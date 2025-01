Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c1f5a23b-30bd-4f4c-b60d-998a9f18830d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva.","shortLead":"Nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva.","id":"20250114_egyesult-allamok-oroszorszag-kina-szoftver-hardver-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1f5a23b-30bd-4f4c-b60d-998a9f18830d.jpg","index":0,"item":"e93a208e-ac2e-4d99-893e-78eaf99ba53d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_egyesult-allamok-oroszorszag-kina-szoftver-hardver-tilalom","timestamp":"2025. január. 14. 20:27","title":"Az USA megtiltja az orosz és kínai technikák beépítését a járművekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44dc6816-259e-4f8e-97c0-d11c166f790f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Levették, majd visszarakták a felvételt, most már orosz snittek nélkül.","shortLead":"Levették, majd visszarakták a felvételt, most már orosz snittek nélkül.","id":"20250114_kormany-video-propaganda-oroszorszag-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44dc6816-259e-4f8e-97c0-d11c166f790f.jpg","index":0,"item":"fb44c4a0-c854-4212-86cc-f2f120c0b160","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_kormany-video-propaganda-oroszorszag-torles","timestamp":"2025. január. 14. 10:04","title":"Miután írtunk róla, piros-fehér-zöld karkötős fiatalra cserélték Vlagyimirt a kormány propagandavideójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából hatmillió forintos kárt okozott a légitársaságnak. 