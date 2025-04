Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e693297c-0dc9-407c-b8e8-c95432b7c420","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A több tekintetben is csalódást keltő jelenlegi AMG C 63 utódjában várhatóan nem V8-as, hanem 6 hengeres motor lesz.","shortLead":"A több tekintetben is csalódást keltő jelenlegi AMG C 63 utódjában várhatóan nem V8-as, hanem 6 hengeres motor lesz.","id":"20250409_alig-veszik-igy-tavozik-a-kinalatbol-a-4-hengeres-mercedes-amg-c-63","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e693297c-0dc9-407c-b8e8-c95432b7c420.jpg","index":0,"item":"cd92ab54-7ddd-40ce-8d0c-4bbd4facc75f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_alig-veszik-igy-tavozik-a-kinalatbol-a-4-hengeres-mercedes-amg-c-63","timestamp":"2025. április. 09. 07:59","title":"Alig veszik, így távozik a kínálatból a méregerős, de csak 4 hengeres Mercedes-AMG C 63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2678947b-c624-4292-b539-3cb0bfdd6b8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ítélet szerint James Toback forgatókönyvíró-rendező rengeteg nő ellen követett el négy évtizeden át szexuális erőszakot. ","shortLead":"Az ítélet szerint James Toback forgatókönyvíró-rendező rengeteg nő ellen követett el négy évtizeden át szexuális...","id":"20250410_40-no-vadolta-meg-szexualis-zaklatassal-17-milliard-dollart-kell-fizetnie-az-Oscar-ra-jelolt-filmesnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2678947b-c624-4292-b539-3cb0bfdd6b8d.jpg","index":0,"item":"babdd25e-046d-431f-ba17-80d133d606a6","keywords":null,"link":"/elet/20250410_40-no-vadolta-meg-szexualis-zaklatassal-17-milliard-dollart-kell-fizetnie-az-Oscar-ra-jelolt-filmesnek","timestamp":"2025. április. 10. 10:55","title":"40 nő vádolta meg szexuális zaklatással, 1,7 milliárd dollárt kell fizetnie az Oscar-díjra jelölt filmesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4f499e6-76c4-4ec5-b668-30beb135b2a2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtótájékoztatót tartott az autósport-szövetség, amelyen a tavaly tavaszi nyergesi tragédiáról és a versenyszervezést szabályozó új rendeletekről volt szó.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott az autósport-szövetség, amelyen a tavaly tavaszi nyergesi tragédiáról és a versenyszervezést...","id":"20250409_mnasz-esztergom-nyerges-rally-tragikus-baleset-szujo-zoltan-gyorsulasi-szovetseg-autoverseny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4f499e6-76c4-4ec5-b668-30beb135b2a2.jpg","index":0,"item":"6a1b76fa-4be2-4552-9362-ff642780ea2c","keywords":null,"link":"/sport/20250409_mnasz-esztergom-nyerges-rally-tragikus-baleset-szujo-zoltan-gyorsulasi-szovetseg-autoverseny","timestamp":"2025. április. 09. 16:28","title":"„Nem lehetett volna jobban csinálni” – így reagált az autósport-szövetség, miután a sajtóhoz került az öt halálos áldozattal járó ralibaleset vizsgálati eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad12acbf-f0eb-4e7b-a08d-82f4a7382f3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport olyan fehérjét azonosított, amelynek hiánya csak a hajhagymák fejlődésének egy bizonyos szakaszára van hatással. Ez viszont a haj elvesztését okozhatja. Ennél még jobb hír, hogy a felfedezés hatékony kezelést hozhat.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport olyan fehérjét azonosított, amelynek hiánya csak a hajhagymák fejlődésének egy bizonyos...","id":"20250410_hajhullas-oka-mcl-1-feherje-hajhagymak-kopaszodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad12acbf-f0eb-4e7b-a08d-82f4a7382f3f.jpg","index":0,"item":"4a503637-19e1-4e2d-ba1c-f2ceabd281fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_hajhullas-oka-mcl-1-feherje-hajhagymak-kopaszodas","timestamp":"2025. április. 10. 08:03","title":"Megtalálták a hajhullás okát, visszafordítható lehet a folyamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Utoljára 2021-ben volt ilyen olcsó az olaj, az áresés részben Trump vámjainak köszönhető.","shortLead":"Utoljára 2021-ben volt ilyen olcsó az olaj, az áresés részben Trump vámjainak köszönhető.","id":"20250409_A-vamhaboru-pozitiv-hatasa-tartosan-olcsobb-lehet-a-benzin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f.jpg","index":0,"item":"4e18a284-3800-4eba-8e26-a33233cdcb61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_A-vamhaboru-pozitiv-hatasa-tartosan-olcsobb-lehet-a-benzin","timestamp":"2025. április. 09. 19:41","title":"A vámháború pozitív hatása: tartósan olcsóbb lehet a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dfe7a0-f5d1-4339-a4d9-a2997fae4718","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Igen népszerű a kiskocsma-program, már a jogosultak 80 százaléka leadta pályázatát.","shortLead":"Igen népszerű a kiskocsma-program, már a jogosultak 80 százaléka leadta pályázatát.","id":"20250410_falusi-italbolt-kocsma-felujitas-program-keszpenz-atm-videk-kormany-fejlesztes-kisfaludy-templomfelujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72dfe7a0-f5d1-4339-a4d9-a2997fae4718.jpg","index":0,"item":"9ca03a3c-b49d-4118-8df5-4449bbeea182","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_falusi-italbolt-kocsma-felujitas-program-keszpenz-atm-videk-kormany-fejlesztes-kisfaludy-templomfelujitas","timestamp":"2025. április. 10. 22:02","title":"Még több falusi italboltost támogat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatóját azután kérdezte a Qubit, hogy Gulyás Gergely arról beszélt a kormányinfón: laboratóriumi információ alapján lehetséges, hogy a száj- és körömfájás mesterségesen, egy kémcsőben jött létre. ","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatóját azután kérdezte a Qubit, hogy Gulyás Gergely...","id":"20250410_kemenesi-gabor-szaj-es-koromfajas-mesterseges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d.jpg","index":0,"item":"682f144c-c234-4a73-b80b-334813751b50","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_kemenesi-gabor-szaj-es-koromfajas-mesterseges","timestamp":"2025. április. 10. 16:01","title":"Kemenesi Gábor szerint szinte kizárt, hogy kémcsőben rakták össze a Magyarországon terjedő száj- és körömfájásvírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219dcf85-c68e-4000-8696-cd69d0692d59","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók több mint 24 ezer ember egészségügyi adatait vizsgálva arra jutottak, hogy egyértelműen magasabb a demencia kialakulásának kockázata azoknál, akik házasságban élnek. ","shortLead":"Amerikai kutatók több mint 24 ezer ember egészségügyi adatait vizsgálva arra jutottak, hogy egyértelműen magasabb...","id":"20250409_hazassag-demencia-kialakulasanak-kockata-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/219dcf85-c68e-4000-8696-cd69d0692d59.jpg","index":0,"item":"b86fda5b-ac75-4318-b5fe-71130268f6fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_hazassag-demencia-kialakulasanak-kockata-egeszseg","timestamp":"2025. április. 09. 20:03","title":"Meglepő hatás: növelheti a demencia kialakulásának kockázatát a házasság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]