[{"available":true,"c_guid":"493db27f-c863-4fb0-ac17-430953ac918e","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Szünet nélkül folyik az adok-kapok a Trump-adminisztrációban befolyásos szerepre készülő Elon Musk és az európai politikusok között. A németországi választások előtt kellene dűlőre jutni.","shortLead":"Szünet nélkül folyik az adok-kapok a Trump-adminisztrációban befolyásos szerepre készülő Elon Musk és az európai...","id":"20250109_Elon-Musk-X-Macron-Scholz-Meloni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/493db27f-c863-4fb0-ac17-430953ac918e.jpg","index":0,"item":"721be0eb-2c6f-41b8-ac49-b2b0408c7798","keywords":null,"link":"/eurologus/20250109_Elon-Musk-X-Macron-Scholz-Meloni","timestamp":"2025. január. 09. 17:00","title":"Elon Musk beszól az európai államfőknek és élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c68e0a-8f2c-4aac-aa30-c71d44ebab21","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány nem pályázik újabb szerződéshosszabbításra. ","shortLead":"A szövetségi kapitány nem pályázik újabb szerződéshosszabbításra. ","id":"20250108_didier-deschamps-francia-valogatott-szovetsegi-kapitany-2026-tavozas-zinadine-zidane","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3c68e0a-8f2c-4aac-aa30-c71d44ebab21.jpg","index":0,"item":"eeca9b26-242c-4648-a3b3-5105b5d70645","keywords":null,"link":"/sport/20250108_didier-deschamps-francia-valogatott-szovetsegi-kapitany-2026-tavozas-zinadine-zidane","timestamp":"2025. január. 08. 12:02","title":"„Valahol abba kell hagyni” – bejelentette Didier Deschamps, hogy mikor hagyja ott a francia válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8781f5-ccea-4ea8-8067-b8a2c321c0af","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Megjelent a Mastercard „<em>Fenntarthatósági Percepciós Index”, </em>amely átfogó képet nyújt a hazai bankszektor környezeti fenntarthatósági teljesítményéről. A tanulmány bemutatja, hogy a bankok milyen eredményeket értek el a zöld átállás terén és milyen elvárásokat támasztanak velük szemben a magyar fogyasztók.","shortLead":"Megjelent a Mastercard „<em>Fenntarthatósági Percepciós Index”, </em>amely átfogó képet nyújt a hazai bankszektor...","id":"20241203_Bankszektor-elorelepes-a-zold-uton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8781f5-ccea-4ea8-8067-b8a2c321c0af.jpg","index":0,"item":"d156a16f-e506-4cd3-950d-f99419f3cd68","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241203_Bankszektor-elorelepes-a-zold-uton","timestamp":"2025. január. 09. 07:30","title":"Tényleg erre tartanak a magyar bankok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74fedc3-fae1-4c15-8540-ec77bad8d549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videóra vált podcastunk, a Fülke. Ha hangban követne bennünket, a megszokott streamingfelületeken továbbra is megtalál minket, de most már a YouTube-on videóban is kint lesznek adásaink. Az új évad első részében Szabó Andrea szociológust kérdezte a Rogánt ért amerikai szankciókról, a Fidesz fiatalokat célzó stratégiájáról és többek között Magyar Péter dilemmáiról Kacskovics Mihály Béla. ","shortLead":"Videóra vált podcastunk, a Fülke. Ha hangban követne bennünket, a megszokott streamingfelületeken továbbra is megtalál...","id":"20250109_Fulke-podcast-Szabo-Andrea-magyar-peter-orban-viktor-rogan-antal-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74fedc3-fae1-4c15-8540-ec77bad8d549.jpg","index":0,"item":"df140103-5a4a-4544-b8b5-850f59d7d28c","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Fulke-podcast-Szabo-Andrea-magyar-peter-orban-viktor-rogan-antal-ebx","timestamp":"2025. január. 09. 14:00","title":"Szabó Andrea szociológus a Fülkében: Magyar Péter nem érte el a Fidesz magszavazóit, stabil a tábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6e8479-a14d-43d9-ac61-0aee3acf1c94","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem kamerája szerint csupán 20 perc kellett ahhoz, hogy 20 hektárosról 200 hektárosra növekedjen a kaliforniai tűzvész.