[{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi 16 ezer airbnb-s lakásból csak hatezer maradt, a többi megjelent a hosszú távra kiadók között. ","shortLead":"A korábbi 16 ezer airbnb-s lakásból csak hatezer maradt, a többi megjelent a hosszú távra kiadók között. ","id":"20210628_kiado_lakas_alberlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b81cbc9-a22b-4359-a14d-6f8af394f9af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_kiado_lakas_alberlet","timestamp":"2021. június. 28. 13:37","title":"Soha nem válogathattak annyi kiadó lakás közül az egyetemisták, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2598a7ec-c706-4da9-bc71-67c03cb87f65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap cikke külön megemlíti Magyarországot is. ","shortLead":"A lap cikke külön megemlíti Magyarországot is. ","id":"20210629_eu_lengyelorszag_lmbtq_jogsertesek_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2598a7ec-c706-4da9-bc71-67c03cb87f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d0fe69-a50e-4de6-84fb-0eb6ae6b0d5a","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_eu_lengyelorszag_lmbtq_jogsertesek_eljaras","timestamp":"2021. június. 29. 15:49","title":"Bloomberg: Jogi lépésekre készül az EU a lengyel \"LMBTQ-mentes övezetek\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace91e01-ee9d-4105-9c2b-36a8913433fc","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koszovói politika fenegyerekéből lett miniszterelnök Albin Kurti, aki a legszívesebben egyesítené az országát Albániával.","shortLead":"A koszovói politika fenegyerekéből lett miniszterelnök Albin Kurti, aki a legszívesebben egyesítené az országát...","id":"202125_albin_kurti_orok_lazado_koszovoi_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ace91e01-ee9d-4105-9c2b-36a8913433fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0a5791-8298-49bf-9d77-e1a03f593a9b","keywords":null,"link":"/360/202125_albin_kurti_orok_lazado_koszovoi_kormanyfo","timestamp":"2021. június. 29. 14:00","title":"Korábban könnygázgránátot dobált a parlamentben a koszovói kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több EP-képviselő szerint a súlyos pénzügyi szabálytalanságokat elkövető vagy összeférhetetlen személyeknek és szervezeteknek nem lenne szabad hozzáférni a helyreállítási alaphoz.","shortLead":"Több EP-képviselő szerint a súlyos pénzügyi szabálytalanságokat elkövető vagy összeférhetetlen személyeknek és...","id":"20210628_von_der_leyennek_level_liberalis_frakcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd23e0c-4a1f-4989-8cbd-2639dee2930c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_von_der_leyennek_level_liberalis_frakcio","timestamp":"2021. június. 28. 12:01","title":"Orbán vejétől óvnák meg az uniós pénzeket egy Von der Leyennek küldött levél írói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dae7dc9-8fcf-4133-84b5-44f100ad0935","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, kik rakták ki a plakátokat.","shortLead":"Azt nem tudni, kik rakták ki a plakátokat.","id":"20210628_karacsony_gergely_gyurcsany_ferenc_oriasplakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dae7dc9-8fcf-4133-84b5-44f100ad0935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01869c09-7fd3-44b0-9b0b-811b12f6c300","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_karacsony_gergely_gyurcsany_ferenc_oriasplakat","timestamp":"2021. június. 28. 19:25","title":"„Bukott műsor” – Budapesten több helyen óriásplakáton üzennek Karácsonyéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4aea19-13fd-4c86-8d0d-735df8f69e86","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azért avatkozott be a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft., hogy a Dunaferr ne kerüljön csőd vagy felszámolási eljárás alá.\r

","shortLead":"Azért avatkozott be a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft., hogy a Dunaferr ne kerüljön csőd vagy felszámolási eljárás...","id":"20210629_dunaferr_nrn_reorganizacio_allami_felugyelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b4aea19-13fd-4c86-8d0d-735df8f69e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e973f399-1666-46cd-bbad-447722f1ac3a","keywords":null,"link":"/kkv/20210629_dunaferr_nrn_reorganizacio_allami_felugyelet","timestamp":"2021. június. 29. 14:53","title":"24.hu: Állami felügyelet alá került a Dunaferr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc9a32c-eb0f-4f6e-8f4a-4c4da7968c68","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sokan elveszítették szeretteiket, megélhetésüket, és a problémák megoldását a kábítószerben keresték – állapítja meg a World Drug Report friss jelentése, mely szerint különösen a szegényebb országokban riasztó a helyzet.","shortLead":"Sokan elveszítették szeretteiket, megélhetésüket, és a problémák megoldását a kábítószerben keresték – állapítja meg...","id":"20210628_A_koronavirus_miatt_a_droghasznalat_is_nott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cc9a32c-eb0f-4f6e-8f4a-4c4da7968c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f73d24-2804-4c7b-b05f-1a34655c8997","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_A_koronavirus_miatt_a_droghasznalat_is_nott","timestamp":"2021. június. 28. 15:16","title":"A koronavírus miatt a droghasználat is nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b01145b-7e46-4742-90b1-5854fa8cb82a","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Eddig közösen használt tereiket, sétányukat féltik a helyiek Aligán, ahol a fürdőegyesület és néhány képviselő szerint a beruházó csak úgy ad tájékoztatást a változtatásokról, ha a megbeszéléseken részt vevők titoktartási nyilatkozatot írnak alá. Közben bontják a régi épületeket, és egy fesztivált is Aligára hoztak. A fejlesztő szerint hangulatkeltés, hogy lezárnák a strandot, a dózerolást viszont szükségesnek ítélték.","shortLead":"Eddig közösen használt tereiket, sétányukat féltik a helyiek Aligán, ahol a fürdőegyesület és néhány képviselő szerint...","id":"20210629_Balaton_Club_Alliga_fejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b01145b-7e46-4742-90b1-5854fa8cb82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d6439f-d532-437d-86a1-7231ab789631","keywords":null,"link":"/360/20210629_Balaton_Club_Alliga_fejlesztes","timestamp":"2021. június. 29. 06:30","title":"Átalakuló Aliga: \"Csak a rombolást látjuk, meg a milliárdos támogatásokat, de arról nem beszél senki, mi épül\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]