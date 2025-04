Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"01c24132-98ff-4fdb-af44-eb986b15da8f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Részt vesz és a tiltakozást fejezi ki a csütörtöki szenátusi ülésen a márciusban megalakult hallgatói érdekvédelmi csoport.","shortLead":"Részt vesz és a tiltakozást fejezi ki a csütörtöki szenátusi ülésen a márciusban megalakult hallgatói érdekvédelmi...","id":"20250402_Legyen-drama-is-Az-atgondolatlan-szakbeszuntetesek-ellen-lepnek-fel-a-karolis-bolcseszhallgatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01c24132-98ff-4fdb-af44-eb986b15da8f.jpg","index":0,"item":"f81b3469-16fa-4cb7-baf1-c919c36449ea","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_Legyen-drama-is-Az-atgondolatlan-szakbeszuntetesek-ellen-lepnek-fel-a-karolis-bolcseszhallgatok","timestamp":"2025. április. 02. 16:37","title":"Legyen dráma (is)! – Az átgondolatlan szakbeszüntetések ellen lépnek fel a károlis bölcsészhallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4c187c-352c-4c2d-8c34-a9394c3a9425","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ez annak a jele, hogy csökken az élőhelyük.","shortLead":"Ez annak a jele, hogy csökken az élőhelyük.","id":"20250401_balatonboglar-szarvasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a4c187c-352c-4c2d-8c34-a9394c3a9425.jpg","index":0,"item":"e2905d01-a24c-4471-a743-e8a62cd61dec","keywords":null,"link":"/elet/20250401_balatonboglar-szarvasok","timestamp":"2025. április. 01. 16:21","title":"Szarvasok vették birtokba Balatonboglár egyik utcáját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffb9175-075f-4a6c-940c-d25c555f2b15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadseregükkel, haditengerészetükkel és rakétaerejükkel is próbálnak ráijeszteni Tajvanra.","shortLead":"A hadseregükkel, haditengerészetükkel és rakétaerejükkel is próbálnak ráijeszteni Tajvanra.","id":"20250401_Kina-haditengereszet-hadgyakorlat-Tajvan-szigoru-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cffb9175-075f-4a6c-940c-d25c555f2b15.jpg","index":0,"item":"389c45b9-ff3f-45a6-9b0f-f602de1afa67","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Kina-haditengereszet-hadgyakorlat-Tajvan-szigoru-figyelmeztetes","timestamp":"2025. április. 01. 08:49","title":"Kína hadgyakorlatot kezdett Tajvan partjainál, és élősködőnek nevezték a sziget elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ion Iliescut és feltételezett társait emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják.","shortLead":"Ion Iliescut és feltételezett társait emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják.","id":"20250402_Nyolc-ev-utan-ismet-vadat-emelt-az-ugyeszseg-a-volt-roman-allamfo-ellen-a-banyaszjaras-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633.jpg","index":0,"item":"b3ea9d76-f810-42c3-875e-d5fef0f470c8","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_Nyolc-ev-utan-ismet-vadat-emelt-az-ugyeszseg-a-volt-roman-allamfo-ellen-a-banyaszjaras-ugyeben","timestamp":"2025. április. 02. 14:37","title":"Nyolc év után ismét vádat emelt az ügyészség a volt román államfő ellen a bányászjárás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93bdcad-6f72-4079-8ef9-c93c5469e5c6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Tovább folytatódik a rendeleti kormányzás, aminek megvannak a maga komikus momentumai is, például a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva rendelték el, hogy az Energiaügyi Minisztériumhoz kerüljön az útlevélügyek intézése. A Duma Aktuál csapata azonban nemcsak erről beszélt, hanem arról is, hogyan pecsételte meg a Magyar Rádió épületének, azon belül is székház híres atombunkerének sorsát egy kiemelt jelentőségű beruházás. Így merült fel az a kérdés, hogy mi is lenne a sorsa a Békemenet első sorának egy világégésnél. ","shortLead":"Tovább folytatódik a rendeleti kormányzás, aminek megvannak a maga komikus momentumai is, például a háborús...","id":"20250402_duma-aktual-rendeleti-kormanyzas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c93bdcad-6f72-4079-8ef9-c93c5469e5c6.jpg","index":0,"item":"bdb25149-f10b-440a-a8c6-e53b993f79b3","keywords":null,"link":"/360/20250402_duma-aktual-rendeleti-kormanyzas-video","timestamp":"2025. április. 02. 17:30","title":"A nukleáris háborúnak ellen tudott volna állni, de a NER-t nem élte túl a Magyar Rádió atombunkere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175845b5-4007-493f-a475-a7aaf5452133","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy fehér házi tisztviselő szerint a tanulmány arra az esetre készült, ha a grönlandiak önként megszavaznák az USA-hoz való csatlakozást.","shortLead":"Egy fehér házi tisztviselő szerint a tanulmány arra az esetre készült, ha a grönlandiak önként megszavaznák az USA-hoz...","id":"20250402_usa-donald-trump-gronland-feher-haz-koltseg-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/175845b5-4007-493f-a475-a7aaf5452133.jpg","index":0,"item":"874bfd1b-5eea-469f-9195-2c013950b525","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_usa-donald-trump-gronland-feher-haz-koltseg-terv","timestamp":"2025. április. 02. 08:11","title":"Trumpék már azt számolgatják, hogy mennyibe kerülne Grönland kormányzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a946d68-f99c-46da-8589-7457e9d41640","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Válaszul Steiner Kristóf felvilágosította a műsorvezetőt az interszexualitás jelenségéről.","shortLead":"Válaszul Steiner Kristóf felvilágosította a műsorvezetőt az interszexualitás jelenségéről.","id":"20250402_hajdu-peter-steiner-kristof-szexualitas-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a946d68-f99c-46da-8589-7457e9d41640.jpg","index":0,"item":"5ef62644-660d-4648-a720-9c78981977a2","keywords":null,"link":"/elet/20250402_hajdu-peter-steiner-kristof-szexualitas-pride","timestamp":"2025. április. 02. 13:51","title":"„A férfi férfi, a nő nő” – Hajdú Péter az Alaptörvényből leckéztette Steiner Kristófot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c8b362-9c67-49fa-b2ba-c2588419bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterfalvi Attila szerint sérülne az integritás és a bizalmasság elve, valamint az adatkezelő elszámoltathatóságának elve is.","shortLead":"Péterfalvi Attila szerint sérülne az integritás és a bizalmasság elve, valamint az adatkezelő elszámoltathatóságának...","id":"20250402_peterfalvi-attila-naih-bayer-zsolt-birok-tuntetes-jogellenes-listazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80c8b362-9c67-49fa-b2ba-c2588419bf9a.jpg","index":0,"item":"c256e748-3dd2-48ae-83c7-732c6d143a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_peterfalvi-attila-naih-bayer-zsolt-birok-tuntetes-jogellenes-listazas","timestamp":"2025. április. 02. 13:42","title":"Jogellenes Bayer Zsolt listázós ötlete az adatvédelmi hatóság elnöke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]