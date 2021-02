Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazást a szolgálati autó fedélzeti kamerája élőben közvetítette a központba.","shortLead":"A bántalmazást a szolgálati autó fedélzeti kamerája élőben közvetítette a központba.","id":"20210225_Felfuggesztes_mohacsi_rendorok_hajlektalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957857e9-c3b4-4138-8df0-bb9f2be7e29c","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Felfuggesztes_mohacsi_rendorok_hajlektalan","timestamp":"2021. február. 25. 17:51","title":"Felfüggesztették a mohácsi rendőröket, akik összevertek két hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A konyha ördöge séfkabátját elegáns öltönyre cserélte, és nagy tétekben játszik.","shortLead":"A konyha ördöge séfkabátját elegáns öltönyre cserélte, és nagy tétekben játszik.","id":"20210226_Gordon_Ramsay_aranytombokkel_bankarkodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae90a2ed-2e51-4456-b28e-49a7edc882dc","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Gordon_Ramsay_aranytombokkel_bankarkodik","timestamp":"2021. február. 26. 11:45","title":"Gordon Ramsay aranytömbökkel bankárkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ecd70d-c4a9-45f9-a29a-c2ef59e24d59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos testi sértés kísérlete és közösség tagja elleni erőszak gyanúval nyomoznak.","shortLead":"Súlyos testi sértés kísérlete és közösség tagja elleni erőszak gyanúval nyomoznak.","id":"20210225_szfe_maszk_keseles_elfogtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1ecd70d-c4a9-45f9-a29a-c2ef59e24d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe1bf04-8472-4b03-bd66-627467482c25","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_szfe_maszk_keseles_elfogtak","timestamp":"2021. február. 25. 16:39","title":"Elfogták a férfit, aki egy SZFE-maszk miatt vághatta meg egy nő arcát Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac6d146-8e6a-4af8-9644-a6c12d79e184","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Még korai lenne megjósolni az idei forgalmat, de a magánlakások bérletét szervező világcég \"jelentős\" növekedést vár.","shortLead":"Még korai lenne megjósolni az idei forgalmat, de a magánlakások bérletét szervező világcég \"jelentős\" növekedést vár.","id":"20210226_Oriasi_visszaeses_utan_fellendulest_var_az_Airbnb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bac6d146-8e6a-4af8-9644-a6c12d79e184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bd8dce-cf94-4af2-a767-b296bf2bd1ee","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Oriasi_visszaeses_utan_fellendulest_var_az_Airbnb","timestamp":"2021. február. 26. 13:33","title":"Óriási visszaesés után fellendülést vár az Airbnb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef4b8d8-33f3-42cf-99dc-4ee346c37f36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óriásit esett a foglalkoztatottság, a munkanélküliség pedig rég nem volt ennyire nagy. ","shortLead":"Óriásit esett a foglalkoztatottság, a munkanélküliség pedig rég nem volt ennyire nagy. ","id":"20210226_munka_munkanelkuli_foglalkoztatottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ef4b8d8-33f3-42cf-99dc-4ee346c37f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ea02f3-3e6f-4cc7-a158-9c04c1403c22","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_munka_munkanelkuli_foglalkoztatottsag","timestamp":"2021. február. 26. 09:10","title":"97 ezren vesztették el az állásukat januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többen is problémásnak látták, hogy az izrael által megszállt területet alig oltják, miközben százezret szórtak volna szét a szövetséges országok között.","shortLead":"Többen is problémásnak látták, hogy az izrael által megszállt területet alig oltják, miközben százezret szórtak volna...","id":"20210226_izrael_vakcina_palesztina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91f9b86-3bbe-46cc-86db-fc9e5111cfd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_izrael_vakcina_palesztina","timestamp":"2021. február. 26. 05:38","title":"Izrael mégsem küld ajándék vakcinákat Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8506c8d4-7c88-4de2-98c0-7ee61f4028a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több gyártó rukkol ki összehajtható telefonnal vagy legalábbis annak tervével. Az Apple háza táján egyelőre még nagy a csend ez ügyben, ezért egy dizájner a saját fantáziájára bízta a dolgot, igaz, egy hasonló ötlet korábban már napvilágot látott.","shortLead":"Egyre több gyártó rukkol ki összehajtható telefonnal vagy legalábbis annak tervével. Az Apple háza táján egyelőre még...","id":"20210225_koncepciovideo_ipadde_kihajthato_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8506c8d4-7c88-4de2-98c0-7ee61f4028a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f32cb4-c060-4061-8f58-679f29b7a20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_koncepciovideo_ipadde_kihajthato_iphone","timestamp":"2021. február. 25. 12:11","title":"Logikus volna: ilyen lehetne az széthajtható iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257de223-652c-44f6-becb-1dd6d2c9800b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem úgy tűnik, hogy nagyon sokat használnák, igaz, még híján van a kereskedelmi hatósági engedélyeknek a Wizzair által üzemeltetett Airbus.","shortLead":"Nem úgy tűnik, hogy nagyon sokat használnák, igaz, még híján van a kereskedelmi hatósági engedélyeknek a Wizzair által...","id":"20210226_kormanyzati_teherszallito_repulogep_airbus_szijjarto_wizzair","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=257de223-652c-44f6-becb-1dd6d2c9800b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7c8d79-4459-4f9a-a5eb-59128267f867","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_kormanyzati_teherszallito_repulogep_airbus_szijjarto_wizzair","timestamp":"2021. február. 26. 16:31","title":"Mindössze kétszer repült áruval, azt is Kínából hozta az új kormányzati teherszállító gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]