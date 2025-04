Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0755cba8-fc72-410a-9d1b-52825b0fc747","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Patriot rakétaütegekhez a logisztikai és a műszaki támogatás, illetve a kiképzés kerül ennyibe.","shortLead":"A Patriot rakétaütegekhez a logisztikai és a műszaki támogatás, illetve a kiképzés kerül ennyibe.","id":"20250331_ketmilliard-dollaros-szerzodes-lengyelorszag-usa-raketavedelmi-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0755cba8-fc72-410a-9d1b-52825b0fc747.jpg","index":0,"item":"dbd6a4e0-f6bd-4fe8-919b-053ee4dec84a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_ketmilliard-dollaros-szerzodes-lengyelorszag-usa-raketavedelmi-rendszer","timestamp":"2025. március. 31. 17:22","title":"Kétmilliárd dolláros szerződést írt alá Lengyelország és az USA rakétavédelmi rendszerekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzéki pártok időt kérnek a felkészüléshez, de egyes források szerint az ukrán elnök már akár júliusban is a szavazóurnák elé hívná az ukránokat.","shortLead":"Az ellenzéki pártok időt kérnek a felkészüléshez, de egyes források szerint az ukrán elnök már akár júliusban is...","id":"20250401_Zelenszkij-valasztasok-USA-Oroszorszag-Ukrajna-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93.jpg","index":0,"item":"62245adf-481b-48b5-b456-dc3572496152","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Zelenszkij-valasztasok-USA-Oroszorszag-Ukrajna-beke","timestamp":"2025. április. 01. 10:32","title":"Zelenszkij kiadta, hogy szervezzék meg a választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c912d96e-56fe-4ac2-b14d-79be398d55e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 16-án a mozikban is megnézhetjük a Nándorfehérvár ostromát bemutató látványos végjátékot.","shortLead":"Április 16-án a mozikban is megnézhetjük a Nándorfehérvár ostromát bemutató látványos végjátékot.","id":"20250401_Moziban-is-lathato-lesz-a-Hunyadi-zaroepizodja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c912d96e-56fe-4ac2-b14d-79be398d55e6.jpg","index":0,"item":"d8fc69d5-8ab2-499c-aec3-b0e16f0c7096","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Moziban-is-lathato-lesz-a-Hunyadi-zaroepizodja","timestamp":"2025. április. 01. 15:13","title":"Moziban is látható lesz a Hunyadi elképesztő látványt ígérő záróepizódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0bc45da-9e50-4947-9c92-4e0f1703d43f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A fiatal nő a császármetszés után néhány órával agyvérzést kapott – értesült az RTL Híradó. ","shortLead":"A fiatal nő a császármetszés után néhány órával agyvérzést kapott – értesült az RTL Híradó. ","id":"20250331_csaszarmetszes-agyverzes-kismama-halal-nyiregyhaza-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0bc45da-9e50-4947-9c92-4e0f1703d43f.jpg","index":0,"item":"b30356a2-35b6-4b01-8e4f-5a19329c8805","keywords":null,"link":"/elet/20250331_csaszarmetszes-agyverzes-kismama-halal-nyiregyhaza-korhaz","timestamp":"2025. március. 31. 19:30","title":"Szülés után meghalt egy 22 éves kismama a nyíregyházi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41ed8a5-5478-4fc9-b614-c9b3b564731e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A humorista arról írt a Facebookon, hogy nem tudott kibérelni egy termet Debrecenben az októberi fellépéséhez.","shortLead":"A humorista arról írt a Facebookon, hogy nem tudott kibérelni egy termet Debrecenben az októberi fellépéséhez.","id":"20250331_bruti-debrecen-humorista-voke-politika-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e41ed8a5-5478-4fc9-b614-c9b3b564731e.jpg","index":0,"item":"06d32d06-0830-4877-aff9-66987352ab05","keywords":null,"link":"/elet/20250331_bruti-debrecen-humorista-voke-politika-tiltas","timestamp":"2025. március. 31. 17:48","title":"Nem léphet fel Bruti Debrecenben, a humorista szerint politikai okok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47996a4-2192-4fda-8649-1ab97e816bf0","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A világhírű dzsesszzenész régi harcostársával, az ütőhangszeres Trilok Gurtuval lép fel április 7-én a Müpában. Jan Garbarekkel az ECM kiadóhoz fűződő sok évtizedes kapcsolatáról és a nemrég sztrókon átesett Keith Jarrettről is beszélgettünk, de mesélt arról a lemezről is, amelyikből vissza tudta fizetni a lakáshitelét, és felidézett egy életre szóló próbát is egy ausztriai kolostorban.","shortLead":"A világhírű dzsesszzenész régi harcostársával, az ütőhangszeres Trilok Gurtuval lép fel április 7-én a Müpában. Jan...","id":"20250331_hvg-mar-nem-letszukseglet-jan-garbarek-interju-mupa-koncert-szaxofonos-improvizacio-kolostor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e47996a4-2192-4fda-8649-1ab97e816bf0.jpg","index":0,"item":"783e952b-6aaf-41a8-ad7b-c2877146c29b","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-mar-nem-letszukseglet-jan-garbarek-interju-mupa-koncert-szaxofonos-improvizacio-kolostor","timestamp":"2025. március. 31. 18:52","title":"Jan Garbarek a HVG-nek: Most, hogy vészesen közeledem a nyolcvanhoz, a lemezkészítés már nem létszükséglet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6032c02-6f87-456b-a07b-65ae246eeaae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy érzi, ki akarnak velük babrálni.","shortLead":"Úgy érzi, ki akarnak velük babrálni.","id":"20250401_Hadhazy-Akos-rendorseg-tuntetes-Erzsebet-hid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6032c02-6f87-456b-a07b-65ae246eeaae.jpg","index":0,"item":"2df4efeb-49e7-4ecc-9818-2d42efa0f23d","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Hadhazy-Akos-rendorseg-tuntetes-Erzsebet-hid","timestamp":"2025. április. 01. 08:32","title":"Hadházy szerint a rendőrség „arrébb tolta” a tüntetést, hogy ne látszódjon, milyen sokan vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1762df6c-8993-4635-b38c-cd415a4e02d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden több napilapban is megjelentek a plakátok.","shortLead":"Kedden több napilapban is megjelentek a plakátok.","id":"20250401_Voks-2025-kormanyzati-hirdetes-velemenynyilvanito-szavazas-Zelenszkij-von-der-Leyen-Weber-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1762df6c-8993-4635-b38c-cd415a4e02d7.jpg","index":0,"item":"48834c7b-3dc9-4b80-b948-84ce33217285","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Voks-2025-kormanyzati-hirdetes-velemenynyilvanito-szavazas-Zelenszkij-von-der-Leyen-Weber-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 08:50","title":"„Voks 2025” – elkészült a kormányzati hirdetés a véleménynyilvánító szavazásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]