[{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210704_Tuz_van_egy_hulladektelepen_Ceglednel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac08f5cd-9600-42e2-86c0-76b59ceba5db","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Tuz_van_egy_hulladektelepen_Ceglednel","timestamp":"2021. július. 04. 20:43","title":"Tűz van egy hulladéktelepen Ceglédnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2c3b1-f0eb-49b3-b1f3-bb362f6cfda0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Munkáspárt elnöke egy interjúban mondta ezt. Thürmer szerint az Európai Unió bármikor összeomolhat.","shortLead":"A Munkáspárt elnöke egy interjúban mondta ezt. Thürmer szerint az Európai Unió bármikor összeomolhat.","id":"20210704_thurmer_gyula_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48b2c3b1-f0eb-49b3-b1f3-bb362f6cfda0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37a710b-c455-4fba-9863-4f6036722750","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_thurmer_gyula_orban_viktor","timestamp":"2021. július. 04. 11:58","title":"Thürmer Gyula: Orbán Viktor bölcsebb, mint az összes nyugat-európai politikus együttvéve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológus, genetikus szerint az időseknek és az immunológiai betegségekben szenvedőknek továbbra is tanácsos maszkot hordaniuk a zárt terekben és a nagyobb tömegben.","shortLead":"A biológus, genetikus szerint az időseknek és az immunológiai betegségekben szenvedőknek továbbra is tanácsos maszkot...","id":"20210704_virologus_arcmaszk_boldogkoi_zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79140972-d795-4c34-9fda-9d38bea7864e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_virologus_arcmaszk_boldogkoi_zsolt","timestamp":"2021. július. 04. 14:19","title":"Boldogkői Zsolt: Aki nagyobb biztonságot szeretne, az továbbra is viseljen maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9124de5d-dd7f-447a-ad5f-0323fd402241","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Könnyen kikövetkeztethető, hogy a hatalmas teljesítmény mellé bőven 1000 Nm feletti nyomaték társul.","shortLead":"Könnyen kikövetkeztethető, hogy a hatalmas teljesítmény mellé bőven 1000 Nm feletti nyomaték társul.","id":"20210706_918_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_audi_rs_q8ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9124de5d-dd7f-447a-ad5f-0323fd402241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defed1e1-c3fb-4005-b7fa-8fdf0759f3d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_918_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_audi_rs_q8ban","timestamp":"2021. július. 06. 07:59","title":"918 lóerő talán már elég lesz az Audi RS Q8-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f38b320-d5d1-4948-9ea2-3f5fb0cb93c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bajkai István, az Orbán-család korábbi ügyvédjének cégei több száz millióval gyarapodtak.","shortLead":"Bajkai István, az Orbán-család korábbi ügyvédjének cégei több száz millióval gyarapodtak.","id":"20210705_bajkai_istvan_arbevetel_tao_emmi_archeon_aponius_kft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f38b320-d5d1-4948-9ea2-3f5fb0cb93c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512c0738-2303-4bd9-99f7-36af23a679b6","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_bajkai_istvan_arbevetel_tao_emmi_archeon_aponius_kft","timestamp":"2021. július. 05. 09:24","title":"Nem ment rosszul a fideszes képviselőnek a járvány első évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543b0707-89b0-48dd-8842-36bccbd3dbd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKV szerint lehet klímát tenni a járművekbe, de a frankfurti közlekedési vállalat szerint nem.","shortLead":"A BKV szerint lehet klímát tenni a járművekbe, de a frankfurti közlekedési vállalat szerint nem.","id":"20210705_frankfurti_villamosok_bkv_legkondi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=543b0707-89b0-48dd-8842-36bccbd3dbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941a493d-5514-417c-bf3f-593d56326b67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_frankfurti_villamosok_bkv_legkondi","timestamp":"2021. július. 05. 09:54","title":"Lehet, hogy légkondit sem lehet beszerelni a frankfurti villamosokba, amiket Budapest venne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiú könyörgött az edzőjének, hogy ne rajta mutassa be a dobásokat.

","shortLead":"A fiú könyörgött az edzőjének, hogy ne rajta mutassa be a dobásokat.

","id":"20210705_Belehalt_a_durva_judoedzesbe_egy_heteves_tajvani_fiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1762b4b5-eaa8-4ae8-99f5-66ff33d83b9e","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Belehalt_a_durva_judoedzesbe_egy_heteves_tajvani_fiu","timestamp":"2021. július. 05. 11:58","title":"Belehalt a durva dzsúdóedzésbe egy hétéves tajvani fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a05437-ea10-4df5-86de-1a7a35676e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy az előfizetéshez kötött rendszer előbb-utóbb az Instagramra is megérkezik.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy az előfizetéshez kötött rendszer előbb-utóbb az Instagramra is megérkezik.","id":"20210706_instagram_elofizetes_havidij_tortenet_bejegyzes_poszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9a05437-ea10-4df5-86de-1a7a35676e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5114aa4e-822f-4edc-b7f1-91a0b98eafec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_instagram_elofizetes_havidij_tortenet_bejegyzes_poszt","timestamp":"2021. július. 06. 08:03","title":"Készüljön, lesznek olyan posztok az Instagramon, amikért fizetni kell, ha látni akarja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]