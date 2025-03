Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"44fdd9c3-b9d3-4f4b-8118-2af451d346e8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Képzeljen el egy sötétben fluoreszkáló, világító bútort, vagy azt, hogy fényesek éjszaka a közeli park fái! Svájci tudósok egészen jól állnak ennek megvalósításával.","shortLead":"Képzeljen el egy sötétben fluoreszkáló, világító bútort, vagy azt, hogy fényesek éjszaka a közeli park fái! Svájci...","id":"20250318_hvg-sotetben-vilagito-fa-butor-gomba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44fdd9c3-b9d3-4f4b-8118-2af451d346e8.jpg","index":0,"item":"8109a773-da59-4b3b-a46b-4b450b6732ae","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-sotetben-vilagito-fa-butor-gomba","timestamp":"2025. március. 18. 12:00","title":"Sötétben világító fák, otthon világító bútorok jöhetnek – és még értelmük is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d45941-cb47-4d9f-8e01-2e3ab25dd8ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éveken keresztül fújt ki fekete port magából a gödi Samsung-gyár több szellőzője.","shortLead":"Éveken keresztül fújt ki fekete port magából a gödi Samsung-gyár több szellőzője.","id":"20250317_Nyomozas-indult-a-godi-Samsung-gyarbol-szallo-fekete-por-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6d45941-cb47-4d9f-8e01-2e3ab25dd8ef.jpg","index":0,"item":"bf39a3b0-8a48-4175-a9e0-25b4d788f201","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Nyomozas-indult-a-godi-Samsung-gyarbol-szallo-fekete-por-ugyeben","timestamp":"2025. március. 17. 12:59","title":"Nyomozás indult a gödi Samsung-gyárból szálló fekete por ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708eb2a8-5689-491d-a763-94a23cf8dac7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük droghasználatra buzdító, keresztényellenes műsort vitt színpadra az önkormányzat.","shortLead":"Szerintük droghasználatra buzdító, keresztényellenes műsort vitt színpadra az önkormányzat.","id":"20250318_marcius-15-hegyvidek-12-ik-kerulet-iskola-igazgatok-Kovacs-Gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/708eb2a8-5689-491d-a763-94a23cf8dac7.jpg","index":0,"item":"c32d5567-395b-44ea-94f6-fa3322512ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_marcius-15-hegyvidek-12-ik-kerulet-iskola-igazgatok-Kovacs-Gergely","timestamp":"2025. március. 18. 14:05","title":"Háborúpárti volt az állami iskolák igazgatói szerint Kovács Gergelyék március 15-i műsora, levelet írtak a polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5722bbff-d096-4cd7-8d80-31a626176d5c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Petko Gancsevet azzal fogadta a felesége, hogy bemondta a tévé a halálhírét.","shortLead":"Petko Gancsevet azzal fogadta a felesége, hogy bemondta a tévé a halálhírét.","id":"20250318_gyaszszunet-futballista-bulgaria-arda-levszki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5722bbff-d096-4cd7-8d80-31a626176d5c.jpg","index":0,"item":"4d4151aa-d671-48f0-832d-f1c6bec0e663","keywords":null,"link":"/elet/20250318_gyaszszunet-futballista-bulgaria-arda-levszki","timestamp":"2025. március. 18. 12:54","title":"Gyászszünetet tartottak egy futballista emlékére, pedig nem is halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal jelezték, hogy a törvényjavaslat ellenére is terveznek az idei eseménnyel.","shortLead":"Egyúttal jelezték, hogy a törvényjavaslat ellenére is terveznek az idei eseménnyel.","id":"20250317_Pride-szervezok-reakcio-felvonulas-betiltas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"9ee95ae7-7f84-4016-a06f-3102c08a9513","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Pride-szervezok-reakcio-felvonulas-betiltas-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 13:42","title":"„Ez nem gyermekvédelem, hanem fasizmus” – megszólaltak a Pride szervezői a rendezvényt betiltó törvényjavaslatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5af4785-7d6f-420c-942f-0f3c7ca3aa20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban terrorizmus miatt elítélt, majd kegyelemmel szabadult férfi nem ismerte el bűnösségét a keddi előkészítő ülésen.","shortLead":"A korábban terrorizmus miatt elítélt, majd kegyelemmel szabadult férfi nem ismerte el bűnösségét a keddi előkészítő...","id":"20250318_Budahazy-Gyorgy-Pride-Hatter-Tarsasag-gyuloletbuncselekmeny-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5af4785-7d6f-420c-942f-0f3c7ca3aa20.jpg","index":0,"item":"9bf66a6b-7ddb-4f03-a813-46779e19b46c","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Budahazy-Gyorgy-Pride-Hatter-Tarsasag-gyuloletbuncselekmeny-targyalas","timestamp":"2025. március. 18. 12:40","title":"Ügyvédje szerint már nem aktuális, hogy gyűlölet-bűncselekménnyel vádolják Budaházyt, mert a kormány épp most tiltja be a Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79451ca-dac9-4086-a8ea-7c731bd39394","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nőnek az illetékes vizsgálóbizottság már tavaly engedélyezte az eutanáziát, de apja jogi úton megpróbálta megakadályozni a végrehajtását.","shortLead":"A nőnek az illetékes vizsgálóbizottság már tavaly engedélyezte az eutanáziát, de apja jogi úton megpróbálta...","id":"20250317_spanyolorszag-eutanazia-birosagi-jovahagyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e79451ca-dac9-4086-a8ea-7c731bd39394.jpg","index":0,"item":"e0685328-e5e5-45ab-b578-693dfaf15b04","keywords":null,"link":"/elet/20250317_spanyolorszag-eutanazia-birosagi-jovahagyas","timestamp":"2025. március. 17. 17:14","title":"Bíróság hagyta jóvá egy 24 éves nő eutanázia iránti kérelmét Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormánykedvenc New Land Media és a Media Dynamics Kft. nem először nyeri meg a feladatot, de most kétszer annyit költhetnek az ország külföldi reklámozására, mint legutóbb.","shortLead":"A kormánykedvenc New Land Media és a Media Dynamics Kft. nem először nyeri meg a feladatot, de most kétszer annyit...","id":"20250317_24-milliard-reklam-Balasy-Magyarorszag-New-Land-Media-Media-Dynamics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40.jpg","index":0,"item":"1ada537b-a152-4694-bf65-0dde7c4099ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_24-milliard-reklam-Balasy-Magyarorszag-New-Land-Media-Media-Dynamics","timestamp":"2025. március. 17. 12:45","title":"24 milliárdos keretből reklámozhatják Balásyék Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]