[{"available":true,"c_guid":"58619075-3dab-448a-b497-61aabff35017","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A porschés több veszélyes helyzetet is teremtett.","shortLead":"A porschés több veszélyes helyzetet is teremtett.","id":"20250422_busz-feher-porsche-buntetofekezes-szabalytalansag-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58619075-3dab-448a-b497-61aabff35017.jpg","index":0,"item":"a8b65908-be72-4662-bb32-1491e25e278c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_busz-feher-porsche-buntetofekezes-szabalytalansag-video","timestamp":"2025. április. 22. 16:10","title":"Nem engedte ki a megállóból a buszt, majd büntetőfékezéssel idegesítette a rádudáló sofőrt egy Porsche vezetője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e17062-6e26-4e64-9119-a80a14525d44","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Feleségével, Melaniával együtt érkeznek a római szertartásra – írta az amerikai elnök a Truth Social felületén.","shortLead":"Feleségével, Melaniával együtt érkeznek a római szertartásra – írta az amerikai elnök a Truth Social felületén.","id":"20250421_Trump-Ferenc-papa-temetes-zaszlok-felarboc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66e17062-6e26-4e64-9119-a80a14525d44.jpg","index":0,"item":"9becac94-8bf6-43ee-be74-4fbad9aade76","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Trump-Ferenc-papa-temetes-zaszlok-felarboc","timestamp":"2025. április. 21. 22:35","title":"Trump részt vesz Ferenc pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3ac69b-8f7c-49fd-aff3-519a466a637e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz egykori országgyűlési képviselőjétől a miniszterelnök és az Országgyűlés elnöke is búcsút vett. ","id":"20250422_Orban-Viktor-is-reszt-vett-Tiffan-Zsolt-temetesen---fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad3ac69b-8f7c-49fd-aff3-519a466a637e.jpg","index":0,"item":"296a5f71-3769-4bee-943e-803c70a343d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Orban-Viktor-is-reszt-vett-Tiffan-Zsolt-temetesen---fotok","timestamp":"2025. április. 22. 20:33","title":"Orbán Viktor és Kövér László is részt vett Tiffán Zsolt temetésén - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyette a Kossuth teret ajánlották fel a tüntetés helyszínének, mert ott nem zavarnának. ","id":"20250422_hadhazy-majus-1-tuntetes-nem-engedelyezik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30.jpg","index":0,"item":"4c24ade5-e539-46fe-b843-7e822ee93fda","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_hadhazy-majus-1-tuntetes-nem-engedelyezik","timestamp":"2025. április. 22. 11:53","title":"Nem engedélyezi a rendőrség Hadházy május elsejére tervezett hídfoglalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9382d490-173d-43cb-b588-580d208f0cd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A produkció szerint eredetileg letiltották az előadást, de ezt a győri Audi Aréna cáfolta.","shortLead":"A produkció szerint eredetileg letiltották az előadást, de ezt a győri Audi Aréna cáfolta.","id":"20250423_Megis-lesz-Gyorben-Az-Orult-Nok-Ketrece","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9382d490-173d-43cb-b588-580d208f0cd4.jpg","index":0,"item":"8fa72359-8b1d-4596-bf27-f2160080dfbc","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Megis-lesz-Gyorben-Az-Orult-Nok-Ketrece","timestamp":"2025. április. 23. 14:11","title":"„Betiltották a betiltást” – mégis előadják Győrben Az Őrült Nők Ketrecét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Egyebek mellett a keresetek megduplázását, a diplomás bérminimum bevezetését, valamint a köztisztviselői életpálya visszaállítását követeli az a több ezer önkormányzati köztisztviselő, aki ma reggeltől kezdett munkabeszüntetésbe az ország húsz pontján. 