[{"available":true,"c_guid":"816a27d2-d215-4dbd-8ba4-9d3a145ec663","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Én most az ő világában élek, és gyönyörű perceket kapok tőle” – mesélte a humorista.","shortLead":"„Én most az ő világában élek, és gyönyörű perceket kapok tőle” – mesélte a humorista.","id":"20250207_farkashazy-tivadar-beteg-felesege-apolasarol-beszelt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/816a27d2-d215-4dbd-8ba4-9d3a145ec663.jpg","index":0,"item":"f25f223f-21dd-488c-911e-7c5ad7b2baad","keywords":null,"link":"/elet/20250207_farkashazy-tivadar-beteg-felesege-apolasarol-beszelt","timestamp":"2025. február. 07. 14:06","title":"„Engem ne sajnáljon senki” – Farkasházy Tivadar nagybeteg felesége ápolásáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c5c26f-85c6-48b7-84d3-93affae6d475","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jövünk minden információval, melyek a Hot Wheels legújabb kisautóinak hazai elérhetőségével kapcsolatosak.","shortLead":"Jövünk minden információval, melyek a Hot Wheels legújabb kisautóinak hazai elérhetőségével kapcsolatosak.","id":"20250207_orulhetnek-a-hot-wheels-rajongok-izgalmas-uj-ferrari-kisautok-jonnek-magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05c5c26f-85c6-48b7-84d3-93affae6d475.jpg","index":0,"item":"222d0942-dba4-44a0-90ed-6468b52affab","keywords":null,"link":"/cegauto/20250207_orulhetnek-a-hot-wheels-rajongok-izgalmas-uj-ferrari-kisautok-jonnek-magyarorszagra","timestamp":"2025. február. 07. 08:35","title":"Örülhetnek a Hot Wheels-rajongók, izgalmas új kisautók jönnek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64aac75a-d224-431f-a828-93d68ed6ee31","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Fantáziálás a felsőbbrendű emberről címmel sötét jövőképet vázolt fel Hans Rauscher, a Der Standard elemzője. Szerinte csaknem sztálini szintet ér el az Elon Musk inspirációjára végzett tisztogatás az amerikai államigazgatásban és az FBI-nál. A techmilliárdosok Európát is viszik magukkal.","shortLead":"Fantáziálás a felsőbbrendű emberről címmel sötét jövőképet vázolt fel Hans Rauscher, a Der Standard elemzője. Szerinte...","id":"20250207_musk-ubermensch-sztalin-elon-musk-nemzetkozi-lapszemle-der-standard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64aac75a-d224-431f-a828-93d68ed6ee31.jpg","index":0,"item":"572515b3-442b-42e9-911f-2de06be40be9","keywords":null,"link":"/360/20250207_musk-ubermensch-sztalin-elon-musk-nemzetkozi-lapszemle-der-standard","timestamp":"2025. február. 07. 07:36","title":"Hans Rauscher: Trump csak eszköz Elon Musknak, hogy megvalósítsa bizarr álmait, és a techzsenik uralma alá hajtsa az emberiséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa250665-d34a-49e3-bcf5-3f606c648d81","c_author":"Kövesdi Veronika","category":"360","description":"Az Oroszok háborúban című nagy botrányt kiváltó dokumentumfilm nem állít hazugságokat. Csak egy kicsit megtéveszt. Az ördög itt nem a részletekben rejlik, hanem azok hiányában – írja Kövesdi Veronika, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének oktatója.","shortLead":"Az Oroszok háborúban című nagy botrányt kiváltó dokumentumfilm nem állít hazugságokat. Csak egy kicsit megtéveszt...","id":"20250207_kovesdi-veronika-dokumentumfilm-ukrajna-haboru-orosz-katonak-onigazolas-lelektana-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa250665-d34a-49e3-bcf5-3f606c648d81.jpg","index":0,"item":"cfac9124-66a3-49a4-b7c7-009318e72958","keywords":null,"link":"/360/20250207_kovesdi-veronika-dokumentumfilm-ukrajna-haboru-orosz-katonak-onigazolas-lelektana-velemeny","timestamp":"2025. február. 07. 