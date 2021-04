Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"047b4ef5-fe27-4c8a-9907-ae63edfe3af0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tízezer négyzetméteren pusztítanak a lángok, az épület teteje beomlott.","shortLead":"Tízezer négyzetméteren pusztítanak a lángok, az épület teteje beomlott.","id":"20210412_tuz_szentpetervar_gyarepulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=047b4ef5-fe27-4c8a-9907-ae63edfe3af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bcf8ae-9ec1-4345-beb2-e22e94e76e58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_tuz_szentpetervar_gyarepulet","timestamp":"2021. április. 12. 21:28","title":"Videó: hatalmas tűz ütött ki egy szentpétervári gyárépületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdad89b-a678-4576-b13f-4fb2f9c96983","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A minisztérium 2023 végén költözhet be az új épületbe.","shortLead":"A minisztérium 2023 végén költözhet be az új épületbe.","id":"20210414_penzugyminiszterium_var_epulet_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fdad89b-a678-4576-b13f-4fb2f9c96983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a75aad-3d3c-4931-8583-78270361c562","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_penzugyminiszterium_var_epulet_felujitas","timestamp":"2021. április. 14. 09:06","title":"55 milliárdba kerül a Pénzügyminisztérium várbeli épületének felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiberkutató már két éve értesítette a CS:GO-t is kiadó Valve-t egy komoly sérülékenységről, de a cég nem reagált a figyelmeztetésre.","shortLead":"Egy kiberkutató már két éve értesítette a CS:GO-t is kiadó Valve-t egy komoly sérülékenységről, de a cég nem reagált...","id":"20210414_counter_strike_global_offensive_cs_go_hiba_hackerek_valve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223ea233-2c62-431e-9450-7de523988efe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_counter_strike_global_offensive_cs_go_hiba_hackerek_valve","timestamp":"2021. április. 14. 09:33","title":"Óriási hiba van a Counter-Strike rendszerében, hackerek juthatnak be vele a számítógépbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5325de2d-8b00-4f20-98ee-2ec288372fa0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lesöpörve a szakmai ellenérveket, az oktatási hatóság a szabályokat felrúgva, rekordidő, 3-4 nap alatt engedélyezte a maga készítette tankönyveket.","shortLead":"Lesöpörve a szakmai ellenérveket, az oktatási hatóság a szabályokat felrúgva, rekordidő, 3-4 nap alatt engedélyezte...","id":"20210414_tankonyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5325de2d-8b00-4f20-98ee-2ec288372fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e4034b-4074-4a4d-8fe9-b845cf9e1d1c","keywords":null,"link":"/360/20210414_tankonyv","timestamp":"2021. április. 14. 13:15","title":"Egyetlen saját tankönyvét sem buktatta meg az állami hivatal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk az újabban kiszivárgott információknak, a Samsung az öszecsukható csúcsmobilja, a Galaxy Z Fold3 premierjét előrébb hozta a tavalyi évhez képest.","shortLead":"Ha hihetünk az újabban kiszivárgott információknak, a Samsung az öszecsukható csúcsmobilja, a Galaxy Z Fold3 premierjét...","id":"20210412_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip2_osszecsukhato_telefon_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8ed527-1bd3-418f-b729-f335bedae28f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip2_osszecsukhato_telefon_bemutato","timestamp":"2021. április. 12. 19:03","title":"Kiderült, mikor mutathatják be a Samsung új összecsukható mobilját, a Galaxy Z Fold3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8b61a7-15a7-4bb8-a6f4-12f6d87fa1ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PC-gyártók azon kis számú kivételek közé tartoznak, akik sokat tudnak kamatoztatni a koronavírus-járványt kísérő megnövekedett digitalizációs igényekből. Az idei év első negyedének adatai is megerősítik a korábbi pozitív trendeket.","shortLead":"A PC-gyártók azon kis számú kivételek közé tartoznak, akik sokat tudnak kamatoztatni a koronavírus-járványt kísérő...","id":"20210414_pc_piac_2021_q1_szamitogep_eladasok_idc_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c8b61a7-15a7-4bb8-a6f4-12f6d87fa1ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80b2b9c-7635-4bf6-943b-ffc69686d086","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_pc_piac_2021_q1_szamitogep_eladasok_idc_jelentes","timestamp":"2021. április. 14. 10:03","title":"Nincs megállás: továbbra is szárnyalnak a PC-eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41433118-8ebd-4721-b7f3-bb2a1c8e1b37","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Számos tabuval övezett betegség van, amiről nem szokás beszélni, pedig nagyon sokakat érint: ezek egyike az aranyér. Kevesen tudják, hogy népbetegség, aminek előfordulási gyakorisága az életkor előrehaladtával nő. Talán épp azért, mert kényelmetlen és kellemetlen a róla folytatott kommunikáció, sok tévhit övezi a betegséget. ","shortLead":"Számos tabuval övezett betegség van, amiről nem szokás beszélni, pedig nagyon sokakat érint: ezek egyike az aranyér...","id":"proktis_20210414_Fajdalmas_tevhitek_ovezik_az_egyik_legkellemetlenebb_nepbetegseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41433118-8ebd-4721-b7f3-bb2a1c8e1b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f901de-a2c7-4b1a-b20a-002ec008bb1a","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20210414_Fajdalmas_tevhitek_ovezik_az_egyik_legkellemetlenebb_nepbetegseget","timestamp":"2021. április. 14. 07:30","title":"Fájdalmas tévhitek övezik az egyik legkellemetlenebb népbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"e8639ca8-4989-4628-b384-f14e8b125fdc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Luca Zaia szerint az oltási igazolvánnyal nem rendelkezők is biztonságosan nyaralhatnak Venetóban.","shortLead":"Luca Zaia szerint az oltási igazolvánnyal nem rendelkezők is biztonságosan nyaralhatnak Venetóban.","id":"20210412_veneto_nyaralas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8639ca8-4989-4628-b384-f14e8b125fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb10198-22c4-45a5-a679-25abc1865c98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_veneto_nyaralas_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 15:59","title":"Veneto tartomány kormányzója: A magyarok nyugodtan foglaljanak szálláshelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]