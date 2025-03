Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Viking felfedezők, egykori betelepülők, norvég meteorológusok és egy hazaáruló után most Donald Trump gondolja úgy, hogy kell neki Grönland. De hogyan kerültek oda a dánok, akiké a sziget több mint 600 éve?","shortLead":"Viking felfedezők, egykori betelepülők, norvég meteorológusok és egy hazaáruló után most Donald Trump gondolja úgy...","id":"20250309_voros-erik-gronland-norvegia-dania-usa-quisling-hitler-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92.jpg","index":0,"item":"30842e8e-9e37-45f7-bc32-0046987d30eb","keywords":null,"link":"/360/20250309_voros-erik-gronland-norvegia-dania-usa-quisling-hitler-trump","timestamp":"2025. március. 09. 13:30","title":"Vörös Eriktől a norvég meteorológusokig, avagy mit keresnek Grönlandon a dánok, akiket Trump kipenderítene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732b3083-4eb9-4936-ab57-66660278ed2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emlékszik az első születésnapjára? Esetleg első lépéseire? Nem véletlen, ha nemmel válaszolt, ugyanis az agyunk nem képes kisgyerekkori emlékeinket visszaidézni. Az pedig, hogy mikori az első emlékünk, több tényezőn múlik.","shortLead":"Emlékszik az első születésnapjára? Esetleg első lépéseire? Nem véletlen, ha nemmel válaszolt, ugyanis az agyunk nem...","id":"20250309_elso-emlekek-miert-nem-emlekszunk-kisgyerekkorunk-esemenyeire-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/732b3083-4eb9-4936-ab57-66660278ed2e.jpg","index":0,"item":"1e9697fd-5e31-407a-9c02-a4760a09bb56","keywords":null,"link":"/elet/20250309_elso-emlekek-miert-nem-emlekszunk-kisgyerekkorunk-esemenyeire-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 08:00","title":"Miért nem emlékszünk kisgyerekkorunk eseményeire?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70058c26-fbc0-4df9-be77-8b10852ed321","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független képviselő egy 18 évvel ezelőtti beszédet játszott le, a házelnöknek ez viszont annyira nem tetszett.","shortLead":"A független képviselő egy 18 évvel ezelőtti beszédet játszott le, a házelnöknek ez viszont annyira nem tetszett.","id":"20250310_kover-laszlo-orban-viktor-hadhazy-akos-trollkodas-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70058c26-fbc0-4df9-be77-8b10852ed321.jpg","index":0,"item":"e6572816-e885-4a03-ae16-134123bf1325","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_kover-laszlo-orban-viktor-hadhazy-akos-trollkodas-birsag","timestamp":"2025. március. 10. 07:33","title":"Kövér ismét lecsapott: hétmilliós bírságot szabott ki Hadházyra az Orbán elleni trollkodásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26bdeff3-5f9d-4713-b21c-848130009521","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Eddig nem látott képeket osztott meg a Rihanna a nemzetközi nőnapon. A kozmetikai márkáját is sikeresen futtató, ünnepelt énekesnő azt írta, két gyereke születése volt élete legnagyszerűbb teljesítménye.","shortLead":"Eddig nem látott képeket osztott meg a Rihanna a nemzetközi nőnapon. A kozmetikai márkáját is sikeresen futtató...","id":"20250309_Rihanna-nonap-szules-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26bdeff3-5f9d-4713-b21c-848130009521.jpg","index":0,"item":"1066bb68-3fa8-4ca6-b3dd-9501fc60c80f","keywords":null,"link":"/kultura/20250309_Rihanna-nonap-szules-fotok","timestamp":"2025. március. 09. 14:53","title":"Rihanna sosem látott szülés utáni fotóival ünnepelte a nőnapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ee045d-de8f-4f5f-9c5a-fa79d065a6ac","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Milliárdokat spórolna meg Magyarország, ha Orbán Viktor nem erőltetné a véleménynyilvánító szavazást, hiszen a Medián friss mérése szerint a helyzet egyértelmű: a felnőtt lakosság 56 százaléka elutasítja Ukrajna EU-tagságát. A svájci népszavazások azonban azt tanítják: volna értelme beszélni róla.","shortLead":"Milliárdokat spórolna meg Magyarország, ha Orbán Viktor nem erőltetné a véleménynyilvánító szavazást, hiszen a Medián...","id":"20250310_median-felmeres-magyarok-tobbsege-elutasitja-Ukrajna-EU-tagsagat-kozvelemeny-Orban-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ee045d-de8f-4f5f-9c5a-fa79d065a6ac.jpg","index":0,"item":"e7d6ff4d-d5fe-4639-97a9-acbc8bf7ae61","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_median-felmeres-magyarok-tobbsege-elutasitja-Ukrajna-EU-tagsagat-kozvelemeny-Orban-kormany-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 06:01","title":"A magyarok többsége elutasítja Ukrajna EU-tagságát, erről szavazni csak akkor érdemes, ha érvek is elhangzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5887b094-ac39-461a-970a-e761f73e5e8a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem meglepő, hogy a hímzett blúzos, nagycsaládos, mezei naplementés idill különdíjat is kapott.","shortLead":"Nem meglepő, hogy a hímzett blúzos, nagycsaládos, mezei naplementés idill különdíjat is kapott.","id":"20250309_Mesterseges-intelligencia-keszitette-fotoval-trollkodtak-meg-Novak-Elod-kismama-szepsegversenyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5887b094-ac39-461a-970a-e761f73e5e8a.jpg","index":0,"item":"5ab2f2bb-7852-489b-9968-cf1d521154d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Mesterseges-intelligencia-keszitette-fotoval-trollkodtak-meg-Novak-Elod-kismama-szepsegversenyet","timestamp":"2025. március. 09. 12:42","title":"Mesterséges intelligencia készítette fotóval trollkodták meg Novák Előd kismama-szépségversenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661aa02a-e19f-4bf7-83b5-f8a018ca480c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Átlátszó kérte ki az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni jegyzőkönyvét, melyet erősen cenzúrázva kaptak meg. Így is kiolvasható volt belőle az újabb hiba.","shortLead":"Az Átlátszó kérte ki az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni jegyzőkönyvét, melyet erősen cenzúrázva kaptak meg...","id":"20250310_Paks-II-ujabb-kivitelezesi-hiba-vi-munkagodor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/661aa02a-e19f-4bf7-83b5-f8a018ca480c.jpg","index":0,"item":"802b1db8-7718-43b1-8a41-a809e070537c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250310_Paks-II-ujabb-kivitelezesi-hiba-vi-munkagodor","timestamp":"2025. március. 10. 14:39","title":"Paks II.: a januárban beomlott munkagödör mellett egy másik munkagödörben is kivitelezési hiba történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nate Vance próbálta felvenni a kapcsolatot a Zelenszkijt letorkoló alelnökkel, de ő soha nem hívta vissza.","shortLead":"Nate Vance próbálta felvenni a kapcsolatot a Zelenszkijt letorkoló alelnökkel, de ő soha nem hívta vissza.","id":"20250310_nate-vance-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c.jpg","index":0,"item":"89ae6190-fd11-424a-b9e9-590a84fcb7bb","keywords":null,"link":"/elet/20250310_nate-vance-ukran-haboru","timestamp":"2025. március. 10. 13:42","title":"J. D. Vance unokatestvére az ukrán hadseregben harcolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]