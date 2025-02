Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"69060f4b-2034-4719-b3e6-f42b678b3b6c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az észak-budapestiek a legnagyobb ananászbűnözők.","shortLead":"Az észak-budapestiek a legnagyobb ananászbűnözők.","id":"20250203_hawai-olaszkolbasz-pizza-nepszeruseg-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69060f4b-2034-4719-b3e6-f42b678b3b6c.jpg","index":0,"item":"43421edb-768a-47f3-be33-e77be8e45679","keywords":null,"link":"/elet/20250203_hawai-olaszkolbasz-pizza-nepszeruseg-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 03. 10:20","title":"Egy friss felmérés szerint itthon az olaszkolbászos után a hawaii a legnépszerűbb pizza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd7e833-67c8-4a2a-84f8-168760cfb572","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pánik volt a gépen, az utasok könyörögtek, hogy engedjék ki őket. Végül evakuálták a füstölő utasszállítót.","shortLead":"Pánik volt a gépen, az utasok könyörögtek, hogy engedjék ki őket. Végül evakuálták a füstölő utasszállítót.","id":"20250202_United-Airlines-Houston-utasszallito-repulogep-tuz-fust-evakualas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcd7e833-67c8-4a2a-84f8-168760cfb572.jpg","index":0,"item":"1f67effc-c712-40fe-949b-aef55165d32e","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_United-Airlines-Houston-utasszallito-repulogep-tuz-fust-evakualas","timestamp":"2025. február. 02. 19:53","title":"\"Maradjanak a helyükön!\" - kérte az utaskísérő, miközben lángolt a hajtómű (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Még a saját és felesége kriptovalutája sem bírja jól Trump intézkedéseit.","shortLead":"Még a saját és felesége kriptovalutája sem bírja jól Trump intézkedéseit.","id":"20250203_donald-trump-vam-arfolyam-bitcoin-kripto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3.jpg","index":0,"item":"644ebace-fdf6-4070-8371-1a439bbe39c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-vam-arfolyam-bitcoin-kripto","timestamp":"2025. február. 03. 12:22","title":"Donald Trump kedvencei is megszenvedik a vámháborút: komoly esésben a kriptovaluták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e7e663-0400-4e05-9495-8c84ffb20dfa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Többek között Garancsi István és Somlai Bálint jelentkeztek a MÁV által meghirdetett állomásfelújítási pályázatra – cserébe kereskedelmi célra hasznosíthatnák a területeket. A legtöbb ajánlat a Déli pályaudvarra érkezett, a Nyugatira a terézvárosi önkormányzat is pályázott, míg a siófoki pályaudvarban senki sem látott fantáziát.","shortLead":"Többek között Garancsi István és Somlai Bálint jelentkeztek a MÁV által meghirdetett állomásfelújítási pályázatra –...","id":"20250203_NER-es-vallalkozok-vihetik-a-palyaudvarokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67e7e663-0400-4e05-9495-8c84ffb20dfa.jpg","index":0,"item":"45d21e3b-1e9f-4007-8b82-4ad38a8fbb53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_NER-es-vallalkozok-vihetik-a-palyaudvarokat","timestamp":"2025. február. 03. 19:18","title":"NER-oligarchák vihetik a pályaudvarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113d2e50-cded-4439-968d-45c0a324d7c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrséget is kellett hívni.","shortLead":"Rendőrséget is kellett hívni.","id":"20250203_megtamadtak-perintfalvi_ritat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/113d2e50-cded-4439-968d-45c0a324d7c8.jpg","index":0,"item":"8dbf2617-2d27-417d-899a-65ccc3843acf","keywords":null,"link":"/elet/20250203_megtamadtak-perintfalvi_ritat","timestamp":"2025. február. 03. 10:44","title":"„Nyomult és fogdosott a mocskos kezével” –zaklatták Perintfalvi Ritát egy éjszakai buszon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb91480-f9d4-45a0-a5ea-765d546f1a3a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A többi frakcióvezető vagyonnyilatkozatában is akadnak érdekességek.","shortLead":"A többi frakcióvezető vagyonnyilatkozatában is akadnak érdekességek.","id":"20250203_fovarosi-kozgyules-karacsony-gergely-szentkiralyi-alexandra-vagyonnyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cb91480-f9d4-45a0-a5ea-765d546f1a3a.jpg","index":0,"item":"882d2dfa-92db-486d-bde5-d1169b7e850c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_fovarosi-kozgyules-karacsony-gergely-szentkiralyi-alexandra-vagyonnyilatkozat","timestamp":"2025. február. 03. 16:56","title":"Fővárosi vagyonnyilatkozatok: Karácsony sokat törlesztett a tartozásaiból, Szentkirályi 1,7 millióért ad tanácsot Kocsis Máténak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f41367-dfd6-4b17-b7a5-660a78b50219","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Esett minden nagy német autógyártó részvénye a hétfői tőzsdenyitást követően.","shortLead":"Esett minden nagy német autógyártó részvénye a hétfői tőzsdenyitást követően.","id":"20250203_donald-trump-vam-nemetorszag-bwm-volkswagen-porsche","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76f41367-dfd6-4b17-b7a5-660a78b50219.jpg","index":0,"item":"74a18057-2bf6-43df-9f1d-ba433ae8806d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-vam-nemetorszag-bwm-volkswagen-porsche","timestamp":"2025. február. 03. 13:09","title":"Kiütötte az európai autógyártókat Trump vámfenyegetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3063e17d-5892-4ea4-944a-553b691c44d1","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy 100 százalékos vámokat vet ki a Tajvanon gyártott chipekre. Ez a DeepSeek után újabb rossz hír az Nvidia számára, amely a tajvani TSMC-re támaszkodik a chipellátásban. De talán ennél is rosszabb hír Tajvan számára, amely ezzel elvesztheti stratégiai jelentőségét a Nyugat számára.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy 100 százalékos vámokat vet ki a Tajvanon gyártott chipekre...","id":"20250202_Trump-fenyegetes-TSMC-Tajvan-chip-haboru-vam-USA-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3063e17d-5892-4ea4-944a-553b691c44d1.jpg","index":0,"item":"9e0fe522-f331-4397-9dc3-9458c2c428bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Trump-fenyegetes-TSMC-Tajvan-chip-haboru-vam-USA-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 15:00","title":"Trump feladná Tajvant? Az ott gyártott chipekre kivetett 100 százalékos vám ezt jelentené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]