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem kamerája szerint csupán 20 perc kellett ahhoz, hogy 20 hektárosról 200 hektárosra növekedjen...","id":"20250110_los-angeles-kaliforniai-tuzvesz-timelapse-video-alert-california","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be6e8479-a14d-43d9-ac61-0aee3acf1c94.jpg","index":0,"item":"47bc54f7-77cd-45f6-b333-9fe1726c99c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_los-angeles-kaliforniai-tuzvesz-timelapse-video-alert-california","timestamp":"2025. január. 10. 09:03","title":"Timelapse-videó mutatja, hogyan terjedt el a pokoli tűzvész Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8369dc-ed63-4c54-a4ae-e747a1923bf8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fidesz korábbi pártpénztárnoka és 2015-ig egyik fő oligarchája, Simicska Lajos bizalmasaként ismert Vida Ildikó több Mészáros-cég vezetőségében is helyet foglal.","shortLead":"A Fidesz korábbi pártpénztárnoka és 2015-ig egyik fő oligarchája, Simicska Lajos bizalmasaként ismert Vida Ildikó több...","id":"20250109_Meszaros-Lorinc-cegeinel-dolgozik-az-Egyesult-Allamokbol-kitiltott-volt-NAV-vezer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a8369dc-ed63-4c54-a4ae-e747a1923bf8.jpg","index":0,"item":"dc0451e3-1944-43e7-8273-0044ac7ecad2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_Meszaros-Lorinc-cegeinel-dolgozik-az-Egyesult-Allamokbol-kitiltott-volt-NAV-vezer","timestamp":"2025. január. 09. 10:21","title":"Mészáros Lőrinc cégeinél dolgozik Vida Ildikó, az Egyesült Államokból kitiltott volt NAV-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d86c9e7-a2d6-4584-8a20-68a56bfc5e68","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A KSH adatai szerint tavaly novemberben az előző évihez képest 4,2 százalékkal, míg tavaly októberhez képest egy hónap alatt 1,6 százalékkal csökkent az ipari termelés. A feldolgozószektor teljesítménye enyhén, az autóiparé viszont jelentősen visszaesett.","shortLead":"A KSH adatai szerint tavaly novemberben az előző évihez képest 4,2 százalékkal, míg tavaly októberhez képest egy hónap...","id":"20250109_Tovabbra-is-siralmas-a-magyar-iparteljesitmenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d86c9e7-a2d6-4584-8a20-68a56bfc5e68.jpg","index":0,"item":"72f1b39d-be34-49ea-8f07-4c3e960f9dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_Tovabbra-is-siralmas-a-magyar-iparteljesitmenye","timestamp":"2025. január. 09. 08:30","title":"Továbbra is siralmas a magyar ipar teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3febefb2-4b7a-4c80-b216-74a10ed603eb","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Felépülő függőkről szól Miklós Ádám negyedik, egész estés dokumentumfilmje, a Varsói Nemzetközi Filmfesztiválon a zsűri különdíját elnyerő Mélypont érzés. A filmben megismerhetjük Borókát, a nehéz családi háttérrel rendelkező gimnazista lányt és Szilvesztert, a fiatal, szexualitásával küzdő férfit, akik a budapesti Megálló Csoport Alapítvány foglalkozásain vesznek részt. A Megálló reintegrációs közösségi házában olyan innovatív módszereket alkalmaznak terápiás céllal, mint amilyen például a sziklamászás. Erről is kérdeztük a film alkotóját, de szóba kerültek még a dokumentumfilmezés etikai dilemmái, a filmesek felelőssége, a függőség társadalmi megbélyegzettsége, valamint a mentális egészségünkkel való törődés jelentősége.","shortLead":"Felépülő függőkről szól Miklós Ádám negyedik, egész estés dokumentumfilmje, a Varsói Nemzetközi Filmfesztiválon a zsűri...","id":"20240108_melypont-erzes-fuggoseg-megallo-miklos-adam-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3febefb2-4b7a-4c80-b216-74a10ed603eb.jpg","index":0,"item":"b9ced625-9f5d-40b0-b010-259883c62efb","keywords":null,"link":"/kultura/20240108_melypont-erzes-fuggoseg-megallo-miklos-adam-interju-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 19:48","title":"„Varázslatos, de nehéz is látni, hogy valaki, akit már ennyire szeretsz, rohan be sírva az erdőbe, te meg ott vagy kamerával a kezedben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]