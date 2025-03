Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"856b2234-56f1-4b14-ad91-b6620a08af44","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A meddőségi specialista céget alapított.","shortLead":"A meddőségi specialista céget alapított.","id":"20250320_hvg-cegvilag-vesztergom-dora-ladymed-pro-az-allami-lombikbebiprogram-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/856b2234-56f1-4b14-ad91-b6620a08af44.jpg","index":0,"item":"14c72903-6474-4f45-9b7c-adc68b5caa2c","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-cegvilag-vesztergom-dora-ladymed-pro-az-allami-lombikbebiprogram-utan","timestamp":"2025. március. 20. 06:15","title":"Kiderült, hogyan folytatja Vesztergom Dóra, miután távozott az állami lombikrendszer éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2588a521-ce3f-4cf9-9ed9-e40f327e24e1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nagyon sokféle negatív érzést válthatnak ki belőlünk az éghajlatváltozással és a természet pusztulásával kapcsolatos jelenségek, ám az ökoszorongásnak lehet pozitív hatása is a pszichénkre. Hogyan juthatunk el a solastalgiától a biofíliáig?","shortLead":"Nagyon sokféle negatív érzést válthatnak ki belőlünk az éghajlatváltozással és a természet pusztulásával kapcsolatos...","id":"20250321_Kozos-felelmunk-amit-egyutt-gyogyithatunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2588a521-ce3f-4cf9-9ed9-e40f327e24e1.jpg","index":0,"item":"e484414d-7068-4a6d-8cbd-f744873e840d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250321_Kozos-felelmunk-amit-egyutt-gyogyithatunk","timestamp":"2025. március. 21. 08:40","title":"Közös félelmünk, amit együtt gyógyíthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e060131-dde5-4298-8d83-be77f030183c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij szerint pozitív, tartalmas és őszinte telefonbeszélgetést folytattak Donald Trump amerikai elnökkel.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij szerint pozitív, tartalmas és őszinte telefonbeszélgetést folytattak Donald Trump amerikai...","id":"20250319_volodimir-zelenszkij-donald-trump-ukrajna-tuzszunet-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e060131-dde5-4298-8d83-be77f030183c.jpg","index":0,"item":"a00acbf0-c403-4e3a-b880-a2ebabcb778a","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_volodimir-zelenszkij-donald-trump-ukrajna-tuzszunet-telefon","timestamp":"2025. március. 19. 21:13","title":"Zelenszkij: Trump feltétel nélküli tűzszünetet javasolt, Ukrajna ezt támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b9e99e-a37d-4b6e-b088-7bd7fbdbda68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte azért kell megvédeni az alkotmányban egyértelmű dolgokat is, mert ezeket az alapvető értékeket is megtámadták. ","shortLead":"Szerinte azért kell megvédeni az alkotmányban egyértelmű dolgokat is, mert ezeket az alapvető értékeket is megtámadták. ","id":"20250320_szajer-jozsef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39b9e99e-a37d-4b6e-b088-7bd7fbdbda68.jpg","index":0,"item":"144b0c16-232b-4036-ba0b-e1a48c568309","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_szajer-jozsef","timestamp":"2025. március. 20. 14:42","title":"Szájer József szerint ahogy a mosógépeknél, úgy az alkotmánynál is az első időszakban jönnek elő a javítandó hibák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d684e9a4-9f0d-42a2-84de-dac62ba5cf87","c_author":"Dobszay János - Gergely Márton","category":"360","description":"Napról napra, döntésről döntésre adjuk fel az elveinket, miközben azon alkudozunk, hogy világméretű visszafordíthatatlan katasztrófa vár ránk, vagy csak az emberiség nagyját érintő súlyos katasztrófa lesz a vége. Többek között ezekről is beszélgettünk Csibi Magorral és Papp Réka Kingával a HVG Címlapsztoriban.","shortLead":"Napról napra, döntésről döntésre adjuk fel az elveinket, miközben azon alkudozunk, hogy világméretű...","id":"20250319_papp-reka-kinga-csibi-magor-interju-cimlapsztori","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d684e9a4-9f0d-42a2-84de-dac62ba5cf87.jpg","index":0,"item":"8a2dd532-ce3f-4d3e-87c9-622ffd1e1a56","keywords":null,"link":"/360/20250319_papp-reka-kinga-csibi-magor-interju-cimlapsztori","timestamp":"2025. március. 19. 15:00","title":"Ha az emberek félnek, akkor a vezetőnek tökéletesnek kell tűnnie, ennek pedig hatalmas ára van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfed19d4-30f9-48b8-b6a1-358f3f2145e8","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Három nap alatt 21 gól Oroszországban, Anglia kivégzése, az Aranycsapat legnagyobb győzelme, vagy Dzsudzsák romániai bombája.","shortLead":"Három nap alatt 21 gól Oroszországban, Anglia kivégzése, az Aranycsapat legnagyobb győzelme, vagy Dzsudzsák romániai...","id":"20250320_magyar-labdarugo-valogatott-tortenelem-legjobb-meccsei-jubileum-1000-torokorszag-nemzetek-ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfed19d4-30f9-48b8-b6a1-358f3f2145e8.jpg","index":0,"item":"0cd39822-9e63-4042-a5ed-772f6faef080","keywords":null,"link":"/sport/20250320_magyar-labdarugo-valogatott-tortenelem-legjobb-meccsei-jubileum-1000-torokorszag-nemzetek-ligaja","timestamp":"2025. március. 20. 05:15","title":"Elmerültünk a futballválogatott 999 meccses történelmében, és csillogó gyöngyszemeket találtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b161dd0a-2795-4a3b-b5d7-d079677bbece","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az ukrán elnök ugyan nem mondta ki Orbán Viktor nevét, nem említette konkrétan Magyarországot sem, de senki másra nem illik a leírás. Zelenszkij azt is megjegyezte: Európának módot kell találnia arra, hogy megakadályozzon hasonló blokkolást.","shortLead":"Az ukrán elnök ugyan nem mondta ki Orbán Viktor nevét, nem említette konkrétan Magyarországot sem, de senki másra nem...","id":"20250320_Zelenszkij_orosz-ukran-haboru_veto_orban-viktor_eu-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b161dd0a-2795-4a3b-b5d7-d079677bbece.jpg","index":0,"item":"c1c04a19-b585-4696-891d-473ed920fd44","keywords":null,"link":"/eurologus/20250320_Zelenszkij_orosz-ukran-haboru_veto_orban-viktor_eu-csucs","timestamp":"2025. március. 20. 15:46","title":"Zelenszkij üzent: Európa-ellenes, ha valaki blokkolja az uniós döntéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04968fe9-77e5-4306-9e08-063c51f64e6d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz elnök kedden több feltételhez kötötte a teljes tűzszünetet.","shortLead":"Az orosz elnök kedden több feltételhez kötötte a teljes tűzszünetet.","id":"20250319_volodimir-zelenszkij-donald-trump-targyalas-ukrajna-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04968fe9-77e5-4306-9e08-063c51f64e6d.jpg","index":0,"item":"b4aa5271-cc75-4ef7-a1f9-1677beb917e9","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_volodimir-zelenszkij-donald-trump-targyalas-ukrajna-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 19. 12:39","title":"Putyin után Zelenszkijjel tárgyal telefonon Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]