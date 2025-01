Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a1b6687b-c888-4b14-9c9b-f625e6d3ede8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Sok vállalat a profitja csökkentésével próbálja megoldani, hogy ne kelljen túlságosan emelnie az árakat, de a költségeik egyre nőnek és most már aggasztóan nagy áremelkedést várnak 2025 elejére. Úgyhogy az év eleji átárazásokat érdemes figyelni, hogy okosabbak legyünk – mutatta be az MNB.","shortLead":"Sok vállalat a profitja csökkentésével próbálja megoldani, hogy ne kelljen túlságosan emelnie az árakat, de...","id":"20250107_mnb-inflacio-profit-arak-dragulas-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1b6687b-c888-4b14-9c9b-f625e6d3ede8.jpg","index":0,"item":"bac16847-5059-4fbe-aab4-8510bf1c5972","keywords":null,"link":"/kkv/20250107_mnb-inflacio-profit-arak-dragulas-inflacio","timestamp":"2025. január. 07. 05:36","title":"A cégek költségei újra nőni kezdtek - meddig úszhatjuk meg, hogy az áraikba is beépítsék ezt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hasonló véleményen van David Cornstein, aki Trump korábbi elnöksége alatt volt budapesti nagykövet.","shortLead":"Hasonló véleményen van David Cornstein, aki Trump korábbi elnöksége alatt volt budapesti nagykövet.","id":"20250108_trump-nagykovet-leib-cornstein-rogan-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9.jpg","index":0,"item":"e5374330-4819-4e1f-9226-d36d0fb8ec9e","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_trump-nagykovet-leib-cornstein-rogan-szankcio","timestamp":"2025. január. 08. 10:18","title":"Trump lehetséges budapesti nagykövete szerint szégyen, amit Rogánnal csinálnak most az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0414b60-0cf3-428d-b4e2-c5782d43a6e0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem könnyű szívvel hoztuk meg – mondta az amerikai nagykövet arról, hogy szankciós listára tették Rogán Antalt. ","shortLead":"Nem könnyű szívvel hoztuk meg – mondta az amerikai nagykövet arról, hogy szankciós listára tették Rogán Antalt. ","id":"20250107_Pressman-Rogan-szankcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0414b60-0cf3-428d-b4e2-c5782d43a6e0.jpg","index":0,"item":"f2b35b56-ad32-4849-a88a-2d7b4227ee29","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Pressman-Rogan-szankcio-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:17","title":"Pressman: „A magyar vezető kormánytisztviselők túl sokáig használták arra a hatalmi pozíciójukat, hogy saját magukat és családjukat gazdagítsák”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4449a187-c1af-4b04-b320-63d31c15f2d7","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A magyar kormány is áldozatául esett a távozó Biden-adminisztráció alig leplezett tisztogatásának, és ezzel próbára tette Trump és Orbán barátságát. Arról a szankciós listáról ugyanis nem könnyű lekerülni, amelyre az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma korrupció miatt feltette Rogán Antalt.","shortLead":"A magyar kormány is áldozatául esett a távozó Biden-adminisztráció alig leplezett tisztogatásának, és ezzel próbára...","id":"20250108_rogan-antal-usa-szankcio-trump-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4449a187-c1af-4b04-b320-63d31c15f2d7.jpg","index":0,"item":"8cdc993e-a6d5-4f7e-b76e-df73827f2791","keywords":null,"link":"/360/20250108_rogan-antal-usa-szankcio-trump-orban","timestamp":"2025. január. 08. 06:30","title":"Washingtonban is pontosan tudják, ki az a Tóni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13faac5-5b78-436e-8797-2441d7b33151","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Tottenham elleni meccset is kihagyhatja a magyar válogatott.","shortLead":"A Tottenham elleni meccset is kihagyhatja a magyar válogatott.","id":"20250107_arne-slot-szoboszlai-dominik-tottenham","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13faac5-5b78-436e-8797-2441d7b33151.jpg","index":0,"item":"7ede8872-0619-4fc5-8c68-df242c5eee1b","keywords":null,"link":"/sport/20250107_arne-slot-szoboszlai-dominik-tottenham","timestamp":"2025. január. 07. 14:39","title":"Arne Slot: Kétlem, hogy Szoboszlai pályára tudna lépni a következő meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580881d8-9563-4edc-a327-67ae9963e798","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két nap után itt a következő. ","shortLead":"Két nap után itt a következő. ","id":"20250108_benzin-gazolaj-aremeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/580881d8-9563-4edc-a327-67ae9963e798.jpg","index":0,"item":"f56f772e-2f24-4fb9-a4ac-06dc52280492","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_benzin-gazolaj-aremeles","timestamp":"2025. január. 08. 12:08","title":"Újabb áremelés jön a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fc4535-dc88-431e-8ff6-54dc259ee877","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több ponton is megújították a Starship űrhajót, mely a hetedik tesztje során már rakományt is szállít majd.","shortLead":"Több ponton is megújították a Starship űrhajót, mely a hetedik tesztje során már rakományt is szállít majd.","id":"20250107_spacex-starship-tesztrepules-valtoztatasok-rakomany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14fc4535-dc88-431e-8ff6-54dc259ee877.jpg","index":0,"item":"021e1422-8ce2-4b98-ba95-37781c107f6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_spacex-starship-tesztrepules-valtoztatasok-rakomany","timestamp":"2025. január. 07. 18:03","title":"Teljesen megújult Starshipet tesztelhet napokon belül a SpaceX – eddig példátlan dologra is készül a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9888e5b6-c4fe-4f85-a648-6daa6706ac8a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kést szorított a rabló egy fiatal nő torkához, aztán három óra után megadta magát.","shortLead":"Kést szorított a rabló egy fiatal nő torkához, aztán három óra után megadta magát.","id":"20250107_tuszejtes-bankrablo-nemetorszag-rimbach","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9888e5b6-c4fe-4f85-a648-6daa6706ac8a.jpg","index":0,"item":"af10bc55-b0fc-41d5-aa05-9e7ebc3d81b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_tuszejtes-bankrablo-nemetorszag-rimbach","timestamp":"2025. január. 07. 12:38","title":"Túszul ejtettek egy bankban egy fiatal nőt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]