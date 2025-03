Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56b3b89f-8ce6-49a4-abf2-42f991328873","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"JD Vance felesége kutyaszánversenyre megy Grönlandra, majd Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó is a szigetre látogat. ","shortLead":"JD Vance felesége kutyaszánversenyre megy Grönlandra, majd Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó is a szigetre látogat. ","id":"20250324_gronland-trump-usha-vance-mike-waltz-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56b3b89f-8ce6-49a4-abf2-42f991328873.jpg","index":0,"item":"77105c85-0557-48f4-b628-1f562c7a3226","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_gronland-trump-usha-vance-mike-waltz-latogatas","timestamp":"2025. március. 24. 12:38","title":"A grönlandiak már unják, hogy Trump emberei egymásnak adják náluk a kilincset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d704ca8-ae8c-4c38-96de-52386ec75155","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250323_orban-viktor-poloska-ukrajna-siklobomba-penteki-mutetek-amazon-rendeles-atveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d704ca8-ae8c-4c38-96de-52386ec75155.jpg","index":0,"item":"0f76cf8b-e837-4adb-93e6-7f0879fc9b9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250323_orban-viktor-poloska-ukrajna-siklobomba-penteki-mutetek-amazon-rendeles-atveres","timestamp":"2025. március. 23. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült egy fontos szám Orbán Viktor poloskáiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Kihúzták a tizenkettedik heti számokat. ","shortLead":"Kihúzták a tizenkettedik heti számokat. ","id":"20250322_Otoslotto-ezek-voltak-a-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab.jpg","index":0,"item":"2ae5b8b7-a182-4359-a6ba-a1edb995969e","keywords":null,"link":"/elet/20250322_Otoslotto-ezek-voltak-a-nyeroszamok","timestamp":"2025. március. 22. 19:56","title":"Ötöslottó: ezek voltak a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 53 éves férfit gyanúsítanak.","shortLead":"Egy 53 éves férfit gyanúsítanak.","id":"20250323_Megoltek-egy-not-Rackereszturon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"b2059c23-07d7-449b-a70c-a192e7651a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Megoltek-egy-not-Rackereszturon","timestamp":"2025. március. 23. 06:48","title":"Megöltek egy nőt Ráckeresztúron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d095a6-1c86-418d-b553-feb2300da840","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik a Stellantis olasz márkájának második generációs Stelvio szabadidő-autója.","shortLead":"Hamarosan érkezik a Stellantis olasz márkájának második generációs Stelvio szabadidő-autója.","id":"20250324_ime-a-teljesen-uj-alfa-romeo-stelvio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8d095a6-1c86-418d-b553-feb2300da840.jpg","index":0,"item":"13089a39-1c31-40bd-b4d5-cf139876a4ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_ime-a-teljesen-uj-alfa-romeo-stelvio","timestamp":"2025. március. 24. 07:21","title":"Íme a teljesen új Alfa Romeo Stelvio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73c2ab3-22b6-4b6a-95c7-1a5a3009dc66","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza nem indult, így borítékolható volt a DK-s jelölt győzelme.","shortLead":"A Tisza nem indult, így borítékolható volt a DK-s jelölt győzelme.","id":"20250323_idokozi-ujpest-varju-laszlo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f73c2ab3-22b6-4b6a-95c7-1a5a3009dc66.jpg","index":0,"item":"d3d8f77e-e3de-466b-8ece-9f63a70c283a","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_idokozi-ujpest-varju-laszlo-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 20:06","title":"Varju László nyerte az újpesti időközi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d96f3a7-c6e7-4789-b336-531d69066321","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A mai világban megszokott fülesektől eltérő kialakítással bír a Huawei új fülhallgatója, és ebből fakadóan szokatlanul stabilan marad a helyén mozgás közben is. Teszten a barátságos árú Huawei FreeArc, ami a futók, biciklizők és más sportot űzők figyelmét is felkeltheti.","shortLead":"A mai világban megszokott fülesektől eltérő kialakítással bír a Huawei új fülhallgatója, és ebből fakadóan szokatlanul...","id":"20250324_huawei-freearc-nyitott-fulhallgato-open-fit-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d96f3a7-c6e7-4789-b336-531d69066321.jpg","index":0,"item":"11d708ca-0a53-4b99-90fc-05c56b689eb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_huawei-freearc-nyitott-fulhallgato-open-fit-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 24. 07:37","title":"Ez a fülhallgató rázós helyzetben sem fog kiesni – teszten a Huawei FreeArc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9952ec85-a7e3-4349-9aea-6520175de507","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korrupciós ügyben letartóztatott Völner Pál családjával is üzletelő Abronits Róbert egy első kerületi, milliárdos értékű ingatlanba fektette annak a pénznek egy részét, amit a Duna Aszfalt tulajdonosa fizetett az építőipari érdekeltségeiért.","shortLead":"A korrupciós ügyben letartóztatott Völner Pál családjával is üzletelő Abronits Róbert egy első kerületi, milliárdos...","id":"20250324_Szijj-Laszlo-Abronits-Robert-ingatlan-gyorskocsi-utca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9952ec85-a7e3-4349-9aea-6520175de507.jpg","index":0,"item":"9b4fcb50-c195-44a7-ab23-9dc9af38ab1e","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_Szijj-Laszlo-Abronits-Robert-ingatlan-gyorskocsi-utca","timestamp":"2025. március. 24. 09:47","title":"Ingatlanokba fekteti vagyonát az esztergomi vállalkozó, aki Szijj Lászlónak adta el építőipari cégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]