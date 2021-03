Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rémségekkel indult a hét, van, aki már látja a járvány végét, Szájernek már nincs drogügye. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Rémségekkel indult a hét, van, aki már látja a járvány végét, Szájernek már nincs drogügye. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20210330_Radar360_negyedik_hullam_9es_busz_betontomb_a_tizedikrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e2ae97-6e11-472d-8e9a-e4ddb0780cea","keywords":null,"link":"/360/20210330_Radar360_negyedik_hullam_9es_busz_betontomb_a_tizedikrol","timestamp":"2021. március. 30. 08:00","title":"Radar360: negyedik hullám, 9-es busz, betontömb a tizedikről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25de514-3ba5-4cd4-9cb7-7b7a23a8db9a","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Úgy hírlik, Kelemen Beatrix csak az életmódtévéjéhez ragaszkodik, közvetetten mégis olyan cégek fölött diszponál továbbra is, mint a Hunguest Hotels vagy a Tigáz. Több mint fél évvel a válás után sem tiszta, ki mit visz.","shortLead":"Úgy hírlik, Kelemen Beatrix csak az életmódtévéjéhez ragaszkodik, közvetetten mégis olyan cégek fölött diszponál...","id":"20210331_Meszaros_lelepti_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a25de514-3ba5-4cd4-9cb7-7b7a23a8db9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83f0fb2-dc71-4420-8117-5dc3b83e8e67","keywords":null,"link":"/360/20210331_Meszaros_lelepti_dij","timestamp":"2021. március. 31. 13:00","title":"Nem könnyű az elválás: Mészáros volt felesége még mindig fontos cégekben érdekelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"738 közgazdász szerint, ha nem tesz lépéseket a világ, akkor az éghajlatváltozás okozta problémák az évtized közepére évi 1700 milliárd dollár pluszkiadást jelentenek majd.","shortLead":"738 közgazdász szerint, ha nem tesz lépéseket a világ, akkor az éghajlatváltozás okozta problémák az évtized közepére...","id":"20210330_klimavaltozas_kozgazdaszok_klimavedelem_eghajlatvaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10564aa4-e656-46f0-8544-3cb22bc84edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_klimavaltozas_kozgazdaszok_klimavedelem_eghajlatvaltozas","timestamp":"2021. március. 30. 11:26","title":"Klímaközgazdászok szerint azonnali és drasztikus lépések kellenek az éghajlatváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google korábban úgy tervezte, hogy 2021. március 31. után már csak korlátozottan használhatnák a felhasználók a Google Meet ingyenes változatát, de az utolsó pillanatban meggondolta magát a cég.","shortLead":"A Google korábban úgy tervezte, hogy 2021. március 31. után már csak korlátozottan használhatnák a felhasználók...","id":"20210331_google_meet_videohivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e68e23-1a2e-4560-92df-1f3dac810f9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_google_meet_videohivas","timestamp":"2021. március. 31. 14:03","title":"Jó hírt közölt a Google, egyelőre nem korlátozza a Google Meet használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e08fb3b-6582-4b32-b0b6-d60a9a6e9fca","c_author":"TriGranit","category":"brandcontent","description":"Korai lenne temetni az irodai létet, mert bár a koronavírus-járvány miatt robbanásszerűen elterjedt a home office és a távmunka, a normalitás visszatértével vélhetően a munkavállalók zöme újra belevetné magát az irodai életbe. A munkahelyek azonban infrastruktúrában és szemléletben is átalakulva várják a dolgozóikat. ","shortLead":"Korai lenne temetni az irodai létet, mert bár a koronavírus-járvány miatt robbanásszerűen elterjedt a home office és...","id":"20210330_Nem_vesz_el_csak_atalakul__mi_lesz_az_irodakkal_a_jarvany_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e08fb3b-6582-4b32-b0b6-d60a9a6e9fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c3498a-0164-4fce-ab7c-e19726b2f0e3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210330_Nem_vesz_el_csak_atalakul__mi_lesz_az_irodakkal_a_jarvany_utan","timestamp":"2021. március. 31. 11:30","title":"Nem vész el, csak átalakul – mi lesz az irodákkal a járvány után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ca14fe-61a6-4310-8cc8-3657280c01ce","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Újabb kérdőjelek tűnhetnek el a burgenlandi településen a második világháború idején zajlott borzalmak történetéből. Egy idős hölgy tett tanúvallomást. Szeretettel külföldről című sorozatunk ezúttal Bécsből jelentkezik.","shortLead":"Újabb kérdőjelek tűnhetnek el a burgenlandi településen a második világháború idején zajlott borzalmak történetéből...","id":"20210330_Szeretettel_Becsbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2ca14fe-61a6-4310-8cc8-3657280c01ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df50517f-a6d0-4cc2-8de5-3a3dab80ca46","keywords":null,"link":"/360/20210330_Szeretettel_Becsbol","timestamp":"2021. március. 30. 11:00","title":"Váratlan fordulat jöhet a hírhedt rohonci vérengzés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a60315-12b0-48eb-b54f-ee6f789c80c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Virtuálisvalóság-szemüveggel az igazi, de normál képernyőn nézve is izgalmas látvánnyal szolgál az a körpanoráma-kép, melyet a Curiosity készített nemrég a marsi Gale-kráterről.","shortLead":"Virtuálisvalóság-szemüveggel az igazi, de normál képernyőn nézve is izgalmas látvánnyal szolgál az a körpanoráma-kép...","id":"20210330_curiosity_mars_panoramafoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02a60315-12b0-48eb-b54f-ee6f789c80c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74138d18-4f41-495e-9dcc-3f8b14d11f4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_curiosity_mars_panoramafoto","timestamp":"2021. március. 30. 08:03","title":"1,2 milliárd pixeles panorámafotóval jelentkezett a Marsról a Curiosity","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602bbedc-397b-4f1a-817e-3590d30295ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A betonkocka szilánkosra törte a kocsi szélvédőjét, a teteje pedig behorpadt. A tulajdonos azt mondta: rosszkor parkolt rossz helyen.","shortLead":"A betonkocka szilánkosra törte a kocsi szélvédőjét, a teteje pedig behorpadt. A tulajdonos azt mondta: rosszkor parkolt...","id":"20210329_betontomb_eger_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=602bbedc-397b-4f1a-817e-3590d30295ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d45742-1f97-4c04-9587-5219ff4bc36c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_betontomb_eger_auto","timestamp":"2021. március. 29. 20:45","title":"Betontömböt dobtak egy autóra egy tízemeletes tetejéről Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]