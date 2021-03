Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere szerint most az a fontos, hogy elkerüljük azt a helyzetet, ami például Bergamóban uralkodott a koronavírus első hullámának idején.","shortLead":"Budapest főpolgármestere szerint most az a fontos, hogy elkerüljük azt a helyzetet, ami például Bergamóban uralkodott...","id":"20210303_Karacsony_tovabbi_korlatozasokrol_beszel_a_stadionokban_oltana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23e649f-3617-4182-a3d5-53d2b5e2168c","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Karacsony_tovabbi_korlatozasokrol_beszel_a_stadionokban_oltana","timestamp":"2021. március. 03. 16:37","title":"Karácsony szerint elkerülhetetlennek látszik a további szigorítás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842f0d7c-7622-48bd-84b0-48a094742fe0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványkezelés egyik legismertebb szereplője több interjú alatt is elővette a 3D-nyomtatással készült modellt.","shortLead":"Az amerikai járványkezelés egyik legismertebb szereplője több interjú alatt is elővette a 3D-nyomtatással készült...","id":"20210303_muzeum_anthony_fauci_koronavirus_modell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=842f0d7c-7622-48bd-84b0-48a094742fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0d1a03-d3e9-4061-a8af-bf4f49392c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_muzeum_anthony_fauci_koronavirus_modell","timestamp":"2021. március. 03. 14:03","title":"Múzeumi tárgy lett Anthony Fauci híressé vált koronavírus-bábujából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b256c1e1-8dc3-4a15-9379-36bc07884356","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210303_Marabu_Feknyuz_Herr_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b256c1e1-8dc3-4a15-9379-36bc07884356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0067f6c3-c262-4573-8676-17eaba92806d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_Marabu_Feknyuz_Herr_Orban","timestamp":"2021. március. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Herr Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter pártján kívül nem történik látványos elmozdulás az ellenzéki térfélen.","shortLead":"Jakab Péter pártján kívül nem történik látványos elmozdulás az ellenzéki térfélen.","id":"20210303_Republikon_februar_jobbik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644eb625-f0bb-40a0-bcc8-f933b205fce5","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Republikon_februar_jobbik","timestamp":"2021. március. 03. 14:32","title":"Republikon: stagnál a Fidesz, erősödik a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbd033d-f1f7-475e-9d82-aecd150de91a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztárról készülő életrajzi film rendezője eddig is azt nyilatkozta, hogy nagyon eredeti lesz a mód, ahogyan Robbie Williams megjelenik majd a vásznon. Hát nem hazudott.","shortLead":"A sztárról készülő életrajzi film rendezője eddig is azt nyilatkozta, hogy nagyon eredeti lesz a mód, ahogyan Robbie...","id":"20210303_Egy_majom_fogja_eljatszani_Robbie_Williamst","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecbd033d-f1f7-475e-9d82-aecd150de91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d257465c-1654-4b1c-9e82-4da7d7f9b726","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Egy_majom_fogja_eljatszani_Robbie_Williamst","timestamp":"2021. március. 03. 15:08","title":"Egy majom fogja eljátszani Robbie Williamst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f816860-af42-43eb-a859-825080825377","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Totálisan túltolt őrületnek tűnik a Netflix díjnyertes újdonsága, a Fontos vagy nekem alapötlete, de minden kitalációnál sokkolóbb, hogy valós az alapja. Rosamund Pike a Holtodiglanért nem, de ezért a filmért megkapta a Golden Globe-ot. Megnéztük.","shortLead":"Totálisan túltolt őrületnek tűnik a Netflix díjnyertes újdonsága, a Fontos vagy nekem alapötlete, de minden...","id":"20210303_i_care_a_lot_kritika_fontos_vagy_nekem_netflix_rosamund_pike_peter_dinklage","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f816860-af42-43eb-a859-825080825377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1b03d2-6b96-40a8-a975-021d80c7b88e","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_i_care_a_lot_kritika_fontos_vagy_nekem_netflix_rosamund_pike_peter_dinklage","timestamp":"2021. március. 03. 18:00","title":"Anyád mostantól az én tulajdonom, és nem tehetsz ellene semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4e5ae4-9401-4b0b-a9d1-537d8db68ffc","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ENSZ jelentése szerint 2019-ben 700 millió ember nem jutott elég élelemhez.\r

","shortLead":"Az ENSZ jelentése szerint 2019-ben 700 millió ember nem jutott elég élelemhez.\r

","id":"20210304_Elelmiszer_szemet_hulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c4e5ae4-9401-4b0b-a9d1-537d8db68ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac149cb-6e77-4c7e-9310-0c1a7c9c53d5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210304_Elelmiszer_szemet_hulladek","timestamp":"2021. március. 04. 18:09","title":"Fejenként 121 kiló élelmiszert dobunk ki a szemétbe évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eaca98-5b0d-47a0-96af-14b1f2d4a49f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Amit tud, visz a kormánypárt, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti. A már több százmilliárd forintra rúgó vásárlások, beruházások, kiszervezések, \"megmentések\" adandó esetben a hatalomátmentést is szolgálhatják.","shortLead":"Amit tud, visz a kormánypárt, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti...","id":"202109__ujabb_trofeak_akulturaban__vidnyanszky_es_lezsak__2022__tuleloshow","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6eaca98-5b0d-47a0-96af-14b1f2d4a49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca949eea-11bd-48d3-aa23-3500cb7958fb","keywords":null,"link":"/360/202109__ujabb_trofeak_akulturaban__vidnyanszky_es_lezsak__2022__tuleloshow","timestamp":"2021. március. 04. 07:00","title":"Hol nyíltan, hol lopakodva gyarmatosítja az oktatást és a kultúrát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]