[{"available":true,"c_guid":"d5365434-bab1-42a9-a5b6-3f1e0a54f6db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hosszabbító nagyszerű találmány, hiszen nemcsak hogy könnyedén áthidalhatjuk vele a távolságot a konnektor és az elektromos eszközeink között, de gyakorlatilag pár ezer forinttal megsokszorozhatjuk a konnektorok számát – gondolhatjuk. Sajnos azonban ez nem olyan egyszerű, ugyanis vannak olyan háztartási készülékek, amiket nagyon nem ajánlatos hosszabbítóba dugni.","shortLead":"A hosszabbító nagyszerű találmány, hiszen nemcsak hogy könnyedén áthidalhatjuk vele a távolságot a konnektor és...","id":"20250425_hosszabbito-eloszto-haztartasi-eszkozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5365434-bab1-42a9-a5b6-3f1e0a54f6db.jpg","index":0,"item":"763ad0a9-d5bb-4ad3-ab71-f752405a9a69","keywords":null,"link":"/elet/20250425_hosszabbito-eloszto-haztartasi-eszkozok","timestamp":"2025. április. 25. 05:01","title":"Ezeket a háztartási eszközöket ne dugja a hosszabbítóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507025b6-f243-4549-9887-91cd13ad67af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A területfejlesztési miniszter értékelte a másfél évtizednyi Fidesz-kétharmadot.","shortLead":"A területfejlesztési miniszter értékelte a másfél évtizednyi Fidesz-kétharmadot.","id":"20250425_Navracsics-Tibor-Fidesz-ketharmad-tizenot-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/507025b6-f243-4549-9887-91cd13ad67af.jpg","index":0,"item":"c2bf6e3e-6bc6-4270-ac57-96c60b3d217d","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_Navracsics-Tibor-Fidesz-ketharmad-tizenot-ev","timestamp":"2025. április. 25. 10:53","title":"Navracsics Tibor: A folyamatos kétharmad „nem az önmérséklet irányába mutatott”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök vejéről Magyar Péter fogalmazott meg erős állítást.","shortLead":"A miniszterelnök vejéről Magyar Péter fogalmazott meg erős állítást.","id":"20250424_tiborcz-istvan-magyar-peter-emirsegek-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526.jpg","index":0,"item":"daa94607-9520-4805-9c20-f42b8badd4be","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_tiborcz-istvan-magyar-peter-emirsegek-allampolgarsag","timestamp":"2025. április. 24. 12:48","title":"Tiborcz István tagadja, hogy állampolgárságért folyamodott az Egyesült Arab Emírségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"Bábel Vilmos","category":"gazdasag","description":"Részletesen válaszolt a HVG által küldött kérdéssorra a ragadós száj- és körömfájás vírusról a burgenlandi tartományi kormányzat. Válaszukból kiderül, lezárnak-e további határátkelőhelyeket, veszélyben van-e az osztrák talajvíz, és hogy ők miként reagálnának, ha kimutatnák egy állattartó telepen a száj- és körömfájást. ","shortLead":"Részletesen válaszolt a HVG által küldött kérdéssorra a ragadós száj- és körömfájás vírusról a burgenlandi tartományi...","id":"20250425_szaj-es-koromfajas-ausztria-burgenland-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"eea7f894-2858-4137-80d9-0715870230ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_szaj-es-koromfajas-ausztria-burgenland-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 16:23","title":"Facebook-posztokból tudták meg az osztrák hatóságok, hogy a határ mellett temetjük a fertőzött teheneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6b51ea-d80c-4d44-81ab-b010892ce2a3","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A katonai beszerzések is megsínylik a gazdasági nehézségeket Magyarországon: 2022 óta tizedakkora arányban adott le megrendelést a kormány, mint az előző ciklusban a nemzetközi fegyverkereskedelmi mutatók alapján. Lenne még mit venni, de a pénz a korábbi szerződések teljesítésére megy. Arra azért jut energia, hogy a védelmi iparban kulcsszerepbe emelt N7 Holdingnál privatizációs előkészületekbe kezdjenek.","shortLead":"A katonai beszerzések is megsínylik a gazdasági nehézségeket Magyarországon: 2022 óta tizedakkora arányban adott le...","id":"20250425_hvg-huszaros-hatraarc-megtorpano-hadero-fejlesztes-elfolyo-vedelmi-penzek-beszerzesi-stop-N7-hadiipar-Szalay-Bobrovniczky-Magyar-Honvedseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a6b51ea-d80c-4d44-81ab-b010892ce2a3.jpg","index":0,"item":"70b5a5a1-2936-49fb-a3ec-2c5ca787fcc9","keywords":null,"link":"/360/20250425_hvg-huszaros-hatraarc-megtorpano-hadero-fejlesztes-elfolyo-vedelmi-penzek-beszerzesi-stop-N7-hadiipar-Szalay-Bobrovniczky-Magyar-Honvedseg","timestamp":"2025. április. 25. 06:30","title":"Három éve alig halad a magyar haderőfejlesztés, mert a korábbi szerződések minden pénzt elvisznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f80dbd-f052-4358-b7b1-b267fc82b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar miniszterelnök és köztársasági elnök már pénteken Vatikánvárosba érkeztek. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök és köztársasági elnök már pénteken Vatikánvárosba érkeztek. ","id":"20250425_Orban-Viktor-Sulyok-Tamas-kegyelet-Ferenc-papa-ravatal-roma-szent-peter-bazilika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99f80dbd-f052-4358-b7b1-b267fc82b3ff.jpg","index":0,"item":"b4aca0db-3491-459c-9890-643e62234919","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Orban-Viktor-Sulyok-Tamas-kegyelet-Ferenc-papa-ravatal-roma-szent-peter-bazilika","timestamp":"2025. április. 25. 20:13","title":"Orbán Viktor és Sulyok Tamás is lerótták kegyeletüket Ferenc pápa ravatalánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok hamar a helyszínre érkeztek, elkapták és gyorsított eljárással bíróság elé állították a férfit. ","shortLead":"A hatóságok hamar a helyszínre érkeztek, elkapták és gyorsított eljárással bíróság elé állították a férfit. ","id":"20250425_bomba-fenyegetes-granat-nagykanizsa-husvethetfo-segelyhivo-bejelentes-bunugy-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"f379265e-4cb1-4453-9a44-18572e4439c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_bomba-fenyegetes-granat-nagykanizsa-husvethetfo-segelyhivo-bejelentes-bunugy-buncselekmeny","timestamp":"2025. április. 25. 14:02","title":"Zavarta a nagykanizsai férfit a húsvéthétfőn tartott zenés mulatság, bombákkal és gránátokkal fenyegetőzve hívta fel a rendőröket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10550538-0fec-423d-8a9a-316ef83017c7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hannah Dugant az igazságszolgáltatás akadályozásával vádolják.","shortLead":"Hannah Dugant az igazságszolgáltatás akadályozásával vádolják.","id":"20250425_egyesult-allamok-wisconsin-fbi-illegalis-bevandorlo-szokes-birono","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10550538-0fec-423d-8a9a-316ef83017c7.jpg","index":0,"item":"497c5e78-8ad7-488e-afad-d3b47a7f40d3","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_egyesult-allamok-wisconsin-fbi-illegalis-bevandorlo-szokes-birono","timestamp":"2025. április. 25. 20:42","title":"Őrizetbe vettek egy amerikai bírónőt, aki az FBI szerint segített elszökni a bíróságról egy illegális bevándorlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]