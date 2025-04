Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a164001f-dc9a-47c2-b954-99dd998c359c","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Arne Slot megtörte a holland átkot, Szoboszlai Dominik történelmet írt, a Liverpool beérte a Manchester Unitedet. A 20. bajnoki cím krónikája.","shortLead":"Arne Slot megtörte a holland átkot, Szoboszlai Dominik történelmet írt, a Liverpool beérte a Manchester Unitedet. A 20...","id":"20250427_liverpool-tortenelmi-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-arne-slot-mohamed-szalah-huszadik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a164001f-dc9a-47c2-b954-99dd998c359c.jpg","index":0,"item":"4f506e64-997a-45d5-9472-14f9f201851b","keywords":null,"link":"/sport/20250427_liverpool-tortenelmi-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-arne-slot-mohamed-szalah-huszadik-ebx","timestamp":"2025. április. 27. 20:25","title":"Mi a titka a Liverpool történelmi bajnoki címének?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d512dd5-856b-4847-890a-f69d002e8d10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A táplálkozási szakértő több, fehérjével kapcsolatos mítoszról is lerántotta a leplet.","shortLead":"A táplálkozási szakértő több, fehérjével kapcsolatos mítoszról is lerántotta a leplet.","id":"20250428_feherje-etkezes-eletmod-taplalkozas-edzes-izomepites-novenyi-alapu-taplalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d512dd5-856b-4847-890a-f69d002e8d10.jpg","index":0,"item":"a790a447-a03e-460e-b47c-e7af24ed112d","keywords":null,"link":"/elet/20250428_feherje-etkezes-eletmod-taplalkozas-edzes-izomepites-novenyi-alapu-taplalkozas","timestamp":"2025. április. 28. 07:00","title":"Ne stresszeljen a fehérjebevitelen, de ezt a néhány tanácsot érdemes megfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1363f3b5-afe2-4fa8-9123-e382c21ab9f9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy 3D-nyomtatott rakétahajtóművel, a készülő eredeti másával teszteli a NASA azt, hogy milyen lesz landolni a Holdon a jövőbeni emberes küldetésekkel. Ebben ugyanis van némi kockázat.","shortLead":"Egy 3D-nyomtatott rakétahajtóművel, a készülő eredeti másával teszteli a NASA azt, hogy milyen lesz landolni a Holdon...","id":"20250428_nasa-raketa-hajtomu-teszt-artemis-hold-talaj-regolit-artemis-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1363f3b5-afe2-4fa8-9123-e382c21ab9f9.jpg","index":0,"item":"2beb6c9d-a3ba-4b2e-aa77-490b6767f191","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_nasa-raketa-hajtomu-teszt-artemis-hold-talaj-regolit-artemis-program","timestamp":"2025. április. 28. 11:03","title":"Több mint 30-szor gyújtott be a NASA a „majdnem-hajtóművet”, és erre nagyon jó oka volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b4ecfe-fc29-4072-933f-d0b5fe7669a1","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Úgy döntött, hogy nem kezeli úgy József Attilát, mintha kezelhető beteg lenne, de nem hagyja el, megpróbálja „tartani, hogy ne essen össze” – így emlékezett vissza évtizedekkel a terápia után a költő pszichoanalitikusa, Gyömrői Edit. A drámai találkozásukról készült, Reménytelenül című filmet nemrég mutatták be.","shortLead":"Úgy döntött, hogy nem kezeli úgy József Attilát, mintha kezelhető beteg lenne, de nem hagyja el, megpróbálja „tartani...","id":"20250426_hvg-gyermekke-tette-jozsef-attila-gyomroi-edit-film-remenytelenul-kolteszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07b4ecfe-fc29-4072-933f-d0b5fe7669a1.jpg","index":0,"item":"6c607c8d-cc4b-42fa-b748-45d0c2c6f5f1","keywords":null,"link":"/360/20250426_hvg-gyermekke-tette-jozsef-attila-gyomroi-edit-film-remenytelenul-kolteszet","timestamp":"2025. április. 26. 16:30","title":"„Nagyon nagy bajban voltam, mert tudtam, hogy József Attila gyógyíthatatlan”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy amerikai reklámipari szervezet ajánlása nyomán az Apple finomított a reklámanyagain, és már nem hirdeti „elérhetőként” a mesterséges intelligenciáját.","shortLead":"Egy amerikai reklámipari szervezet ajánlása nyomán az Apple finomított a reklámanyagain, és már nem hirdeti...","id":"20250428_apple-intelligence-reklamok-allitas-mesterseges-intelligencia-funkciok-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d.jpg","index":0,"item":"fb579902-7310-46b2-aad7-8ae8c8591a7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_apple-intelligence-reklamok-allitas-mesterseges-intelligencia-funkciok-vizsgalat","timestamp":"2025. április. 28. 14:03","title":"Törölni kellett egy mondatot az Apple weboldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán fél inkább a feltétel nélküli tűzszünetet részesítené előnyben az előzetes tárgyalásokkal szemben. ","shortLead":"Az ukrán fél inkább a feltétel nélküli tűzszünetet részesítené előnyben az előzetes tárgyalásokkal szemben. ","id":"20250426_kreml-moszkva-kijev-orosz-ukran-haboru-rendezes-dmitrij-peszkov-vlagyimir-putyin-donald-trump-steve-witkoff","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"91962126-05d4-4e45-87e6-eda109e0d50f","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_kreml-moszkva-kijev-orosz-ukran-haboru-rendezes-dmitrij-peszkov-vlagyimir-putyin-donald-trump-steve-witkoff","timestamp":"2025. április. 26. 21:26","title":"Kreml: Moszkva kész előfeltételek nélkül tárgyalni Kijevvel a háború rendezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4bb734-a562-46d2-876a-8a4171750d2c","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Energia- és vízfogyasztásunkat két dolog befolyásolja: a konyhai eszközeink és a szokásaink. Ha konyhai eszközeinken esetleg nem is tudunk változtatni, a szokásaink megváltoztatása rajtunk múlik. Részlet a Helyi, idény, vegetáriánus zero waste konyha című könyvből.","shortLead":"Energia- és vízfogyasztásunkat két dolog befolyásolja: a konyhai eszközeink és a szokásaink. Ha konyhai eszközeinken...","id":"20250427_Hogyan-sporolhatunk-energiat-a-konyhaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f4bb734-a562-46d2-876a-8a4171750d2c.jpg","index":0,"item":"6d5ab3d0-282e-41d3-806e-28988b8bead3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250427_Hogyan-sporolhatunk-energiat-a-konyhaban","timestamp":"2025. április. 27. 19:15","title":"Hogyan spórolhatunk energiát és vizet a konyhában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3799453-dc8e-484f-8454-377b31325318","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hetvenöten vesztették életüket munkabalesetben tavaly, ez 20 százalékos éves növekedés. A Magyar Szakszervezeti Szövetség szerint a kormány a megelőzés terén rossz irányba tart.","shortLead":"Hetvenöten vesztették életüket munkabalesetben tavaly, ez 20 százalékos éves növekedés. A Magyar Szakszervezeti...","id":"20250428_munkahelyi-balesetben-elhunytak-szama-statisztika-magyar-szakszervezeti-szovetseg-maszsz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3799453-dc8e-484f-8454-377b31325318.jpg","index":0,"item":"28dbfee6-1d47-48fe-8c49-97b8f655ef8c","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_munkahelyi-balesetben-elhunytak-szama-statisztika-magyar-szakszervezeti-szovetseg-maszsz","timestamp":"2025. április. 28. 09:45","title":"Riasztóan megugrott a munkahelyi balesetben elhunytak száma tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]