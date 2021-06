Undorítónak tartja a transznemű embereket Milos Zeman cseh miniszterelnök. A Reuters szerint Zeman a CNN-nek a magyar homofóbtörvényt kommentálta, amely megtiltja a "homoszexualitás reklámozását" az iskolákban.

A törvény akkora vihart kavart a pár nappal ezelőtti EU-csúcson, hogy több vezető Magyarország kilépését szorgalmazta. Két miniszterelnök állt Orbán Viktor mellé, egyikük Zeman volt. Ő azért nem ítélte el a törvényt, mert szerinte azzal beavatkoztak volna Magyarország belügyeibe.

Zeman úgy véli, "ha valaki nemváltoztató műtétet hajt végre, az alapvetően önmagának ártó bűncselekményt követ el". Ő teljes mértékben elfogadja Orbán érvét, hogy a jogszabály nem a homoszexuálisok ellen van, csak nem engedi, hogy bárki manipulálja a gyerekeket az iskolában. A magyar kormánynak ez is egy érve, hogy a gyerek nevelését a szülőkre kell bízni. Zeman azt mondta, nem lát okot arra, hogy ne értsen egyet Orbánnal: "Engem is felbosszantanak a szüfrazsettek, a Me Too mozgalom és a Pride. "