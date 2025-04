Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"86665711-05b4-467f-b9f4-cf54c86a056a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A pápák halála 1958 óta furcsamód összekapcsolódik a focicsapat sikerével.","shortLead":"A pápák halála 1958 óta furcsamód összekapcsolódik a focicsapat sikerével.","id":"20250422_papa-halal-avellino-focicsapat-feljutas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86665711-05b4-467f-b9f4-cf54c86a056a.jpg","index":0,"item":"6ebdc4a8-7ea1-46b9-8c69-593216dea14f","keywords":null,"link":"/sport/20250422_papa-halal-avellino-focicsapat-feljutas","timestamp":"2025. április. 22. 12:15","title":"A pápák miatt nem tudnak szívből örülni a feljutásnak az Avellino szurkolói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e2d24a-af47-477d-b7f6-5cbf51f03815","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi tombolása miatt az egyik gyerekét kórházba kellett szállítani, a másikat meg fejen vágta egy festékesvödörrel.","shortLead":"A férfi tombolása miatt az egyik gyerekét kórházba kellett szállítani, a másikat meg fejen vágta egy festékesvödörrel.","id":"20250422_tek-gyal-csalad-eroszak-terror-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36e2d24a-af47-477d-b7f6-5cbf51f03815.jpg","index":0,"item":"bc76d3b4-da77-4eb8-ae43-0337cae8aa16","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_tek-gyal-csalad-eroszak-terror-rendorseg","timestamp":"2025. április. 22. 10:40","title":"A TEK ment a családját terrorizáló férfiért Gyálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5370c23d-3bb9-4d8a-971e-50358c7229dd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Úgy érezte, jó ötlet autós üldözésbe bonyolódni. ","shortLead":"Úgy érezte, jó ötlet autós üldözésbe bonyolódni. ","id":"20250422_Autosuldozes-Gyorben-szabalysertesbol-lett-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5370c23d-3bb9-4d8a-971e-50358c7229dd.jpg","index":0,"item":"88e70098-1a55-4483-af08-a3274958cf70","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_Autosuldozes-Gyorben-szabalysertesbol-lett-buncselekmeny","timestamp":"2025. április. 22. 10:44","title":"Szabálysértés miatt akarták megállítani a győri autóst, bűncselekmény lett a vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezetője tízmillió dolláros nagyságrendre teszi az udvariaskodásra felhasznált számítási kapacitások villanyszámláját.","shortLead":"A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezetője tízmillió dolláros nagyságrendre teszi az udvariaskodásra felhasznált számítási...","id":"20250421_Draga-mulatsag-udvariaskodni-a-mesterseges-intelligenciaval-de-lehet-hogy-megeri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"611d4d8e-fab5-4c6c-b3dd-13f10929a063","keywords":null,"link":"/kkv/20250421_Draga-mulatsag-udvariaskodni-a-mesterseges-intelligenciaval-de-lehet-hogy-megeri","timestamp":"2025. április. 21. 16:40","title":"Drága mulatság udvariaskodni a mesterséges intelligenciával, de lehet, hogy megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Előző házasságából született lányát Várkonyi Andrea jelenlegi férje, Mészáros Lőrinc is megölelte 18. születésnapján.","shortLead":"Előző házasságából született lányát Várkonyi Andrea jelenlegi férje, Mészáros Lőrinc is megölelte 18. születésnapján.","id":"20250421_varkonyi-andrea-bochkor-nora-18-eves-szuletesnap-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3.jpg","index":0,"item":"a8f9a095-75d0-4c81-834f-cfd57362e01e","keywords":null,"link":"/elet/20250421_varkonyi-andrea-bochkor-nora-18-eves-szuletesnap-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. április. 21. 15:43","title":"Várkonyi Andrea boldog: felnőttkorba lépett Mészáros Lőrinc mostohalánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2020 körül történhetett a bevásárlás.","shortLead":"2020 körül történhetett a bevásárlás.","id":"20250422_Szaraz-Istvan-Felis-magantokealap-olasz-butorgyar-Riva-Industria-Mobili","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7.jpg","index":0,"item":"6d1c7edc-2223-4b0a-8ed7-72b5e1ea641b","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_Szaraz-Istvan-Felis-magantokealap-olasz-butorgyar-Riva-Industria-Mobili","timestamp":"2025. április. 22. 09:06","title":"Olasz luxusbútorgyártó cégben bukkant fel egy Száraz Istvánhoz kötődő magántőkealap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b3f554-1cfa-4ee3-bd6c-6a15b3ccf23f","c_author":"Görföl Tibor","category":"360","description":"Miközben sok országban azt latolgatják, hogy saját bíborosaiknak van-e esélyük a pápaválasztáson, erre a kérdésre válaszolni már csak azért is nagyon nehéz, mert az elmúlt években kinevezett pápaválasztó bíborosok gyakran egymást sem igazán ismerik. Vendégszerzőnk, Görföl Tibor teológus, a Vigilia folyóirat főszerkesztője tájékozódási pontokat ad a katolikus egyház “hogyan továbbját” illetően.","shortLead":"Miközben sok országban azt latolgatják, hogy saját bíborosaiknak van-e esélyük a pápaválasztáson, erre a kérdésre...","id":"20250422_ferenc-papa-halala-papavalasztas-katolikus-egyhaz-jovoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b3f554-1cfa-4ee3-bd6c-6a15b3ccf23f.jpg","index":0,"item":"c7f6a17c-d2f0-4a7e-836f-0219f8da50d6","keywords":null,"link":"/360/20250422_ferenc-papa-halala-papavalasztas-katolikus-egyhaz-jovoje","timestamp":"2025. április. 22. 15:00","title":"Vannak jelek, amelyek árulkodhatnak arról, kiket tekintett lehetséges utódjának Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3213663-5f9c-4a80-9c57-5411243e96dc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápa halála miatt csúszik Carlo Acutis szentté avatása. A 2000-es években, leukémiában elhunyt fiú sportcipős, farmeres holttestét Assisiben őrzik. ","shortLead":"Ferenc pápa halála miatt csúszik Carlo Acutis szentté avatása. A 2000-es években, leukémiában elhunyt fiú sportcipős...","id":"20250421_carlo-acutis-szentte-avatas-halasztas-ferenc-papa-halala-assisi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3213663-5f9c-4a80-9c57-5411243e96dc.jpg","index":0,"item":"d695ff09-dd8f-41ca-9b46-e933defcabb7","keywords":null,"link":"/elet/20250421_carlo-acutis-szentte-avatas-halasztas-ferenc-papa-halala-assisi","timestamp":"2025. április. 21. 17:23","title":"Elhalasztották a kamaszként elhunyt Y-generációs csodatevő szentté avatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]