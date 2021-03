Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyetlen republikánus képviselő sem szavazta meg a javaslatot.\r

","shortLead":"Egyetlen republikánus képviselő sem szavazta meg a javaslatot.\r

","id":"20210306_Elfogadta_a_szenatus_Biden_19_ezer_milliard_dollaros_mentocsomagjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5296b24-f169-43dc-a8e9-7565dbf3aaaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210306_Elfogadta_a_szenatus_Biden_19_ezer_milliard_dollaros_mentocsomagjat","timestamp":"2021. március. 06. 20:13","title":"Elfogadta a szenátus Biden 1,9 ezer milliárd dolláros mentőcsomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy olvasónk szerint a Dél-pesti Centrumkórházban így sem sokan várnak oltásra. ","shortLead":"Egy olvasónk szerint a Dél-pesti Centrumkórházban így sem sokan várnak oltásra. ","id":"20210307_Vasarnap_is_oltjak_azokat_akik_smst_kaptak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cefe5291-d3f4-408b-9d81-942fe9bfdabc","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Vasarnap_is_oltjak_azokat_akik_smst_kaptak","timestamp":"2021. március. 07. 12:14","title":"Vasárnap is oltják azokat, akik sms-t kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első orosz 5G-hálózat ugyan gyors, de akárki nem csatlakozhat fel rá: a helyi szolgáltató dönti el, ki veheti igénybe.","shortLead":"Az első orosz 5G-hálózat ugyan gyors, de akárki nem csatlakozhat fel rá: a helyi szolgáltató dönti el, ki veheti...","id":"20210305_oroszorszag_5g_halozat_mtsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ff4e4f-da45-4cc6-8d9f-5745496c0b6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_oroszorszag_5g_halozat_mtsz","timestamp":"2021. március. 05. 19:03","title":"Oroszország rákapcsolódott az 5G-re: másodpercenként 1,5 Gbit a sebesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4e5ae4-9401-4b0b-a9d1-537d8db68ffc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ez óriási pazarlás, és egyben hatalmas gazdasági és környezetvédelmi probléma – állapítja meg egy ENSZ-jelentés, melyet a párizsi Les Échos ismertet.","shortLead":"Ez óriási pazarlás, és egyben hatalmas gazdasági és környezetvédelmi probléma – állapítja meg egy ENSZ-jelentés, melyet...","id":"20210305_Egy_friss_kutatas_szerint_az_elelmiszerek_20_szazaleka_vegzi_a_kukaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c4e5ae4-9401-4b0b-a9d1-537d8db68ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9a9273-ad46-4b2e-bcc0-165d6ba9f7e2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210305_Egy_friss_kutatas_szerint_az_elelmiszerek_20_szazaleka_vegzi_a_kukaban","timestamp":"2021. március. 05. 14:07","title":"Egy friss kutatás szerint az élelmiszerek 20 százaléka végzi a kukában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"122 ezer palesztint oltottak volna be Izraelben, de adminisztrációs nehézségekre hivatkozva elhalasztják.","shortLead":"122 ezer palesztint oltottak volna be Izraelben, de adminisztrációs nehézségekre hivatkozva elhalasztják.","id":"20210306_Lefujtak_a_palesztin_vendegmunkasok_hetvegi_tomeges_oltasat_Izraelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816cd703-8a11-4be9-bf62-5066e4e42c52","keywords":null,"link":"/vilag/20210306_Lefujtak_a_palesztin_vendegmunkasok_hetvegi_tomeges_oltasat_Izraelben","timestamp":"2021. március. 06. 08:22","title":"Lefújták a palesztin vendégmunkások hétvégi tömeges oltását Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e191e55-e3dc-4cfa-b0cc-3d320dde879b","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Leszbikus, magyar örökbefogadó párról szóló dokumentumfilm debütál a napokban, amely nemcsak a szivárványcsaláddá válás hosszú folyamatáról, hanem a szerepkeresés nehézségeiről is nyíltan kíván beszélni. Dér Asia és Haragonics Sára rendezőket a forgatás körülményeiről, buktatóiról, és arról is kérdeztük, gondolták-e volna, hogy mire bemutatják a filmjüket, a kormány már el is rendezi a melegek örökbefogadásával kapcsolatos „joghézagot”.","shortLead":"Leszbikus, magyar örökbefogadó párról szóló dokumentumfilm debütál a napokban, amely nemcsak a szivárványcsaláddá válás...","id":"20210305_Anyaim_tortenete_dokumentumfilm_Der_Asia_Haragonics_Sara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e191e55-e3dc-4cfa-b0cc-3d320dde879b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c18801c-dda3-4e89-9fff-c03bac2424f7","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Anyaim_tortenete_dokumentumfilm_Der_Asia_Haragonics_Sara","timestamp":"2021. március. 05. 14:30","title":"„Nem akartuk ezt az országot homofóbnak lefesteni” – így készült az Anyáim története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7847eeb4-5540-46d7-8ea3-e3357bd12a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vezet az ellenzék, az előny már elég a mandátumtöbbséghez is.","shortLead":"Vezet az ellenzék, az előny már elég a mandátumtöbbséghez is.","id":"20210307_Publicus_csak_a_Jobbik_erosodott_meg_az_osszefogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7847eeb4-5540-46d7-8ea3-e3357bd12a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e62e75-734c-4fb6-a46d-8a2025b8eff9","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Publicus_csak_a_Jobbik_erosodott_meg_az_osszefogas","timestamp":"2021. március. 07. 09:57","title":"Publicus: csak a Jobbik erősödött, meg az összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6190865-7e24-49dc-b589-ccc5083c9020","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rekordszinten az államadósság, ezt már a Duma Aktuál sem nézheti tétlenül. Kovács András Péter több elmélettel is előállt, hogyan csökkenthetnénk a deficitet. Közgazdaságtan, presszó-szinten. ","shortLead":"Rekordszinten az államadósság, ezt már a Duma Aktuál sem nézheti tétlenül. Kovács András Péter több elmélettel is...","id":"20210305_Duma_Aktual_Allamadossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6190865-7e24-49dc-b589-ccc5083c9020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3dded2a-02eb-407c-a331-7da1324d31a5","keywords":null,"link":"/360/20210305_Duma_Aktual_Allamadossag","timestamp":"2021. március. 05. 19:00","title":"Fusizás, osztálypénz, unokázós csalás – így csökkentené az államadósságot a Duma Aktuál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]