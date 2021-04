Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyilvánvalóvá vált, hogy nem indulhat el a Szuperliga – mondta Andrea Agnelli.","shortLead":"Nyilvánvalóvá vált, hogy nem indulhat el a Szuperliga – mondta Andrea Agnelli.","id":"20210421_szuperliga_agnelli_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dafe1ab-d840-4cc6-81e2-da254f6b0ca5","keywords":null,"link":"/sport/20210421_szuperliga_agnelli_foci","timestamp":"2021. április. 21. 12:22","title":"A Szuperliga alelnöke elismerte, nem indulhat el a sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab0374e-07b5-45c1-8d84-02af8a9d4a49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A statisztikából szépen kirajzolódik az is, melyik ország autósai a legszabálytalanabbak. ","shortLead":"A statisztikából szépen kirajzolódik az is, melyik ország autósai a legszabálytalanabbak. ","id":"20210421_Hatalmas_birsagosszeget_hoznak_ossze_minden_evben_a_kulfoldi_autosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ab0374e-07b5-45c1-8d84-02af8a9d4a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ce9d2d-1efc-4ebe-a390-9a4df0214bf2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_Hatalmas_birsagosszeget_hoznak_ossze_minden_evben_a_kulfoldi_autosok","timestamp":"2021. április. 21. 09:18","title":"Hatalmas bírságokat hoznak össze minden évben a külföldi autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1efa4c-bc1d-4fe1-9ff9-774323a27781","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pártjának alig pár képviselője van a Kneszetben, de Manszúr Abbaszon múlhat az új izraeli kormány megalakulása. Iszlamista, de állásfoglalásai „kóserré” tehetik a jobboldal szemében.","shortLead":"Pártjának alig pár képviselője van a Kneszetben, de Manszúr Abbaszon múlhat az új izraeli kormány megalakulása...","id":"202115_manszur_abbaszizraeli_arab_kiralycsinalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf1efa4c-bc1d-4fe1-9ff9-774323a27781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba611204-eaca-47ea-ad95-e739cd858f7b","keywords":null,"link":"/360/202115_manszur_abbaszizraeli_arab_kiralycsinalo","timestamp":"2021. április. 20. 17:00","title":"Arab politikus az izraeli kormányban? Most először ez is előfordulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet néhány nap kedvező számadataira alapozni a teljes nyitást - figyelmeztetett Szlávik János.","shortLead":"Nem lehet néhány nap kedvező számadataira alapozni a teljes nyitást - figyelmeztetett Szlávik János.","id":"20210421_Szlavik_szinhazak_mozik_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43976416-0e5f-412a-82b5-b6592c293aee","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Szlavik_szinhazak_mozik_nyitas","timestamp":"2021. április. 21. 10:12","title":"Szlávik János: Nagyon óvatosnak kell lenni a színházak, mozik nyitásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7908ddd7-4099-45a0-9c43-10d11fa31e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy háziorvosoknak kiküldött körlevél alapján nagyon szeretnék, ha Sinopharmmal oltanák az embereket.","shortLead":"Egy háziorvosoknak kiküldött körlevél alapján nagyon szeretnék, ha Sinopharmmal oltanák az embereket.","id":"20210420_sinopharm_oltas_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7908ddd7-4099-45a0-9c43-10d11fa31e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe136a00-d120-4570-8d0d-830b03fc8893","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_sinopharm_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 20. 21:11","title":"Telex: Díjazást ígér a kormány az orvosoknak, ha kínai vakcinával oltanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acd5d97-d580-498b-8d7a-6ed70a46f3a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tiborcz István osztálytársnak birtokában lévő Sistrade Kft. április 1-jén döntött a megszűnés mellett.","shortLead":"A Tiborcz István osztálytársnak birtokában lévő Sistrade Kft. április 1-jén döntött a megszűnés mellett.","id":"20210420_Vegelszamolas_alatt_all_az_Eliosugy_kozponti_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3acd5d97-d580-498b-8d7a-6ed70a46f3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e78b4e1-abb2-43ce-8e7c-eac4089124af","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_Vegelszamolas_alatt_all_az_Eliosugy_kozponti_cege","timestamp":"2021. április. 20. 22:01","title":"Végelszámolás alatt áll az Elios-ügy központi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok lesz a vakcina, elindul a tömeges oltás. ","shortLead":"Sok lesz a vakcina, elindul a tömeges oltás. ","id":"20210421_Tiz_nap_alatt_minden_45_ev_felettit_beoltana_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab280ee-eb4e-4109-a751-7540217a6607","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Tiz_nap_alatt_minden_45_ev_felettit_beoltana_a_kormany","timestamp":"2021. április. 21. 11:05","title":"Tíz nap alatt minden 45 év feletti regisztráltat beoltana a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd3ee24-88e8-46b4-aef3-3c66d167c1f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lábbilincs GPS-helyadatai alapján a rendszer azonnal riasztja a rendőrséget, ha az illető a megsérti az előírt védelmi távolságot.","shortLead":"A lábbilincs GPS-helyadatai alapján a rendszer azonnal riasztja a rendőrséget, ha az illető a megsérti az előírt...","id":"20210421_nyomkoveto_labbilincs_csaladon_beluli_eroszak_romania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbd3ee24-88e8-46b4-aef3-3c66d167c1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565632b6-9360-4ec1-b93d-dbb8d0db27e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_nyomkoveto_labbilincs_csaladon_beluli_eroszak_romania","timestamp":"2021. április. 21. 17:57","title":"Nyomkövető lábbilincset tesznek a családon belüli erőszak miatt elítéltekre Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]