Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamit ezúttal elnéztek az Apple-nél, úgy tűnik, hogy a legkisebb aktuális iPhone messze nem hozza az elvárt adatokat. Egy újabb kutatás is negatív eredményt mutat.","shortLead":"Valamit ezúttal elnéztek az Apple-nél, úgy tűnik, hogy a legkisebb aktuális iPhone messze nem hozza az elvárt adatokat...","id":"20210429_apple_iphone_12_mini_eladasok_2021q1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e9864a-3c79-4e30-a269-4d151d2ea938","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_apple_iphone_12_mini_eladasok_2021q1","timestamp":"2021. április. 29. 12:03","title":"Melyik iPhone mennyire fogy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A XXIII. kerületi Vízisport utcába riasztották a tűzoltókat. ","shortLead":"A XXIII. kerületi Vízisport utcába riasztották a tűzoltókat. ","id":"20210428_Szenmonoxidmergezes_gyanu_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01912da9-2e8b-43e4-915c-4e72f5895595","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_Szenmonoxidmergezes_gyanu_Budapest","timestamp":"2021. április. 28. 20:51","title":"Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt három embert kórházba vittek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS operációs rendszernek már régóta része a Night Shift, vagyis az éjszakai mód, amely papíron a súlyos problémákhoz vezető kialvatlanságot is segíthet megelőzni. Egy új kutatás ellentmond ennek.","shortLead":"Az iOS operációs rendszernek már régóta része a Night Shift, vagyis az éjszakai mód, amely papíron a súlyos...","id":"20210429_iphone_night_shift_ejszakai_mod_kek_feny_szurese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a5f7a8-da0c-41e0-af82-afdb620b260d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_iphone_night_shift_ejszakai_mod_kek_feny_szurese","timestamp":"2021. április. 29. 10:36","title":"Egy kutatás szerint az iPhone-ok kékfény-szűrője igazából nem segít hamarabb elaludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6742e46-1728-4bb8-b64d-bec166f3eada","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Bűnösnek találta a fekete George Floyd meggyilkolásában a fehér Derek Chauvint exrendőrt az esküdtszék. A rasszizmussal vádolt amerikai rendőrség reformja lendületet kaphat, de csak komoly kongresszusi csata után.","shortLead":"Bűnösnek találta a fekete George Floyd meggyilkolásában a fehér Derek Chauvint exrendőrt az esküdtszék. A rasszizmussal...","id":"202117__derek_chauvin_itelete__rendorseg_es_rasszizmus__reformterv__a_jognak_asztalanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6742e46-1728-4bb8-b64d-bec166f3eada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a785e485-64a3-4bc6-b4dc-b56949c1c340","keywords":null,"link":"/360/202117__derek_chauvin_itelete__rendorseg_es_rasszizmus__reformterv__a_jognak_asztalanal","timestamp":"2021. április. 29. 15:00","title":"George Floyd halála elindíthatja az amerikai rendőrség reformját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Újpest és a Fehérvár csap össze. ","shortLead":"Az Újpest és a Fehérvár csap össze. ","id":"20210430_mlsz_foci_magyar_kupa_donto_nezok_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33fac44-7cde-4185-8f9c-a9eb2d903c2d","keywords":null,"link":"/sport/20210430_mlsz_foci_magyar_kupa_donto_nezok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 30. 05:43","title":"Az MLSZ úgy készül, hogy lesznek nézők a hétfői kupadöntőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bb1e12-b166-4a9c-bdb9-613778af95c2","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A harminc évvel ezelőtti klímában a bajor gleccserek még jól megéltek, a mai sugárzási és hőmérsékleti viszonyok között azonban már nem.","shortLead":"A harminc évvel ezelőtti klímában a bajor gleccserek még jól megéltek, a mai sugárzási és hőmérsékleti viszonyok között...","id":"20210429_nemetorszag_gleccser","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23bb1e12-b166-4a9c-bdb9-613778af95c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0c5a76-8bb7-4a4e-a92a-aeeacda95e97","keywords":null,"link":"/zhvg/20210429_nemetorszag_gleccser","timestamp":"2021. április. 29. 19:10","title":"Tíz éven belül eltűnhetnek Németország gleccserei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57afa7d-567a-467f-bfeb-c19ca2544ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzetnek adott baráti hangulatú interjút Csi Ta-jü, aki szerint a magyarok és Kína barátsága tovább erősödik.","shortLead":"A Magyar Nemzetnek adott baráti hangulatú interjút Csi Ta-jü, aki szerint a magyarok és Kína barátsága tovább erősödik.","id":"20210429_kina_budapesti_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f57afa7d-567a-467f-bfeb-c19ca2544ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ddc883-f50c-42f7-a668-f7d0b0e35bd7","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kina_budapesti_nagykovet","timestamp":"2021. április. 29. 11:41","title":"A Fudan Egyetemről és a Sinopharm vakcináról is beszélt Kína budapesti nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33db1ca5-1b92-4782-bedd-60a979c405d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A klipet még hét éve osztotta meg Andrej Borovikov, most ítélték el.","shortLead":"A klipet még hét éve osztotta meg Andrej Borovikov, most ítélték el.","id":"20210429_borton_navalnij_rammstein_klip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33db1ca5-1b92-4782-bedd-60a979c405d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3a5eee-579f-4bdd-8199-adf3b8bb4c66","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_borton_navalnij_rammstein_klip","timestamp":"2021. április. 29. 20:47","title":"2,5 év börtönre ítélték Navalnij egyik munkatársát egy Rammstein klip megosztása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]