10:34","title":"Dokumentumfilm az önigazolás lélektanáról: orosz katonák ukrajnai sírámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174bd380-521e-467b-a021-1e2683bfebef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időzítés aligha véletlen: a tervek szerint MotoGP- és Superbike-világbajnoki futamot szervez idén Magyarország. ","shortLead":"Az időzítés aligha véletlen: a tervek szerint MotoGP- és Superbike-világbajnoki futamot szervez idén Magyarország. ","id":"20250207_motorsport-esemenyek-nemzeti-rendezvenyszervezo-ugynokseg-hatarozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/174bd380-521e-467b-a021-1e2683bfebef.jpg","index":0,"item":"52e61bd2-3d46-4e88-840c-3a25e3dcdd17","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_motorsport-esemenyek-nemzeti-rendezvenyszervezo-ugynokseg-hatarozat","timestamp":"2025. február. 07. 14:37","title":"A motorsporteseményeket is maga alá gyűri a Rogán-féle nemzeti rendezvényszervező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2eaf2b7-a4aa-4914-87e2-b8b2907c5ef0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Csaknem 400 olyan határozatot hozott 2024-ben az Orbán-kormány, amelyet eltitkolna a nyilvánosság elől. Kisebb részük olyan, amelyet akár 2115-ig is páncélszekrények mélyén, hét pecsét alatt tarthatnak, aki pedig beszél róluk, többévnyi börtönt kockáztat.","shortLead":"Csaknem 400 olyan határozatot hozott 2024-ben az Orbán-kormány, amelyet eltitkolna a nyilvánosság elől. Kisebb részük...","id":"20250207_orban-kormany-2024-titkos-nem-nyilvanos-hatarozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2eaf2b7-a4aa-4914-87e2-b8b2907c5ef0.jpg","index":0,"item":"d15da4f7-cd4e-42a9-9d02-1c678ed38bc1","keywords":null,"link":"/360/20250207_orban-kormany-2024-titkos-nem-nyilvanos-hatarozatok","timestamp":"2025. február. 07. 06:30","title":"Nem hagyott alább a titkolózással a kormány – százával rejtegethet döntéseket akár évtizedekig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97757a45-b403-4967-a01b-125215308d32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányszóvivő ugyanakkor elismerte, még nem látta a filmet. ","shortLead":"A kormányszóvivő ugyanakkor elismerte, még nem látta a filmet. ","id":"20250208_vitalyos-eszter-donald-trump-robert-fico-merenylet-direkt36-orban-csalad-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97757a45-b403-4967-a01b-125215308d32.jpg","index":0,"item":"676ffd36-63f2-47c8-b421-9eb98712a6b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_vitalyos-eszter-donald-trump-robert-fico-merenylet-direkt36-orban-csalad-film","timestamp":"2025. február. 08. 09:39","title":"Vitályos Eszter a Fico elleni merénylethez hasonlította a Direkt36 Orbán családról szóló filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5511e4-fdd2-43a6-b677-847745d44c6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Magángépet lopott volna az a 15 éves amerikai fiatal, aki két fegyverrel ment be egy amerikai repülőtér termináljába. Egy pilóta ártalmatlanította.","shortLead":"Magángépet lopott volna az a 15 éves amerikai fiatal, aki két fegyverrel ment be egy amerikai repülőtér termináljába...","id":"20250206_repulogep-lopas-terrorizmus-fegyver-fiatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea5511e4-fdd2-43a6-b677-847745d44c6b.jpg","index":0,"item":"284e9575-9964-4f58-8625-c7a9ba853612","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_repulogep-lopas-terrorizmus-fegyver-fiatal","timestamp":"2025. február. 06. 15:03","title":"Fegyverrel hadonászott egy 15 éves fiatal az amerikai repülőtéren, egy repülőgépet akart ellopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]