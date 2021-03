Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d9f9bda-0bc2-452c-9ea0-2789abad4f8e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az 1991. március 7-ét követő néhány napban több tízezer albán menekült érkezett hajón a dél-olaszországi kikötőkbe, s ezzel végleg átszakadt egy gát: az utolsó közép-európai szocialista államban is végleg eldőlt, hogy fenntarthatatlan a szovjet-féle szocializmus. A demokráciába való, harminc éve tartó átmenet azonban – részben az Albániát évtizedeken át zsarnoki módszerekkel kormányzó Enver Hodzsa hagyatéka miatt – meglehetősen ellentmondásosra sikerült.","shortLead":"Az 1991. március 7-ét követő néhány napban több tízezer albán menekült érkezett hajón a dél-olaszországi kikötőkbe, s...","id":"20210307_Harom_evtized_a_hullamvasuton__igy_omlott_ossze_az_alban_szocializmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d9f9bda-0bc2-452c-9ea0-2789abad4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1452d59-37f3-405e-a43e-edb4df5c7003","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Harom_evtized_a_hullamvasuton__igy_omlott_ossze_az_alban_szocializmus","timestamp":"2021. március. 07. 18:00","title":"Három évtized a hullámvasúton – így omlott össze az albán szocializmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5984651-b98a-424d-bfb4-49946894cf0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly szeptemberig összesen 103 ember volt, akit menedékkérőként regisztráltak Magyarországon.","shortLead":"Tavaly szeptemberig összesen 103 ember volt, akit menedékkérőként regisztráltak Magyarországon.","id":"20210308_menekultek_kormanyzati_koltesek_639_milliard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5984651-b98a-424d-bfb4-49946894cf0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca0e0c6-507d-4037-b0f2-435f6ae64c71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210308_menekultek_kormanyzati_koltesek_639_milliard","timestamp":"2021. március. 08. 07:33","title":"Már 639 milliárdot költött „menekültválságra” a kormány, pedig évek óta alig érkeznek menedékkérők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb9959b-c75b-411f-ba7f-394ba66907d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Mercedes-Benz CLK GTR AMG a rendőrség előtt tilosban parkolva, egy Lancia 037 a szupermarket bejáratánál és egy Porsche 911 GT1 a kebabos előtt. ","shortLead":"Egy Mercedes-Benz CLK GTR AMG a rendőrség előtt tilosban parkolva, egy Lancia 037 a szupermarket bejáratánál és...","id":"20210307_pofatlanul_parkolo_szuperautok_leptek_el_egy_svajci_kisvarost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddb9959b-c75b-411f-ba7f-394ba66907d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5867105a-a2d0-4e24-943c-a84f3b30a654","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_pofatlanul_parkolo_szuperautok_leptek_el_egy_svajci_kisvarost","timestamp":"2021. március. 07. 06:41","title":"Pofátlanul parkoló szuperautók leptek el egy svájci kisvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819a6aac-52ea-4688-a7eb-39887cd031d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Viktor Pelevin Gyengéd Érintések Művészete című kötete a kedvelt összetevőkből készült: szatíra, buddhizmus, egyiptológia, mindez a lehető legtitkosabb kortárs fűszerezéssel tálalva.","shortLead":"Viktor Pelevin Gyengéd Érintések Művészete című kötete a kedvelt összetevőkből készült: szatíra, buddhizmus...","id":"202109_konyv__ismeretlen_katonak_viktor_pelevin_gyenged_erintesek_muveszete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=819a6aac-52ea-4688-a7eb-39887cd031d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b967be8-6109-4693-a5a1-89dd580511a6","keywords":null,"link":"/360/202109_konyv__ismeretlen_katonak_viktor_pelevin_gyenged_erintesek_muveszete","timestamp":"2021. március. 06. 13:45","title":"A konspirációs realizmus mesterének jó hírei vannak a harmadik világháborúról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b010e3-156a-4933-b244-c335dca7240d","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: pofátlanság, lakat, pártütés, posztmortem, radargép.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt: adunk öt...","id":"20210307_az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25b010e3-156a-4933-b244-c335dca7240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da059d3-454f-4559-bc3d-80c239357b17","keywords":null,"link":"/360/20210307_az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. március. 07. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János látja a home office-ban lopakodó lelket és halált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e31cc18-6c46-4a08-9336-c4087f8b14cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyanú szerint a két férfi Budapesten és Velencén több mint 10 alkalommal lopott el katalizátorokat.\r

\r

","shortLead":"A gyanú szerint a két férfi Budapesten és Velencén több mint 10 alkalommal lopott el katalizátorokat.\r

\r

","id":"20210307_Tiz_katalizatort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e31cc18-6c46-4a08-9336-c4087f8b14cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea89034-5375-4517-be6b-7b7dcaae11e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Tiz_katalizatort","timestamp":"2021. március. 07. 12:45","title":"Tíz katalizátort loptak el, majd hozzácsaptak egy biciklit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többen az esélytelenek nyugalmával indultak neki, mégis sikerrel jártak, másokat az oltópontról hívtak fel, hogy menjenek. A kormány azt ígéri, a jövő hét második felében pótolják az elmaradt oltásokat. ","shortLead":"Többen az esélytelenek nyugalmával indultak neki, mégis sikerrel jártak, másokat az oltópontról hívtak fel...","id":"20210306_lemondo_sms_oltopont_AstraZeneca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2a5ce9-2300-408a-af2d-218cf1f92396","keywords":null,"link":"/elet/20210306_lemondo_sms_oltopont_AstraZeneca","timestamp":"2021. március. 06. 13:47","title":"Sorra oltják az embereket a törlés ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa22443-8421-42d0-8e98-b9e48ae81754","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista is előadta a lezárásügyi bejelentést, bár nehéz feladat volt abból paródiát csinálni.","shortLead":"A humorista is előadta a lezárásügyi bejelentést, bár nehéz feladat volt abból paródiát csinálni.","id":"20210307_KAP_a_kinai_vakcina_kompatibilis_lesz_az_Androideszkozokkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aa22443-8421-42d0-8e98-b9e48ae81754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db8e775-287e-4ba7-a257-158451e22a10","keywords":null,"link":"/elet/20210307_KAP_a_kinai_vakcina_kompatibilis_lesz_az_Androideszkozokkel","timestamp":"2021. március. 07. 12:31","title":"KAP: a kínai vakcina kompatibilis lesz az Android-eszközökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]