[{"available":true,"c_guid":"27748d4e-ff22-416b-b5c4-f298bfb52564","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Évértékelő beszédet tartott Orbán Viktor a Várkert Bazárban. Az eseményre mások mellett a HVG újságíróit sem engedték be, ezért a beléptetési pontnál kérdeztük az érkezőket. ","shortLead":"Évértékelő beszédet tartott Orbán Viktor a Várkert Bazárban. Az eseményre mások mellett a HVG újságíróit sem engedték...","id":"20250223_orban-evertekelo-erkezok-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27748d4e-ff22-416b-b5c4-f298bfb52564.jpg","index":0,"item":"31f99a89-feae-490e-b9fc-3643a5b9c717","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_orban-evertekelo-erkezok-video-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 08:14","title":"Szégyellem kiejteni Magyar Péter nevét, mert kompromittálja a magyar szót – videón az Orbán évértékelőjére érkező fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Bírói Egyesület több állítását is cáfolta a kormánypárti csatornának, amely sajátos módon tudósított az igazságszolgáltatás függetlenségéért szervezett több ezres szombati tüntetésről.","shortLead":"A Magyar Bírói Egyesület több állítását is cáfolta a kormánypárti csatornának, amely sajátos módon tudósított...","id":"20250223_Birok-tuntetese-TV2-Magyar-Biroi-Egyesulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9.jpg","index":0,"item":"83a41b11-4fa2-4af6-915f-0326c9581fc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Birok-tuntetese-TV2-Magyar-Biroi-Egyesulet","timestamp":"2025. február. 23. 16:15","title":"Reagáltak a bírók arra, hogy a TV2 szerint nem voltak ott a saját tüntetésükön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f73b9df-a154-45ba-910b-c2ec91677132","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Elutasították Luis Rubiales fellebbezését, azután egy nappal, hogy a spanyol bíróság bűnösnek találta szexuális zaklatás vádjában, és pénzbüntetésre, valamint távolságtartásra ítélte.","shortLead":"Elutasították Luis Rubiales fellebbezését, azután egy nappal, hogy a spanyol bíróság bűnösnek találta szexuális...","id":"20250221_nemzetkozi-sportdontobirosag-zaklatas-rubiales","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f73b9df-a154-45ba-910b-c2ec91677132.jpg","index":0,"item":"bff35657-a186-4ba2-b2cf-e60f7b964bad","keywords":null,"link":"/sport/20250221_nemzetkozi-sportdontobirosag-zaklatas-rubiales","timestamp":"2025. február. 21. 21:21","title":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság előtt is elbukott a zaklatás miatt elítélt Rubiales","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorát nem vesztette el, de érzi, hogy súlyos a helyzet.","shortLead":"A humorát nem vesztette el, de érzi, hogy súlyos a helyzet.","id":"20250222_Veratomlesztest-kapott-Ferenc-papa-meg-legalabb-egy-hetig-korhazban-marad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e.jpg","index":0,"item":"6bd29008-8a67-48e1-b452-605eab5e2e10","keywords":null,"link":"/elet/20250222_Veratomlesztest-kapott-Ferenc-papa-meg-legalabb-egy-hetig-korhazban-marad","timestamp":"2025. február. 22. 19:41","title":"Vérátömlesztést kapott Ferenc pápa, még legalább egy hétig kórházban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1f239e-64f5-4268-a2bc-37ee819ce1bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ám ha Amerika immár ellenség, akkor az európai vezetőknek többé nem kell törődniük azzal, hogy tetszik-e Uncle Samnek, amit csinálnak – fejti ki Stephen Walt.","shortLead":"Ám ha Amerika immár ellenség, akkor az európai vezetőknek többé nem kell törődniük azzal, hogy tetszik-e Uncle Samnek...","id":"20250223_foreign-policy-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1f239e-64f5-4268-a2bc-37ee819ce1bf.jpg","index":0,"item":"640a6ac5-44e3-4ada-812f-839776273320","keywords":null,"link":"/360/20250223_foreign-policy-lapszemle","timestamp":"2025. február. 23. 09:00","title":"Amerikai professzor: Igen, az USA immár Európa ellensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db9c32e-faf2-4341-8ceb-a00b31b2b9f3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 77 éves írót három éve súlyosan megsebesítette egy libanoni származású fiatal egy irodalmi fesztiválon, a bíróság akár 25 év börtönre ítélheti.","shortLead":"A 77 éves írót három éve súlyosan megsebesítette egy libanoni származású fiatal egy irodalmi fesztiválon, a bíróság...","id":"20250221_Gyilkossagi-kiserletben-bunosnek-talaltak-Salman-Rushdie-merenylojet-irodalom-eskudtszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1db9c32e-faf2-4341-8ceb-a00b31b2b9f3.jpg","index":0,"item":"bce360a0-1cd3-4209-9dd2-2dae827304e6","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Gyilkossagi-kiserletben-bunosnek-talaltak-Salman-Rushdie-merenylojet-irodalom-eskudtszek","timestamp":"2025. február. 21. 22:00","title":"Gyilkossági kísérletben bűnösnek találták Salman Rushdie merénylőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai vezető nem engedheti meg magának, hogy lyukra fusson, mert ha békediktátum sül ki az egészből, akkor ő pont olyan gyengének látszik, mintha egyáltalán nem sikerülne megállapodnia – írja a lap főszerkesztője.","shortLead":"Az amerikai vezető nem engedheti meg magának, hogy lyukra fusson, mert ha békediktátum sül ki az egészből, akkor ő pont...","id":"20250222_Neue-Zurcher-Zeitung-trump-putyin-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584.jpg","index":0,"item":"9a15f56e-2742-4606-a119-6b03ac43cddc","keywords":null,"link":"/360/20250222_Neue-Zurcher-Zeitung-trump-putyin-lapszemle","timestamp":"2025. február. 22. 10:00","title":"Neue Zürcher Zeitung: Európának tényleg nem Trump a legnagyobb problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Spiegel Putyin washingtoni beépített embereiről ír, a Süddeutsche Zeitung a techguruk pálfordulásáról, az Independent arról, hogyan lehet legyűrni az AfD-t. Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"A Spiegel Putyin washingtoni beépített embereiről ír, a Süddeutsche Zeitung a techguruk pálfordulásáról, az Independent...","id":"20250223_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"826c6948-0156-4d1c-85ac-bf76e03bffe6","keywords":null,"link":"/360/20250223_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 23. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Nem az AfD a legnagyobb veszély a jogállamra, hanem Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]