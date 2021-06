Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken hajtott végre egy kísérletet Kína az évek óta fejlesztgetett fúziós erőművével, és egy csapásra két rekordot is sikerült felállítani vele.","shortLead":"Pénteken hajtott végre egy kísérletet Kína az évek óta fejlesztgetett fúziós erőművével, és egy csapásra két rekordot...","id":"20210601_kina_mesterseges_nap_fuzios_reaktor_eromu_east","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcf0718-9940-47a0-a726-97607826ca2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_kina_mesterseges_nap_fuzios_reaktor_eromu_east","timestamp":"2021. június. 01. 08:33","title":"Kína bekapcsolta a mesterséges Napját, 20 másodpercig 160 millió Celsius-fokon működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb81a9c1-bfab-4b53-846d-7f3332528cf1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Serényi-kastély a Narancs.hu szerint annak a Fintha-Nagy Ádámnak az egyik cége vette meg, akinek egy másik vállalkozásához számos V. kerületi ingatlan került azok közül, amelyeket Rogán Antal polgármestersége alatt adott el a városrész.","shortLead":"A Serényi-kastély a Narancs.hu szerint annak a Fintha-Nagy Ádámnak az egyik cége vette meg, akinek egy másik...","id":"20210531_rogan_antal_dedestapolca_kastelyvasarlas_finthanagy_adam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb81a9c1-bfab-4b53-846d-7f3332528cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdf55a7-fde8-41ba-be8e-9952d913e8ee","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_rogan_antal_dedestapolca_kastelyvasarlas_finthanagy_adam","timestamp":"2021. május. 31. 13:52","title":"Rogán feleségének falujában vett kastélyt egy vállalkozó, aki bevásárolt a belvárosi ingatlankiárusításkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Media1 információi szerint Szemesi Zsolt öngyilkos lett.\r

","shortLead":"A Media1 információi szerint Szemesi Zsolt öngyilkos lett.\r

","id":"20210531_Fegyver_ujsagiro_Siofok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125c238f-9166-4d36-b522-37b83418dcb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Fegyver_ujsagiro_Siofok","timestamp":"2021. május. 31. 20:37","title":"Fegyverrel a kezében, holtan találtak rá egy újságíróra Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21e935e-4f71-4cfc-bb0c-dfad63a36393","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Aláírásgyűjtést is indítanak, hogy a borfajtának saját jele legyen a közösségi médiában.","shortLead":"Aláírásgyűjtést is indítanak, hogy a borfajtának saját jele legyen a közösségi médiában.","id":"20210601_Sajat_emojit_kernek_a_rozebornak_az_olaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f21e935e-4f71-4cfc-bb0c-dfad63a36393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3e0a9c-0a31-4b89-a0bd-dd730ac97af5","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Sajat_emojit_kernek_a_rozebornak_az_olaszok","timestamp":"2021. június. 01. 15:53","title":"Saját emojit kérnek a rozébornak az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405a73cd-ecff-4349-b3d5-546d0951dd5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrej Pivovarovot arra hivatkozva vették le a gépről, hogy körözést adtak ki ellene. Az aktivista szerint nincs rajta a belügy listáján.","shortLead":"Andrej Pivovarovot arra hivatkozva vették le a gépről, hogy körözést adtak ki ellene. Az aktivista szerint nincs rajta...","id":"20210531_Repulo_leszallitottak_orosz_ellenzeki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=405a73cd-ecff-4349-b3d5-546d0951dd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877bacf1-05a6-4013-b984-e14a3dae243a","keywords":null,"link":"/vilag/20210531_Repulo_leszallitottak_orosz_ellenzeki","timestamp":"2021. május. 31. 21:47","title":"Leszállították a repülőről az egyik orosz ellenzéki szervezet volt vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3cb0cb-9cf6-48fc-8d6b-c425490c84cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négyszeresére növelte az FTC Labdarúgó Zrt. a nyereségét.","shortLead":"Négyszeresére növelte az FTC Labdarúgó Zrt. a nyereségét.","id":"20210531_ftc_nyereseg_profit_Beszamolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb3cb0cb-9cf6-48fc-8d6b-c425490c84cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c8ea82-4e38-4a7e-b84e-7d172990ca1e","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_ftc_nyereseg_profit_Beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 17:06","title":"3,2 millió forintot keresnek átlagosan az alkalmazottak a Fradi focicsapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brad Smith, a Microsoft elnöke szerint meg kell védeni a mesterséges intelligenciától az embereket, Kínát pedig le kell győzni a versenyben.","shortLead":"Brad Smith, a Microsoft elnöke szerint meg kell védeni a mesterséges intelligenciától az embereket, Kínát pedig le kell...","id":"20210531_bard_smith_orwell_1984_mestersges_intelligencia_megfigyeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe798ac-0bcf-4865-9b31-c2186ae9bff5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_bard_smith_orwell_1984_mestersges_intelligencia_megfigyeles","timestamp":"2021. május. 31. 09:03","title":"Microsoft-elnök: 2024-re megvalósulhat Orwell 1984-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorban a koronavírus-járvány árváit támogató, Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita által létrehozott Regőczi István Alapítványnak gyűjtenek. ","shortLead":"A műsorban a koronavírus-járvány árváit támogató, Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita által...","id":"20210530_Adomanygyujtessel_tert_vissza_a_TV2re_Varkonyi_Andrea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855dd72c-82a7-414b-aab2-82fb0e131d4a","keywords":null,"link":"/elet/20210530_Adomanygyujtessel_tert_vissza_a_TV2re_Varkonyi_Andrea","timestamp":"2021. május. 30. 21:01","title":"Zenés adománygyűjtéssel tért vissza a TV2-re Várkonyi Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]