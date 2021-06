Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"416404aa-1237-4c28-905b-436feffc0c0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gumikat a Hungaroring mellett található vezetéstechnikai pályán próbálták ki azonos körülmények között. ","shortLead":"A gumikat a Hungaroring mellett található vezetéstechnikai pályán próbálták ki azonos körülmények között. ","id":"20210621_Tizenot_fele_abroncs_szerepelt_az_idei_magyar_nyarigumiteszten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416404aa-1237-4c28-905b-436feffc0c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd49f08f-70bb-4cf4-8958-3cf5c74b2944","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Tizenot_fele_abroncs_szerepelt_az_idei_magyar_nyarigumiteszten","timestamp":"2021. június. 21. 08:08","title":"Tizenötféle abroncs szerepelt az idei magyar nyárigumi-teszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21967dc-2da5-40e4-b78b-ea44bbf54d72","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Az évtizedes gazdasági válságból kilábaló Görögország az utóbbi időben átrajzolta a Földközi-tenger keleti medencéje körüli kapcsolatrendszerét, erősítendő pozícióit Törökországgal szemben.","shortLead":"Az évtizedes gazdasági válságból kilábaló Görögország az utóbbi időben átrajzolta a Földközi-tenger keleti medencéje...","id":"202124__gorogorszag__gazjatszma__torok_lepeshatrany__halozati_strategia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c21967dc-2da5-40e4-b78b-ea44bbf54d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c66a733-dc8f-4b0d-9aef-a06183bc4674","keywords":null,"link":"/360/202124__gorogorszag__gazjatszma__torok_lepeshatrany__halozati_strategia","timestamp":"2021. június. 19. 16:00","title":"Diplomáciai offenzívával szorítanák sarokba a törököket a földgázra is hajtó görögök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a774f2d6-9d6d-44cb-9db7-b72cf2347b20","c_author":"HVG","category":"360","description":"Színházi életünk komor pillanatai és egy legendás Marat-előadás születésének körülményei a pécsi Jelenkor legújabb számában.","shortLead":"Színházi életünk komor pillanatai és egy legendás Marat-előadás születésének körülményei a pécsi Jelenkor legújabb...","id":"202124_folyoirat__acs_janos_vilaga_szinhazi_felszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a774f2d6-9d6d-44cb-9db7-b72cf2347b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c831d47c-6885-4539-8a49-b70172d5196b","keywords":null,"link":"/360/202124_folyoirat__acs_janos_vilaga_szinhazi_felszam","timestamp":"2021. június. 21. 10:00","title":"Még nem látszik mi lehet a POSZT utódja, de a töprengés elkezdődött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ff3c03-3ec3-4eed-8baf-ce869fea475f","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A Carpathian Brigade továbbra is rengeteg embert képes megmozgatni, és bár sokaknak hihetetlen, a gyakran szalonképtelen megnyilvánulásaik ellenére is sokat javítottak a magyar lelátók mentális állapotán.","shortLead":"A Carpathian Brigade továbbra is rengeteg embert képes megmozgatni, és bár sokaknak hihetetlen, a gyakran...","id":"20210619_carpathian_brigade_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41ff3c03-3ec3-4eed-8baf-ce869fea475f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff9b3a5-1772-413c-8bed-a12863914c38","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_carpathian_brigade_eb","timestamp":"2021. június. 19. 12:50","title":"Mi ez a félelmetes csoport, amivel ezrek masíroznak az Eb-meccsek előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kritikus állapotban szállították kórházba.



","id":"20210620_Felmaszott_a_Vigszinhazra_egy_ferfi_majd_leesett_onnan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc1db1c-bee7-4a10-8ce2-1f36087b25aa","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Felmaszott_a_Vigszinhazra_egy_ferfi_majd_leesett_onnan","timestamp":"2021. június. 20. 12:32","title":"Felmászott a Vígszínházra egy férfi, majd leesett onnan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart az érkezésétől. Talán a tömjénfüsttől is. Vélemény.","shortLead":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart...","id":"202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052fb2e0-bf5f-493f-b3c6-85bd5272124c","keywords":null,"link":"/360/202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","timestamp":"2021. június. 20. 11:00","title":"Lukácsi Katalin: Cápább a pápánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány pályafutása egyik legszebb napjának nevezte a szombatit, miután a magyar labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlent játszott a világbajnok francia csapattal a Puskás Arénában, a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon. Rossi szerint csapata most kivívott magának némi dicsőséget.","shortLead":"A szövetségi kapitány pályafutása egyik legszebb napjának nevezte a szombatit, miután a magyar labdarúgó-válogatott...","id":"20210620_Marco_Rossi_Ez_palyafutasom_egyik_legszebb_napja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612d1d66-0ddf-435c-8cf0-7ee39727a97d","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Marco_Rossi_Ez_palyafutasom_egyik_legszebb_napja","timestamp":"2021. június. 20. 08:27","title":"Marco Rossi: Ez pályafutásom egyik legszebb napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501262fd-d8b2-45a6-afa4-8e6ff877c99d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.","shortLead":"Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.","id":"20210620_Kina_tul_van_az_egymilliard_oltason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=501262fd-d8b2-45a6-afa4-8e6ff877c99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528d77d3-6fdf-4649-9999-5149ce33f953","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Kina_tul_van_az_egymilliard_oltason","timestamp":"2021. június. 20. 15:05","title":"Kína túl van az egymilliárd oltáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]