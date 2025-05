Boldog május 4-ét mindenkinek – írta ki a Fehér Ház az X-re, annak apropóján, hogy aznap ünnepeljük a nemzetközi Star Wars-napot.

A rajongók egy szójáték miatt szentelnek kitüntetett figyelmet e dátumnak. A filmek visszatérő mondata, a „May the force be with you!” („Az erő legyen veled!”). Ez pedig nagyon hasonlít ahhoz, hogy „May the fourth be with you!” (Május 4-e legyen veled!)

A szöveghez egy megszerkesztett képet is kiraktak, amin egy izmos, szigorú tekintetű Trumpot láthatunk két sassal a vállán és egy vörösen izzó lézerkarddal a kezében.

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.



May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5