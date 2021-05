Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2d57052b-356d-4fa8-9735-ca0ae317f75f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szurkolói rendbontás miatt csúszik a kezdés a Manchester United-Liverpool mérkőzésen az angol labdarúgó-bajnokság 34. fordulójának vasárnapi játéknapján.","shortLead":"Szurkolói rendbontás miatt csúszik a kezdés a Manchester United-Liverpool mérkőzésen az angol labdarúgó-bajnokság 34...","id":"20210502_Szurkolok_tortek_be_a_Manchester_United_palyajara_csuszik_a_Liverpool_elleni_meccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d57052b-356d-4fa8-9735-ca0ae317f75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f28ad6-ac75-4c41-875c-9f9a152de5fe","keywords":null,"link":"/sport/20210502_Szurkolok_tortek_be_a_Manchester_United_palyajara_csuszik_a_Liverpool_elleni_meccs","timestamp":"2021. május. 02. 17:35","title":"Szurkolók törtek be a Manchester United pályájára, csúszik a Liverpool elleni meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába igyekszik erősödő nagyhatalomnak beállítani országát az orosz államfő, a számok egészen mást mutatnak. 