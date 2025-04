Mint arról beszámoltunk, csaknem fél évszázad után a londoni Oxford Streeten található 100 Club színpadán lépett fel ismét a Sex Pistols. Előadták többek között a Holidays In The Sun, a Pretty Vacant és a Bodies című számaikat valamint felcsendült a God Save The Queen, az 1977-es, II. Erzsébet királynő ezüstjubileuma alkalmából írt botrányos himnusz is.

A zenekar tagjai közül jelen volt Steve Jones gitáros, Paul Cook dobos és Glen Matlock basszusgitáros, hiányzott viszont John Lydon, azaz Johnny Rotten, akinek a helyére, a Gallows és a Rattlesnakes egykori frontembere, Frank Carter ugrott be. A Sex Pistolst olyan hírességek ünnepelték a helyszínen, mint Noel Gallagher, Bobby Gillespie és a Jam frontembere, Paul Weller.

Ez alkalomból a Guardian tíz kérdést szegezett Steve Jones-nak, aki nem is volt rest a maga lehengerlő stílusában válaszolni rájuk.

Arra a kérdésre, hogy van-e valamilyen trükkje, amivel bevágódik a partikon, Jones meglepő válasszal szolgált:

Szeretek az emberek orra alá szellenteni. A reakcióból könnyen megállapítható, hogy jó arc-e az illető vagy sem. Egyszer Lisa Marie Presley előtt is eleresztettem egyet. Egy Starbucks előtt üldögélt, én épp mentem befelé, akkor történt a dolog. Láttam, kiül az arcára az undor, de én csak mentem tovább. Rosszat tettem?

– zárta költői kérdéssel válaszát a Sex Pistols alaptagja.