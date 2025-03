Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Biztonsági veszély miatt azonnal meg kell szabadulni 16 bővítménytől, mert félő, hogy csaláshoz vezet a használatuk. ","shortLead":"Biztonsági veszély miatt azonnal meg kell szabadulni 16 bővítménytől, mert félő, hogy csaláshoz vezet a használatuk. ","id":"20250303_google-chrome-bongeszo-veszelyes-bovitmenyek-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9.jpg","index":0,"item":"ec3754b7-1253-4307-a9b7-e5b1027eab94","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_google-chrome-bongeszo-veszelyes-bovitmenyek-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. március. 03. 19:03","title":"3,2 millióan lehetnek veszélyben, azonnal törölni kell ezeket a bővítményeket a Chrome böngészőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456cd776-e92c-435c-a40b-75f1dda8ad7a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nyomott vasárnap.","shortLead":"Nyomott vasárnap.","id":"20250302_vasarnap-idojaras-elorejelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/456cd776-e92c-435c-a40b-75f1dda8ad7a.jpg","index":0,"item":"79f58aab-3ff6-4192-8360-e033c82cfbb8","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_vasarnap-idojaras-elorejelzes","timestamp":"2025. március. 02. 08:30","title":"Felhős, enyhe időnk lesz, de van, ahol az ég is leszakadhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2e10bb-cef3-487a-ac12-f79497ddeb35","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"László András felvette a kapcsolatot az amerikai partnerekkel, az a célja, hogy mielőbb kiutazhasson.","shortLead":"László András felvette a kapcsolatot az amerikai partnerekkel, az a célja, hogy mielőbb kiutazhasson.","id":"20250302_A-magyar-USAID-kormanybiztos-mar-nagyon-szeretne-levagdosni-a-Magyarorszagra-bejott-korrupcios-csapokat-Laszlo-Andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb2e10bb-cef3-487a-ac12-f79497ddeb35.jpg","index":0,"item":"195403de-5e3d-4cf8-8ab6-d73bbde1e374","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_A-magyar-USAID-kormanybiztos-mar-nagyon-szeretne-levagdosni-a-Magyarorszagra-bejott-korrupcios-csapokat-Laszlo-Andras","timestamp":"2025. március. 02. 11:44","title":"A magyar USAID-kormánybiztos már nagyon szeretné levagdosni a \"Magyarországra bejött korrupciós csápokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael további túszok szabadon engedését akarja, és szerinte ez csak szimbolikus lépés, mert a Hamász raktárai tele vannak a tűzszünet negyvenkét napja alatt felhalmozott árukkal.","shortLead":"Izrael további túszok szabadon engedését akarja, és szerinte ez csak szimbolikus lépés, mert a Hamász raktárai tele...","id":"20250302_Elkezdodott-a-Ramadan-mire-Izrael-leallitotta-a-humanitarius-segelyeket-a-Gazai-ovezetbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4.jpg","index":0,"item":"cd40174d-3f06-4745-82af-908fcc1b0599","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_Elkezdodott-a-Ramadan-mire-Izrael-leallitotta-a-humanitarius-segelyeket-a-Gazai-ovezetbe","timestamp":"2025. március. 02. 10:39","title":"Elkezdődött a Ramadán, mire Izrael leállította a humanitárius segélyeket a Gázai övezetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Negyedik alkalommal nyílik meg a Városi Civil Alap pénzcsapja, 4,8 milliárd forint folyik ki rajta – sejthető, hova.","shortLead":"Negyedik alkalommal nyílik meg a Városi Civil Alap pénzcsapja, 4,8 milliárd forint folyik ki rajta – sejthető, hova.","id":"20250303_fideszes-civilek-varosi-civil-alap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd.jpg","index":0,"item":"bbeeab9f-562d-49ac-bd0b-2368dc22ebfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_fideszes-civilek-varosi-civil-alap","timestamp":"2025. március. 03. 09:04","title":"Újraindítja a Fidesz a közpénzosztást az állítólagos civiljeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Én is szeretem a Bitcoint és az Ethereumot, írta Trump, meg is lett az eredménye.","shortLead":"Én is szeretem a Bitcoint és az Ethereumot, írta Trump, meg is lett az eredménye.","id":"20250303_Trump-strategiai-tartalekalap-kriptovalutak-bitcoin-ethereum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e.jpg","index":0,"item":"0b1cdc3d-f57f-4f1f-be36-14ba8396ccca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_Trump-strategiai-tartalekalap-kriptovalutak-bitcoin-ethereum","timestamp":"2025. március. 03. 08:03","title":"Bejelentette Trump, hogy stratégiai tartalékalapot hoz létre kriptovalutákból, meg is lódult a bitcoin árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bbc049-fc88-4d58-af9c-fb8544e1793b","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Úgy győzött hetesekkel a Ferencváros, hogy a kapusparádét hozó meccsen csupán egyszer vezetett, a legelején.","shortLead":"Úgy győzött hetesekkel a Ferencváros, hogy a kapusparádét hozó meccsen csupán egyszer vezetett, a legelején.","id":"20250302_kezilabda-magyar-kupa-gyor-ferencvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99bbc049-fc88-4d58-af9c-fb8544e1793b.jpg","index":0,"item":"67539c6b-7c13-491e-bf82-191ebc4dee50","keywords":null,"link":"/sport/20250302_kezilabda-magyar-kupa-gyor-ferencvaros","timestamp":"2025. március. 02. 17:34","title":"Negyedszer sem bírt a Győr a Fradival a kézilabda-kupadöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4324b4b8-0e6a-4d0c-983a-6b04cd36c4f2","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"A kentaurok azért tudták ideiglenesen elfoglalni az emberek világát, mert az emberek nem hitték el, hogy a kentaurok a valóságban is léteznek – így reflektál Péterfy Gergely a hét legfontosabb világpolitikai eseményére. Az írót Az én hetem című sorozatunkban kértük fel arra, írja le, hogyan élte meg az elmúlt napokat. Ehhez most a következő szavakból meríthetett ihletet: ","shortLead":"A kentaurok azért tudták ideiglenesen elfoglalni az emberek világát, mert az emberek nem hitték el, hogy a kentaurok...","id":"20250302_az-en-hetem-peterfy-gergely-hogyan-csapjuk-agyon-a-kentaurt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4324b4b8-0e6a-4d0c-983a-6b04cd36c4f2.jpg","index":0,"item":"78a007a7-7c92-45fe-b6b6-d120cfe94d75","keywords":null,"link":"/360/20250302_az-en-hetem-peterfy-gergely-hogyan-csapjuk-agyon-a-kentaurt","timestamp":"2025. március. 02. 17:30","title":"Az én hetem Péterfy Gergellyel: Hogyan csapjuk agyon a kentaurt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]