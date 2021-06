Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"501262fd-d8b2-45a6-afa4-8e6ff877c99d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.","shortLead":"Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.","id":"20210620_Kina_tul_van_az_egymilliard_oltason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=501262fd-d8b2-45a6-afa4-8e6ff877c99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528d77d3-6fdf-4649-9999-5149ce33f953","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Kina_tul_van_az_egymilliard_oltason","timestamp":"2021. június. 20. 15:05","title":"Kína túl van az egymilliárd oltáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A LG saját okostelefonos divíziójával besült ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy más gyártók termékeit ne forgalmazhatnák. Főleg, ha ők is nyerhetnek rajta.","shortLead":"A LG saját okostelefonos divíziójával besült ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy más gyártók termékeit ne...","id":"20210620_apple_iphone_ipad_lg_best_shops","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ab29ef-f705-4fc3-87dc-7e551be12c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_apple_iphone_ipad_lg_best_shops","timestamp":"2021. június. 20. 11:03","title":"Erre nem számítottunk: iPhone-t árulhat az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1a85cd-e9d8-4a6c-a182-abeea6e42ca9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korrupt sportorvost jelentett fel a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ), az orvos a gyanú szerint olyan sportolóknak is adott ki versenyengedélyt, akiket meg sem vizsgált.","shortLead":"Korrupt sportorvost jelentett fel a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ), az orvos a gyanú szerint olyan sportolóknak is...","id":"20210620_Meg_sem_vizsgalta_a_sportolokat_ugy_adott_ki_versenyengedelyt_egy_korrupt_sportorvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e1a85cd-e9d8-4a6c-a182-abeea6e42ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b0397a-3343-4ea1-b1e6-b724061c3a63","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Meg_sem_vizsgalta_a_sportolokat_ugy_adott_ki_versenyengedelyt_egy_korrupt_sportorvos","timestamp":"2021. június. 20. 11:39","title":"Meg sem vizsgálta a sportolókat, úgy adott ki versenyengedélyt egy korrupt sportorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9aee95-30d4-4db6-8f7a-ec5747d47338","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hét végére vesztegzár alá helyezett Lisszabonban a koronavírussal fertőzöttek több mint hatvan százalékánál az elsőként Indiában felfedezett, úgynevezett delta vírusvariánst mutatták ki – közölte vasárnap a Público című helyi lap a portugál egészségügyi hatóságra (Insa) hivatkozva.","shortLead":"A hét végére vesztegzár alá helyezett Lisszabonban a koronavírussal fertőzöttek több mint hatvan százalékánál...","id":"20210620_Nagyon_terjed_az_indiai_virusvarians_a_portugal_fovarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd9aee95-30d4-4db6-8f7a-ec5747d47338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd207e03-609c-4d2c-9e15-8c4e787a1307","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Nagyon_terjed_az_indiai_virusvarians_a_portugal_fovarosban","timestamp":"2021. június. 20. 18:44","title":"Nagyon terjed az indiai vírusvariáns a portugál fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemsokára bejelenti a Microsoft a Windows következő generációját. Úgy tűnik, valóban nagy változásokat hoz majd magával, s erről álláshirdetések is árulkodnak.","shortLead":"Nemsokára bejelenti a Microsoft a Windows következő generációját. Úgy tűnik, valóban nagy változásokat hoz majd...","id":"20210619_microsoft_allasajanlatok_windows_11","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d464d76b-33ba-436e-b42f-57b785df0311","keywords":null,"link":"/tudomany/20210619_microsoft_allasajanlatok_windows_11","timestamp":"2021. június. 19. 16:03","title":"Hogy mekkorát változik hamarosan a Windows? A Microsoft állásajánlatai árulkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tíznapos karantént kockáztatja, aki úgy jön vissza a nyaralásból, hogy nem tudja igazolni a védettségét. ","shortLead":"A tíznapos karantént kockáztatja, aki úgy jön vissza a nyaralásból, hogy nem tudja igazolni a védettségét. ","id":"20210620_A_vedettsegi_kartya_nem_akkor_kell_amikor_beutazunk_Horvatorszagba_hanem_amikor_visszajovunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4582d850-77b9-432a-a14b-adf661a16722","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_A_vedettsegi_kartya_nem_akkor_kell_amikor_beutazunk_Horvatorszagba_hanem_amikor_visszajovunk","timestamp":"2021. június. 20. 09:29","title":"A védettségi kártya nem akkor kell, amikor beutazunk Horvátországba, hanem amikor visszajövünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csak civil aláírásgyűjtők, hanem müncheni politikusok is azt kérik, hogy az Allianz Arena színeivel üzenjenek Magyarországra.","shortLead":"Nem csak civil aláírásgyűjtők, hanem müncheni politikusok is azt kérik, hogy az Allianz Arena színeivel üzenjenek...","id":"20210619_munchen_stadion_szivarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100c2c50-e354-4440-b920-98710a09dce8","keywords":null,"link":"/elet/20210619_munchen_stadion_szivarvany","timestamp":"2021. június. 19. 21:26","title":"A müncheni városi tanács minden frakciója azt kéri, legyen szivárványszínű a stadion a német-magyar meccs alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Büszkén nyilatkoztak a magyar válogatott játékosai a franciák elleni döntetlen után. ","shortLead":"Büszkén nyilatkoztak a magyar válogatott játékosai a franciák elleni döntetlen után. ","id":"20210620_Kleinheisler_Laszlo_A_szurkolok_voltak_a_12_jatekos_a_palyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68646e8-512d-4698-96df-f5c7f1ce6601","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Kleinheisler_Laszlo_A_szurkolok_voltak_a_12_jatekos_a_palyan","timestamp":"2021. június. 20. 09:06","title":"Kleinheisler László: A szurkolók voltak a 12. játékos a pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]