Csok_igenyles_bank360","timestamp":"2021. február. 25. 16:14","title":"Bár sokan várták, egyelőre nincs roham a csokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09db93e1-2fe2-40d8-b4a3-2ceef531b533","c_author":"","category":"elet","description":"A pszichiáter szerint rengeteg belső munkánk van a járvánnyal.","shortLead":"A pszichiáter szerint rengeteg belső munkánk van a járvánnyal.","id":"20210227_Csernus_Imre_Mikor_terhet_vissza_minden_az_eredeti_kerekvagasba_Soha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09db93e1-2fe2-40d8-b4a3-2ceef531b533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1657f3-c479-4775-ac92-0dccd86fef6e","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Csernus_Imre_Mikor_terhet_vissza_minden_az_eredeti_kerekvagasba_Soha","timestamp":"2021. február. 27. 08:32","title":"Csernus Imre: Mikor térhet vissza minden az eredeti kerékvágásba? Soha!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre egy mintából azonosították az afrikai variánst, míg a brit mutációt már 418 embernél.","shortLead":"Egyelőre egy mintából azonosították az afrikai variánst, míg a brit mutációt már 418 embernél.","id":"20210226_koronavirus_operativ_torzs_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5537b0-c85a-453d-ae6c-97f1f81a6a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_koronavirus_operativ_torzs_mutacio","timestamp":"2021. február. 26. 12:47","title":"Müller: Kimutatták Magyarországon a dél-afrikai vírusmutációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi állás szerint és a korábbiaktól eltérően „csak” május 15-én lépnek életbe a WhatsApp új, sokak által vitatott irányelvei. Kérdés, mi lesz azzal, aki nem fogadja el ezeket.","shortLead":"A jelenlegi állás szerint és a korábbiaktól eltérően „csak” május 15-én lépnek életbe a WhatsApp új, sokak által...","id":"20210226_whatsapp_uj_iranyelvek_elutasitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5ecd17-058e-49b5-a657-ba5a1dae3e64","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_whatsapp_uj_iranyelvek_elutasitasa","timestamp":"2021. február. 26. 08:03","title":"Mi van akkor, ha elutasítom a WhatsApp új felhasználási feltételeit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]