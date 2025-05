Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt.","shortLead":"A tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt.","id":"20250505_xi-kerulet-konnyuszerkezetes-epulet-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"84c219ca-beaa-475c-8e11-be5f39feb320","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_xi-kerulet-konnyuszerkezetes-epulet-tuz","timestamp":"2025. május. 05. 11:40","title":"Lángolt egy könnyűszerkezetes épület Budapest XI. kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adea598a-b01a-4961-bd96-70314511c7ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Georgescut váltó Simion vezette a közvélemény-kutatásokat a vasárnapi első forduló előtt. ","shortLead":"A Georgescut váltó Simion vezette a közvélemény-kutatásokat a vasárnapi első forduló előtt. ","id":"20250504_Romaniai-valasztasok-Georgescu-simion-jobboldal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adea598a-b01a-4961-bd96-70314511c7ab.jpg","index":0,"item":"7ef6b208-e3a4-4bea-9d3f-b14a0266f585","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_Romaniai-valasztasok-Georgescu-simion-jobboldal","timestamp":"2025. május. 04. 17:15","title":"A szélsőjobboldali román elnökjelölt hatalmat ad az eltiltott Georgescu kezébe, ha nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d72fdf-f43e-4ab9-b8e5-a903b0a5d845","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A csapások katonai és pénzügyi értelemben is meggyengíthetik az Irán támogatását élvező lázadókat. Feltehetően áldozatai is vannak a támadásnak.","shortLead":"A csapások katonai és pénzügyi értelemben is meggyengíthetik az Irán támogatását élvező lázadókat. Feltehetően...","id":"20250505_Izrael-valaszcsapas-jemen-tel-aviv-lazadok-huszik-iran-ballisztikus-raketak-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18d72fdf-f43e-4ab9-b8e5-a903b0a5d845.jpg","index":0,"item":"05cf16cb-d6a5-42cc-9366-a3023610396d","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Izrael-valaszcsapas-jemen-tel-aviv-lazadok-huszik-iran-ballisztikus-raketak-hadsereg","timestamp":"2025. május. 05. 21:57","title":"Izrael válaszcsapást mért a jemeni lázadókra a Ben Gurion repülőtér megtámadása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2f6d4e-0f0a-461f-a76c-eadefaeb36a2","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Ha a következő pápa megválasztásának fő kritériuma az lenne, hogy melyik bíboros neve ismertebb vatikáni körökben, illetve melyikük mennyire tudósa a kánonjognak, kevesen lennének esélyesebbek Erdő Péternél, de hazai működésének eredményei erősen árnyalják a képet. ","shortLead":"Ha a következő pápa megválasztásának fő kritériuma az lenne, hogy melyik bíboros neve ismertebb vatikáni körökben...","id":"20250505_hvg-erdo-peter-eselyei-papavalasztas-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e2f6d4e-0f0a-461f-a76c-eadefaeb36a2.jpg","index":0,"item":"1ea9c54c-449e-4adc-8af2-cd5826813498","keywords":null,"link":"/360/20250505_hvg-erdo-peter-eselyei-papavalasztas-portre","timestamp":"2025. május. 05. 06:30","title":"Pápaválasztás: Erdő Péter esélyeit rontja, hogy bíborossága alatt egymilliónál is többen pártoltak el a magyar katolikus egyháztól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0951578-662d-4335-bb1d-5cd73a40dddb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elég egy pillanatnyi figyelmetlenség.","shortLead":"Elég egy pillanatnyi figyelmetlenség.","id":"20250505_motoros-baleset-M85-nem-nezett-a-tukorbe-az-autos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0951578-662d-4335-bb1d-5cd73a40dddb.jpg","index":0,"item":"ac61c04a-b040-41a1-9bcb-e3866038cfa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_motoros-baleset-M85-nem-nezett-a-tukorbe-az-autos","timestamp":"2025. május. 05. 12:08","title":"Súlyos motoros baleset az M85-ösön – nem nézett a tükörbe az autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d778b0e-20ae-42c9-b07b-973fb18596f1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A teljesen új Jeep Compass hivatalos leleplezésére várhatóan néhány héten belül kerül majd sor.","shortLead":"A teljesen új Jeep Compass hivatalos leleplezésére várhatóan néhány héten belül kerül majd sor.","id":"20250505_ido-elott-kiszivargott-fotokon-a-jeep-compass-vadonatuj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d778b0e-20ae-42c9-b07b-973fb18596f1.jpg","index":0,"item":"da6c1af2-53b9-4969-9746-bf9b5a695865","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_ido-elott-kiszivargott-fotokon-a-jeep-compass-vadonatuj-villanyauto","timestamp":"2025. május. 05. 07:21","title":"Idő előtt kiszivárgott fotókon a Jeep vadonatúj villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b51495-e2ff-4c84-b3db-9906d9e8d5f7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ENSZ menekültügyi szervezete szerint fennáll a veszélye, hogy az odaküldött migránsokat visszaszállítják azokba az országokba, ahonnan elmenekültek. ","shortLead":"Az ENSZ menekültügyi szervezete szerint fennáll a veszélye, hogy az odaküldött migránsokat visszaszállítják azokba...","id":"20250505_ruanda-egyesult-allamok-illegalis-bevandorlok-befogadas-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83b51495-e2ff-4c84-b3db-9906d9e8d5f7.jpg","index":0,"item":"d0d1f929-7825-4d6f-b30f-2d12654c0102","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_ruanda-egyesult-allamok-illegalis-bevandorlok-befogadas-targyalas","timestamp":"2025. május. 05. 15:03","title":"Ruanda illegális bevándorlók befogadásáról tárgyal az Egyesült Államokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec056d76-d342-48b9-a0c5-658b91e54fc2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trump-kormányzat még márciusban döntött a Szabad Európa Rádió és az Amerika Hangja támogatásának leállításáról.","shortLead":"A Trump-kormányzat még márciusban döntött a Szabad Európa Rádió és az Amerika Hangja támogatásának leállításáról.","id":"20250505_rem-radio-free-europe-ujrakiadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec056d76-d342-48b9-a0c5-658b91e54fc2.jpg","index":0,"item":"444df994-3443-447e-832e-9d8b708937ef","keywords":null,"link":"/kultura/20250505_rem-radio-free-europe-ujrakiadas","timestamp":"2025. május. 05. 15:16","title":"A Radio Free Europe című lemezének újrakiadásával támogatja az R.E.M. a Szabad Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]