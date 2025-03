Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"18e8fac9-d689-4077-8340-b5f7fbb9c2b6","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Korlátozza a LIFE program felhasználhatóságát civil lobbitevékenységre Brüsszel. Ez azért különösen problémás, mert a nagyvállalatok feneketlen lobbibüdzséivel szemben a zöld civilek nagyságrendekkel kisebb forrásokkal rendelkeznek.","shortLead":"Korlátozza a LIFE program felhasználhatóságát civil lobbitevékenységre Brüsszel. Ez azért különösen problémás, mert...","id":"20250228_life-lobbi-pulse-zold-ngo-exc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18e8fac9-d689-4077-8340-b5f7fbb9c2b6.jpg","index":0,"item":"86926681-e69c-4177-b96f-167f27a76bfd","keywords":null,"link":"/eurologus/20250228_life-lobbi-pulse-zold-ngo-exc","timestamp":"2025. február. 28. 15:31","title":"Nem csak a populisták, maga Brüsszel is alááshatja a zöld civil szervezetek működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de368285-c6e7-421b-9d1b-1b9d45f63217","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Intuitive Machines űripari magáncég szerdán elindította második holdküldetését, amely keretében a NASA tudományos berendezéseit juttatja el a Holdra.","shortLead":"Az amerikai Intuitive Machines űripari magáncég szerdán elindította második holdküldetését, amely keretében a NASA...","id":"20250227_intuitive-machines-athena-holdszonda-inditas-leszalloegyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de368285-c6e7-421b-9d1b-1b9d45f63217.jpg","index":0,"item":"c2d26be0-63cb-4d70-a459-4ce6ede2d238","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_intuitive-machines-athena-holdszonda-inditas-leszalloegyseg","timestamp":"2025. február. 27. 16:03","title":"Videó: útnak indult a második privát holdszonda, amely 4G-t is visz a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe116d1-02ba-4612-b114-9fb065ea0b15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felnőtt magyar lakosság fele azonban elsősorban Oroszországot okolja az ukrajnai háborúért.","shortLead":"A felnőtt magyar lakosság fele azonban elsősorban Oroszországot okolja az ukrajnai háborúért.","id":"20250227_Foleg-a-fideszesek-es-a-Mi-Hazank-szavazoi-hibaztatjak-Ukrajnat-a-haboruert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbe116d1-02ba-4612-b114-9fb065ea0b15.jpg","index":0,"item":"d791cf82-e4a6-444e-b7dd-7cb196a4c1f4","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Foleg-a-fideszesek-es-a-Mi-Hazank-szavazoi-hibaztatjak-Ukrajnat-a-haboruert","timestamp":"2025. február. 27. 14:07","title":"Főleg a fideszesek és a Mi Hazánk szavazói hibáztatják Ukrajnát a háborúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még egyszerűbb lett a személyes adatok törlése a Google-ből: már közvetlenül a találati oldalról is indíthatja a törlési kérelmet, akinek valahová kikerült a telefonszáma, lakcíme, vagy más érzékeny adata.","shortLead":"Még egyszerűbb lett a személyes adatok törlése a Google-ből: már közvetlenül a találati oldalról is indíthatja...","id":"20250228_google-szemelyes-adatok-torlese-kerelem-egyszerusites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c.jpg","index":0,"item":"80b31f53-4acf-4756-b993-2e6f9e324fdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_google-szemelyes-adatok-torlese-kerelem-egyszerusites","timestamp":"2025. február. 28. 08:03","title":"Kikerült a netre a telefonszáma vagy a lakcíme? Így töröltetheti a Google-ből, hogy ne találják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21382811-f7e1-4530-85ef-0df59d166a92","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Matolcsy György 12 év után búcsúzik a jegybanktól. Első ciklusában a kormányzati gazdaságpolitika szekerét tolta, a másodikban a kigyulladt szekeret oltotta kisebb-nagyobb hibákkal, nagy árat fizetve.","shortLead":"Matolcsy György 12 év után búcsúzik a jegybanktól. Első ciklusában a kormányzati gazdaságpolitika szekerét tolta...","id":"20250228_hvg-matolcsy-gyorgy-mnb-elnok-janusarcu-gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21382811-f7e1-4530-85ef-0df59d166a92.jpg","index":0,"item":"74538947-e648-4078-9c90-2efec9a23019","keywords":null,"link":"/360/20250228_hvg-matolcsy-gyorgy-mnb-elnok-janusarcu-gyorgy","timestamp":"2025. február. 28. 09:30","title":"Számvetés Matolcsy Györgyről: néhány hibáját sokáig emlegetni fogjuk, ahogy az Orbán elleni harcát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f1c0ef-f3b7-434d-944b-ad9186be6bc8","c_author":"Székács Linda","category":"elet","description":"Nemrég a Super Bowl-döntő szünetében adtak le 90 másodperces méregdrága reklámot a szcientológusok, de több európai országot is megtaláltak kampányukkal az elmúlt hetekben. Az egyház Los Angeles-i központjánál érdeklődtünk a kampány rendeltetéséről, enyhén fenyegető választ kaptunk.","shortLead":"Nemrég a Super Bowl-döntő szünetében adtak le 90 másodperces méregdrága reklámot a szcientológusok, de több európai...","id":"20250227_szcientologia-plakatok-budapesten-xenu-urleny-vallas-super-bowl-ellentmondasos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5f1c0ef-f3b7-434d-944b-ad9186be6bc8.jpg","index":0,"item":"639d1770-00b8-41b8-bade-31b2da3d7a14","keywords":null,"link":"/elet/20250227_szcientologia-plakatok-budapesten-xenu-urleny-vallas-super-bowl-ellentmondasos","timestamp":"2025. február. 27. 17:50","title":"Kegyetlenül meggyilkolt űrlények lelke lakozik bennünk – ebben is hisznek a Budapesten reklámozó szcientológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392df638-2be2-4bad-8092-34d2d18de83f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főváros és Belváros-Lipótváros együttműködésében zöldítik, gyalogos- és kerékpárosbaráttá teszik a Kossuth Lajos utcát és a Szabad sajtó utat – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.","shortLead":"A főváros és Belváros-Lipótváros együttműködésében zöldítik, gyalogos- és kerékpárosbaráttá teszik a Kossuth Lajos...","id":"20250227_Megujul-Budapest-fo-utvonala-a-Kossuth-Lajos-utca-es-a-Szabad-sajto-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/392df638-2be2-4bad-8092-34d2d18de83f.jpg","index":0,"item":"e62bfbb7-2234-41a4-9022-96d41f25fcb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Megujul-Budapest-fo-utvonala-a-Kossuth-Lajos-utca-es-a-Szabad-sajto-ut","timestamp":"2025. február. 27. 18:16","title":"Megújul Budapest belvárosának fő útvonala, a Kossuth Lajos utca és a Szabad sajtó út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbb8c6c-7187-4b7c-9bec-7fcc3a7ee912","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"V8-as különlegességek kerülnek ki a trollhattani üzemből. ","shortLead":"V8-as különlegességek kerülnek ki a trollhattani üzemből. ","id":"20250227_Saab-svedorszagi-gyar-AC-Cobra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcbb8c6c-7187-4b7c-9bec-7fcc3a7ee912.jpg","index":0,"item":"1f3538ca-5542-4300-a01b-f5e94314aadf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_Saab-svedorszagi-gyar-AC-Cobra","timestamp":"2025. február. 27. 12:04","title":"Visszatért az élet a Saab svédországi gyárába, ahol nem akármilyen autók készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]