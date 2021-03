Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9063a54-1f1d-4e68-902a-391dcbf62f84","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék elsőfokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte Dér Csabát, aki a vád szerint Amszterdamban és Budapesten hajtott végre gyilkosságokat. Noha Dér Csabát most \"csak\" két eset miatt ítélték el, Szerbiában is tárt karokkal fogadnák a hatóságok egy belgrádi emberölés miatt. ","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék elsőfokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte Dér Csabát, aki a vád szerint Amszterdamban...","id":"20210303_Der_Csaba_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9063a54-1f1d-4e68-902a-391dcbf62f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fa7f13-9c16-44af-ae0a-5bdbe7ec9bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Der_Csaba_itelet","timestamp":"2021. március. 03. 16:00","title":"Életfogytiglanra ítélték első fokon a kíméletlen csantavéri gyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetemet tulajdonló kuratórium vezetője azt állítja, a tanárok agitálták a diákokat, hogy ne felvételizzenek. Erre írtak választ középiskolások.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetemet tulajdonló kuratórium vezetője azt állítja, a tanárok agitálták a diákokat...","id":"20210304_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_felveteli_felvetelizo_diakok_nyilt_level_vidnyanszky_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b188996-d2d4-4b46-b244-f4bd6ba201b2","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_felveteli_felvetelizo_diakok_nyilt_level_vidnyanszky_attila","timestamp":"2021. március. 04. 08:43","title":"„A saját döntésünk, hogy nem felvételizünk az SZFE-re” – diákok írtak nyílt levelet Vidnyánszkynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412816c0-fa39-4fc0-a2ad-53bd6764f6f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Milla Jovovich ezúttal nem a zombikat irtja, hanem Budapesten játszik különleges ügynököt egy kínai filmben, amelyben a magyar rendőrök harmincéves Polski Fiatokkal járnak.","shortLead":"Milla Jovovich ezúttal nem a zombikat irtja, hanem Budapesten játszik különleges ügynököt egy kínai filmben, amelyben...","id":"20210303_Budapesten_forgattak_James_Bondutanzat_akciofilmet_A_kaptar_sztarjaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=412816c0-fa39-4fc0-a2ad-53bd6764f6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2b81df-feb5-4f54-a914-b00ceb88812d","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Budapesten_forgattak_James_Bondutanzat_akciofilmet_A_kaptar_sztarjaval","timestamp":"2021. március. 03. 12:31","title":"Budapesten forgattak James Bond-utánzat akciófilmet A kaptár sztárjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara azt kéri, ne szedjék be az adót azoktól, akiknek a cége önhibáján kívül, a járvány miatt került nehéz helyzetbe.","shortLead":"A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara azt kéri, ne szedjék be az adót azoktól, akiknek a cége önhibáján kívül...","id":"20210303_bkik_kamara_ado_hipa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061bbe1e-5b86-46a7-b3c2-ae067be16ff1","keywords":null,"link":"/kkv/20210303_bkik_kamara_ado_hipa","timestamp":"2021. március. 03. 14:37","title":"15 ezer budapesti cég nem tudja befizetni az adóit a járvány miatt a kamara szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utolsó szerződésmódosítás alapján is át kellett volna adni a 3,7 milliárd forintos komplexumot még tavaly ősszel.","shortLead":"Az utolsó szerződésmódosítás alapján is át kellett volna adni a 3,7 milliárd forintos komplexumot még tavaly ősszel.","id":"20210302_szekszard_uszoda_feljelentes_nyomozas_aquaplus_kft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb034507-08a5-456c-bcfd-83e561bc5e63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_szekszard_uszoda_feljelentes_nyomozas_aquaplus_kft","timestamp":"2021. március. 02. 18:25","title":"Már a rendőrség is nyomoz az évek óta épülő szekszárdi uszoda miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Olcsók a lakáshitelek, de vannak már drágulásra utaló jelek: a bankok kamatköltségének tekinthető BIRS mutató - azt a kamatszintet mutatja, amelyen a bankok egymásnak adnának kölcsön - ugyanis jelentősen megemelkedett. A legnépszerűbb kölcsönhöz kapcsolódó 10 éves BIRS közel 2 éve nem állt magasan, mint jelenleg. De mi lesz a lakáshitelek törlesztőrészletével?","shortLead":"Olcsók a lakáshitelek, de vannak már drágulásra utaló jelek: a bankok kamatköltségének tekinthető BIRS mutató - azt...","id":"20210302_Vihar_elotti_csend_a_lakashiteleknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb382c5-8ccd-4964-acff-0898a76500cf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210302_Vihar_elotti_csend_a_lakashiteleknel","timestamp":"2021. március. 02. 14:44","title":"Vihar előtti csend látható a lakáshiteleknél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon jelenleg ötféle vakcinával oltanak a koronavírus ellen, de az alábbi táblázatból nem csak ez deríthető ki.","shortLead":"Magyarországon jelenleg ötféle vakcinával oltanak a koronavírus ellen, de az alábbi táblázatból nem csak ez deríthető...","id":"20210303_vakcina_koronavirus_magyarorszag_pfizer_biontech_moderna_astrazeneca_sinopharm_szputnyik_v","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb66d50-0319-454d-b699-d9d84322b125","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_vakcina_koronavirus_magyarorszag_pfizer_biontech_moderna_astrazeneca_sinopharm_szputnyik_v","timestamp":"2021. március. 03. 12:03","title":"Milyen vakcinákkal oltanak most Magyarországon, kik kaphatják, és melyikből mennyi kell? Íme a válaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a0d73a-7d71-4abb-871b-af01730cfd49","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ahol csak tud, spórolni kénytelen a budapesti közlekedésszervező cég, melynek új vezetője, Walter Katalin politikai csörtékről, fővárosi beruházásokról és az önbecsülés visszaszerzéséről is beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Ahol csak tud, spórolni kénytelen a budapesti közlekedésszervező cég, melynek új vezetője, Walter Katalin politikai...","id":"20210303_A_BKK_uj_vezere_a_HVGnek_Nehez_ugy_tervezni_hogy_a_kormanydontesekrol_nincs_informacionk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83a0d73a-7d71-4abb-871b-af01730cfd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0621b0f3-b418-4090-9e43-664177b29913","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_A_BKK_uj_vezere_a_HVGnek_Nehez_ugy_tervezni_hogy_a_kormanydontesekrol_nincs_informacionk","timestamp":"2021. március. 03. 13:17","title":"A BKK új vezére a HVG-nek: Nehéz úgy tervezni, hogy a kormánydöntésekről nincs információnk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]