[{"available":true,"c_guid":"0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökre megszűntek a kártyán található QR-kód adatszinkronizációs problémái.","shortLead":"Csütörtökre megszűntek a kártyán található QR-kód adatszinkronizációs problémái.","id":"20210311_Gulyas_Gergley_vakcinaigazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9acd67b-63e6-4fa9-a0e5-b80568eba7c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Gulyas_Gergley_vakcinaigazolvany","timestamp":"2021. március. 11. 12:44","title":"Az első oltás után már jár a vakcinaigazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tel-avivi egyetem kutatója egyenesen azt javasolja, hogy a terhesség utolsó harmadában oltsák be a várandós nőket szamárköhögés és influenza ellen, mert az eredményeik szerint más vírusokkal szemben is kialakítható ugyanígy a védelem.","shortLead":"A tel-avivi egyetem kutatója egyenesen azt javasolja, hogy a terhesség utolsó harmadában oltsák be a várandós nőket...","id":"20210311_oltas_koronavirus_anyatej_vedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8047e6b-e37b-40f3-b374-5801d12e29c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_oltas_koronavirus_anyatej_vedelem","timestamp":"2021. március. 11. 15:59","title":"A Pfizer és a Moderna vakcinája a szoptató anyák gyerekeit is védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság továbbra is ellenőrzi, leszállították-e a gyógyszergyártó cégek az EU-nak ígért oltásokat, mielőtt engedélyezné a kivitelt az EU-n kívüli országokba.","shortLead":"Az Európai Bizottság továbbra is ellenőrzi, leszállították-e a gyógyszergyártó cégek az EU-nak ígért oltásokat, mielőtt...","id":"20210311_EU_vakcinaexport_korlatozas_hosszabitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb56582f-47c9-47f1-973a-2c65d3dac969","keywords":null,"link":"/eurologus/20210311_EU_vakcinaexport_korlatozas_hosszabitas","timestamp":"2021. március. 11. 14:05","title":"Június végéig meghosszabítja az EU a vakcinák exportjának korlátozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0752d4bf-c9b6-47aa-866f-8ad2fbad4f0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oxford Egyetem tudósai szerint az elmúlt 30 év növekedése elsősorban az eltolódó gyermekvállalásnak, illetve a mesterséges megtermékenyítéseknek köszönhető.","shortLead":"Az Oxford Egyetem tudósai szerint az elmúlt 30 év növekedése elsősorban az eltolódó gyermekvállalásnak, illetve...","id":"20210312_ikerterhesseg_ikerszules_gyermekvallalas_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0752d4bf-c9b6-47aa-866f-8ad2fbad4f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b519e3f-23cd-4c3b-a115-6a5bc0869626","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_ikerterhesseg_ikerszules_gyermekvallalas_kutatas","timestamp":"2021. március. 12. 14:03","title":"Soha nem volt még ilyen magas az ikerszülések száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaf6d96-75c7-43f3-b1e2-1bd8355873fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos nem jelent meg az oltópontok bejárásán, emiatt nem tudják megkezdeni a munkát.","shortLead":"A tiszti főorvos nem jelent meg az oltópontok bejárásán, emiatt nem tudják megkezdeni a munkát.","id":"20210312_oltopont_szombathely_kormanybiztos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbaf6d96-75c7-43f3-b1e2-1bd8355873fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99702e17-5b0e-467a-8d92-5d0210c19e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_oltopont_szombathely_kormanybiztos","timestamp":"2021. március. 12. 16:54","title":"Nem nyithatnak ki az oltópontok Szombathelyen, mert a kormánybiztost nem éri el a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önirónia, líra, gyásznapok és rezignáció versekbe lényegülve. Korkép és kórképek Jenei Gyula kötetében.","shortLead":"Önirónia, líra, gyásznapok és rezignáció versekbe lényegülve. Korkép és kórképek Jenei Gyula kötetében.","id":"202110_konyv__lepkekent_verdeso_szorongas_jenei_gyula_legszomj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86d60db-c756-41f3-bff6-ee372ddf24df","keywords":null,"link":"/360/202110_konyv__lepkekent_verdeso_szorongas_jenei_gyula_legszomj","timestamp":"2021. március. 12. 14:00","title":"\"Elgémberedett végtag a lélek” - versek egy végtelennek tűnő járványév első 50 napjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e51fc56-cf1e-4c78-b68f-19146d385b0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kupé formaterv, bivalyerős gázolajos motor és alacsony fogyasztás. Ezt tudja a bajor gyártó újdonsága. ","shortLead":"Kupé formaterv, bivalyerős gázolajos motor és alacsony fogyasztás. Ezt tudja a bajor gyártó újdonsága. ","id":"20210312_magyarorszagon_a_340_loeros_dizel_bmw_4es_sportkupe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e51fc56-cf1e-4c78-b68f-19146d385b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dea207-821d-4b3b-8f15-d908a37a2191","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_magyarorszagon_a_340_loeros_dizel_bmw_4es_sportkupe","timestamp":"2021. március. 12. 09:41","title":"Magyarországon a 340 lóerős dízel BMW 4-es sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EMA szerint a beoltott embereknél a vérrögképződéses esetek száma nem haladja meg az általános adatokat.","shortLead":"Az EMA szerint a beoltott embereknél a vérrögképződéses esetek száma nem haladja meg az általános adatokat.","id":"20210311_Europai_Gyogyszerugynokseg_AstraZeneca_oltoanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d38fa08-b843-45af-8eb0-8e3928063e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_Europai_Gyogyszerugynokseg_AstraZeneca_oltoanyag","timestamp":"2021. március. 11. 20:10","title":"Európai Gyógyszerügynökség: továbbra is adható az AstraZeneca oltóanyaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]