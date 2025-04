Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciának is fontos szerepe van egy új vérvizsgálatban, mely szükségtelenné teheti az esetenként fájdalmas, invazív rákdiagnosztizáló módszereket – és már jóval azelőtt jelezheti a veszélyt, hogy a tünetek jelentkeznének.","shortLead":"A mesterséges intelligenciának is fontos szerepe van egy új vérvizsgálatban, mely szükségtelenné teheti az esetenként...","id":"20250423_rak-diagnosztizalasa-vervizsgalat-mesterseges-intelligencia-pontossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73.jpg","index":0,"item":"06974ded-6744-4552-914d-9c39e77d1d69","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_rak-diagnosztizalasa-vervizsgalat-mesterseges-intelligencia-pontossag","timestamp":"2025. április. 23. 19:03","title":"99%-os pontossággal azonosítja a 12 leggyakoribb rákos megbetegedést egy új vérvizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kádár L. Gellért elmesélte, miért látta szükségesnek a terápiás segítséget. Gellért elmesélte, miért látta szükségesnek a terápiás segítséget.","id":"20250423_Hunyadi-alakitoja-terapiaba-jar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315.jpg","index":0,"item":"4414d9a0-b92e-4e77-9b3e-69715a15e295","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Hunyadi-alakitoja-terapiaba-jar","timestamp":"2025. április. 23. 08:56","title":"Hunyadi alakítója terápiára jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a2b068-d028-4ce5-a1b6-5188c621a56c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egy izgalmas kísérlet keretében olyan színt tártak fel, amilyent állítólag eddig ember még sohasem látott, miután ez a szín túlmutat a természetes, általunk érzékelhető színskálán.","shortLead":"Amerikai kutatók egy izgalmas kísérlet keretében olyan színt tártak fel, amilyent állítólag eddig ember még sohasem...","id":"20250423_szemmel-nem-lathato-szin-kekeszold-olo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5a2b068-d028-4ce5-a1b6-5188c621a56c.jpg","index":0,"item":"d2076f1a-9be0-40a6-b3ef-2a9753192410","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_szemmel-nem-lathato-szin-kekeszold-olo","timestamp":"2025. április. 23. 08:03","title":"Kikevertek egy új színt, amilyet eddig egyetlen ember sem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffeef052-982d-4ff4-ba0b-a9a7b6a63305","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ázsiából, az egykori Szovjetunió tagállamaiból és afrikai országokból érkezett a legtöbb önkéntes.","shortLead":"Ázsiából, az egykori Szovjetunió tagállamaiból és afrikai országokból érkezett a legtöbb önkéntes.","id":"20250424_oroszorszag-kulfoldi-zsoldosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffeef052-982d-4ff4-ba0b-a9a7b6a63305.jpg","index":0,"item":"44378cf7-c75a-4d73-9105-23d4dded3b89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_oroszorszag-kulfoldi-zsoldosok","timestamp":"2025. április. 24. 11:45","title":"Legalább 48 ország zsoldosai harcolnak Oroszország oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elképzelhető, hogy a Google-nek egy bírósági döntés miatt meg kell válnia a Chrome böngészőjétől. Ha ez valóban így történik, az egy másik céget hozhat monopolhelyzetbe: az OpenAI-t. Ha ez valóban...","id":"20250423_google-chrome-bongeszo-eladasa-openai-felvasarlas-chatgpt-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e.jpg","index":0,"item":"98364c28-ff8f-4a16-adc8-ce02b1e82f7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_google-chrome-bongeszo-eladasa-openai-felvasarlas-chatgpt-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 23. 09:33","title":"Megvenné a Chrome böngészőt az OpenAI a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86665711-05b4-467f-b9f4-cf54c86a056a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Migráció, melegek, globális felmelegedés – a legfontosabb témákban megosztott egyház és az újonc bíborosi testület miatt is várható, hogy a konklávé nem hoz olyan gyors döntést, mint Ferenc pápa megválasztásakor. Görföl Tibor teológust Kacskovics Mihály Béla kérdezte. ","shortLead":"Több mint háromezer lóerő kettejük összteljesítménye. ","id":"20250422_Bugatti-Chiron-Super-Sport-Chiron-Pur-Sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e171959-a833-4df3-9f02-f577e1a87298.jpg","index":0,"item":"4c89e564-7da1-49ed-bf73-eb17d83ea414","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_Bugatti-Chiron-Super-Sport-Chiron-Pur-Sport","timestamp":"2025. április. 22. 20:20","title":"Egymás ellen gyorsult a Bugatti brutális duója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efaf8499-ca8a-41c3-9f7e-beb8f069ce37","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A 2031 című előadás rendezője és írója 2021-ig a Színház- és Filmművészeti Egyetemre járt, de a diplomájukat már külföldön vették át.","shortLead":"A 2031 című előadás rendezője és írója 2021-ig a Színház- és Filmművészeti Egyetemre járt, de a diplomájukat már...","id":"20250424_hvg-2031-Katona-Jozsef-Szinhaz-Kamra-Dohy-Balazs-Biro-Zsombor-Aurel-SZFE","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efaf8499-ca8a-41c3-9f7e-beb8f069ce37.jpg","index":0,"item":"915d76e5-9ae5-4ac2-a476-8a1b32bb0fd6","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-2031-Katona-Jozsef-Szinhaz-Kamra-Dohy-Balazs-Biro-Zsombor-Aurel-SZFE","timestamp":"2025. április. 24. 16:00","title":"Osztálytalálkozó a hetedik kétharmados Orbán-kormány idején – a régi SZFE-ihlette darab a Kamrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]